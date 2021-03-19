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Ахтунг! Фанатское кино

Лига Справедливости Зака Снайдера:

Лига Справедливости Зака Снайдера: Чудо случилось

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 19 марта 2021
Статьи » Рецензия Кино-комикс Лига Справедливости
 
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В новой «Лиге» хватает символических двусмысленных деталей, которые случайно или намеренно обыгрывают всю драму вокруг неё. Начиная прямо с названия. «Лига Справедливости Зака Снайдера» — это новое, абсолютно официальное название картины, с которой Снайдер добился справедливости в отношении себя и своей работы. С помощью фанатов он вернул отобранный и действительно сильно переделанный, искажённый проект. Больше того — он очевидно получил ресурсы не только восстановить его, но и завершить без всяких компромиссов, сделав в том числе чем-то личным.

Супермен возвращается к жизни и говорит с экрана про второй шанс, и уже на трейлере эти реплики всеми считывались. Но что видно только из целого фильма, причём только из его новой версии — что он от начала и до конца о смерти, а точнее, о скорби по утраченным близким людям. От пролога с печальной Лойс Лейн под Distant Sky Ника Кейва до эпилога в постапокале, где выжившие в основном перечисляют, кого они потеряли.

Distant Sky важна не только строчкой про our gods would outlive us, но ещё тем, что она вышла на альбоме Skeleton Tree, во время работы над которым ушёл из жизни 15-летний сын Кейва. Skeleton Tree вышел в память о нём. Когда на пост-продакшне «Лиги» её уже отбирали в пользу Уидона, Снайдер потерял 20-летнюю дочь — она покончила с собой на фоне депрессии. Режиссёрская версия посвящена ей.

Лига Справедливости Зака Снайдера

Контекст сам по себе делает релиз картины отдельной красивой историей, но самое важное достижение Снайдера в том, что новая старая «Лига» прекрасно себя ощущает и без него.

Это не столько другое, сколько исправленное кино. Из своих четырех часов больше двух оно про то же, что версия Уидона, но внятнее и логичнее, с другой тональностью и без оглядок на тайминг. Уидон превратил «Лигу» в трёхактовый фильм по марвеловским лекалам, где третий акт был полностью за ним. В остальных двух он переделал мотивации персонажей и некоторые события, подгоняя под разные новые требования — под свой третий акт, под задачу сделать веселее и под банальное сокращение хронометража. Переделывать сюжет на пост-продакшне в таких больших проектах — обречённое на провал занятие, что в итоге и произошло. Театральная версия сценарно разваливалась на глазах, и Уидон на глазах же склеивал её скотчем.

При этом не было никаких гарантий, что оригинал лучше. Это был миф, в который все хотели верить, хотя тому были свои аргументы: и что Дэвид Гойер вышел из проекта, и что оригинальный сценарий был даже не за Снайдером, а за другом Аффлека, сценаристом «Арго» Крисом Терио.

Удивительно, но миф в итоге стал реальностью: «Лига» раскачивается чудовищно, по-сериальному долго — часа полтора, если не больше, но взамен создаёт ту драматическую глубину, на которой как раз выезжали лучшие дисишные экранизации последние двадцать лет — от «Тёмного рыцаря» до «Джокера». Киборгу вернулась сюжетная линия с отцом, идущая через всё кино, раскрывающая его как личность и дающая адекватную мотивацию. Флэш меньше шутит, но теперь широко расписан как супергерой, а не смотрится дешёвой пародией на Квиксильвера из «Людей Икс». И вообще — у него есть сцена с сосиской (шутка).

Лига Справедливости Зака Снайдера

Снайдер вообще-то шутит больше одного раза, хотя всегда мило и неуклюже одновременно. Но совершенно точно, если бы Снайдер довёл фильм до проката в 2017 году, он всё равно бы вырезал момент, когда Альфред учит Диану заваривать чай. Просто потому, что кинотеатры капризны к хронометражу. Но сам момент прекрасный — очеловечивающий, приземлённый. Хорошая пауза для драматичного эпика о войне богов.

А каноничная «Лига справедливости» именно такая — бесконечная космическая война между оверпауэр героями, половина из которых хочет уничтожить человечество, а другая — его спасти. Каноничная «Лига» не знает границ в пафосе, трагичности и масштабах событий. Любая проблема — катастрофа. У Бэтмена и Супермена всегда глубоко озабоченные лица, потому что им срочно нужно всех спасать, между делом разбираясь в личных моральных дилеммах и психотравмах. Уидон эти вещи вырезал, Снайдер — вернул на место.

Именно Уидон сделал из Степного волка обычного тупого захватчика, хотя у Волка тоже была своя маленькая трагедия про желание реабилитироваться. Именно Уидон вписал идиотскую, но очень марвеловскую линию про спасение простых жителей в условном восточно-европейском городе — у Снайдера их нет, и по его сюжетной логике так и должно быть. Потому что локация — выдуманный Чернобыль с городом-призраком, и там боги дерутся с богами и жертвуют собой, чтобы защитить всю планету, а не семью простых бедняков. Это «Диси», там так должно быть.

Лига Справедливости Зака Снайдера

С этой позиции подход Снайдера самый правильный: «Лига» визуально и тонально восходит к его лучшим работам. Она массивнее любого «Марвела», и когда-нибудь её обязательно перевыпустят на больших экранах. Это ровное четырёхчасовое, волнующее и страстное монументальное произведение, из которого выбиваются разве что сцены с двумя добавленными на реставрации персонажами. Они там только ради фана, и диалоги у них длиннее, чем нужно, а потому ощущаются хуже, чем хотелось бы. Но это капля в море.

Есть своя ирония в том, что у Снайдера большинство фильмов имеет режиссёрские версии, и что показательно — многие в них сильно лучше театральных. Это какое-то проклятие Ридли Скотта: провальные студийные версии получают переосмысленные режиссёрки, которые становятся классикой. Новая «Лига» такой тоже станет. А вместе с ней неожиданно вся, на данный момент, снайдеровская трилогия. Даже несмотря на сцену с Мартой. Восстановлены не только персонажные линии, но и сквозная сюжетная арка про Дарксайда и постапокал. Она не доведена до конца, флэшфорварды остаются обещаниями, фантазиями об идеальном развитии дисишного эпика и немного актом публичного фанатского онанизма, но концепт наконец собирается во что-то объяснимое, события разных фильмов складываются в одну драматическую цепочку поступков и последствий и последствий последствий, и цепочка эта впечатляет и вдохновляет.

Сегодня у нас неожиданно появился шанс, что эта арка будет завершена. Фанаты рады, критики идут лесом, справедливость торжествует. Не факт, разумеется, что возможные новые фильмы оправдают ожидания от флэшфорвардов. Невозможно представить, что на такой кинематограф смогут выделить деньги в наше ковидное время. Да и в пост-ковидном тоже не смогут. Но с другой стороны, когда вышли «300 спартанцев», на тот момент они были невозможным кино. Когда вышли «Хранители», они тоже казались невозможным кино. «Снайдеркат» всегда был и есть сейчас — невозможное кино. Вся карьера Снайдера построена на фильмах, в чьё существование трудно поверить. Настоящие чудеса. И «Лига», кстати, тоже немного про это.

Об этом и многом другом мы вскоре поговорим во втором подкасте из серии «Мы ругаем», который будет посвящён как раз выходу «Снайдерката». Следите за нашими анонсами.

Лига Справедливости Зака Снайдера

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В фотогалерее фильма кадров: 125
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Лига Справедливости Зака Снайдера:

Лига Справедливости Зака Снайдера
постеры фильма: 7
кадры из фильма: 125
трейлеры: 41

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