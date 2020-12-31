2020: Лучшее и худшее

Роман КОРНЕЕВ , 31 декабря 2020

Никто из нас год назад не ожидал, что 2020 год пройдёт так, как он в итоге прошёл, любые планы и расчёты были выброшены в корзину, большинство фильмов года вообще не вышли в прокат, переехав на будущие даты, а из тех премьер, что всё-таки случились, большинство лучше бы не выходило вовсе. Однако это не помешало нам весь год успешно смотреть хорошее кино, во многом вышедшее онлайн, никуда не делись и сериалы, а потому нам есть о чём вспомнить. По традиции придумаем для каждого свою собственную уникальную формулировку для награды.

Начинался же год, кто помнит, вполне обыкновенно, никто не знал, что жанровое январско-мартовское кино надолго останется последним и фактически единственным побывавшим в полноценном прокате. Открывался прокат отечественным «Вторжением», оказавшемcя в итоге лучшей отечественной фантастикой года в обход «Комы» (бэд-трип года) и «Спутника» (Чебурашка ищет друзей или самый кринжовый суперзлодей года), а также лучшим киберпанком в обход той же «Комы», а также «Феи», которая, впрочем, получает утешительный приз в виде андерсоновской Русалочки как самому насупленному отечественному кино года.

Российского кино вообще в году было много, поскольку откладывать его никто не планировал, и как только кинотеатры вновь стали доступны для зрителей, тут же все и ломанулись. Впрочем, особых талантов наше кино не выказало, однако некоторые фильмы мы всё-таки отметим. Так «Стрельцов» становится лучшим отечественным спортивным фильма года в обход «На острие» и «Лёд 2» (Жора Крыжовников года и Александр Петров года) и лучшим ЖЗЛ-кино в обход «Цоя», «Холоп» оказался блокбастером года, а «Глубже!» мы назовём лучшей отечественной комедией поперёк «Обратной связи». «Неадекватные люди 2» становятся лучшей мелодрамой, а «Гипноз» становится лучшим подростковым кино. «Дорогие товарищи!» признаются главным фестивальным фильмом года. Наконец «Огонь» оказывается лучшим фильмом-катастрофой и патриотическим фильмом года в обход «Союза спасения», а также становится самым нужным кино года, за что получает поощрительную грамоту с пометкой «эта музыка будет вечной». «Непосредственно Каха» становится народным блокбастером года. Чуть не забыли назвать худшее отечественное кино, а назначим мы им (барабанная дробь) «Вратаря галактики» со следующим резюме: вы уж определитесь, детское вы кино снимаете или взрослое, за столько-то лет пересъёмок. Ну и наконец «Перевял Дятлова» становится самым зрительским отечественным сериалом.

Но довольно про наше кино, давайте снова вернёмся к зимне-весенним тяжеловесам. Там на ход ноги «Кошки» становятся худшим мюзиклом, а также худшим фильмом про животных в обход «Ведьм», им же достаются все худшие мужские, женские и трансгендерные роли года.

Далее в битву за звание лучшего мультфильма года вступают «Камуфляж и шпионаж», к которым после присоединятся «Вперёд» и «Душа». Побеждает, собственно, последняя, с небольшой пометкой про «Вперёд» — аниматорам из «Пиксара» не стоит всё-таки выпускать два фильма в год.

Следом начинают выходить артхаусные новинки. «Маяк» становится лучшим герметическим триллером года в обход сериала «Третий день». Следом «1917» становится лучшим военно-историческим фильмом года (обходя «Грейхаунд», который у нас Том Хэнкс года, и «Форпост», который главное американское героико-патриотическое кино), ему же достаётся лучшая операторская работа в обход «Манка». «Неизбранные дороги» получают поощрительный приз за самое насупленное иностранное кино. «Я подумываю со всем этим покончить» получают переходящий вымпел имени Дэвида Линча за самый сложносочинённый сценарий. «Ещё по одной» получает лучшую режиссуру года для Томаса Винтерберга и лучшую мужскую роль для Мадса Миккельсена. «Опасная роль Джин Сиберг» становится лучшим гендерным кино года (в обход «Маленьких женщин», «И повсюду тлеют пожары», «Голливуда», «Падения» и «Ассистента звезды»), но в жанре байопика её обходит «Ширли» (поперёк «Манка», «Основателя», «Опасного элемента», «Капоне» и «Теслы»), туда же уходит и лучшая женская роль для Элизабет Мосс.

Женского кино и сериалов в этом году вообще было много в любых жанрах и изводах, помимо уже перечисленных выше: «Проксима» (женский космос года), «Вдали» (русский космонавт года), «Хищные птицы» (белый цисгендерный злодей года), «Человек-невидимка» (миту года), «Агент Ева» (женский боевик года), «Мулан» (самый ненужный римейк года), «Львица» (Меган Фокс года), «Бортпроводница» (антиалкогольное кино года), «Великая» (лучшая клюква года), «Ход королевы» (приз за пропаганду шахмат имени Остапа Бендера), «Чудо-женщина 1984» (худшая мелодрама года), «Ребекка» (лучшая костюмная драма), «Энола Холмс» (лучший детектив), «Отыграть назад» (надрыв года), «Отравления в Солсбери» (расследование года имени Навального), «Светила» (вестерн года), и это только самые заметные. Из сериалов лучшим, конечно же, становится «Ход королевы», Аня Тейлор-Джой получает от нас лучшую женскую роль в сериале.

Не обошлось в этом году без расово-ориентированных и БЛМ-проектов: упомянутый выше «Голливуд» (лучший промискуитет года и самое бесконфликтное кино года), упомянутая выше «Сиберг», «Побег из Претории» (историческая реконструкция года), «Антебеллум» (псевдоисторическая реконструкция года и триллер года), «Птица доброго Господа» (вестерн года имени Бастера Скраггса), «Суд над чикагской семёркой» (политическое кино года, лучший сценарий гола, Аарон Соркин года), «Страна Лавкрафта» (роуд-муви года). И это ещё только самые заметные. Лучшим тут становится, пожалуй, «Птица доброго Господа», но и остальные гляньте, они стоят того. Случилось в этом году и кино про проблемы белых цисгендерных американцев: «Деревенская элегия», «Земля кочевников», «Кровные узы», «Гнездо», упомянутый выше «Я подумываю со всем этим покончить», «Дьявол всегда здесь», победителем в этом забеге назовём последнего, а «Кочевнику» отдадим лучшую операторскую работу и спецприз за самое бесконфликтное кино.

Но, возвращаясь к прокатному кино, вполне себе расовое кино «Плохие парни навсегда» в итоге оказалось не просто первым, но и лучшим боевиком года в обход «Неистового» (лучший злодей года), «Бессмертной гвардии», «Охоты на Санту» (лучший Мел Гибсон года и лучший плохой Санта года) и «Честного вора» (Лайам Нисон года).

А вот лучшим криминальным кино года остались, разумеется, «Джентльмены», которые в итоге получают также лучший актёрский ансамбль, лучшие костюмы, лучшую музыку и просто звание лучшего фильма года и приз зрительских симпатий. Так вот неожиданным образом уже в начале года год, можно сказать, и закончился. Потому что из вышедших позже редких тяжеловесов и «Довод» (самый запутанный сценарий года), и тем более упоминавшаяся выше «Чудо-женщина 1984» оставили после себя слишком много разочарования (Нолану от нас персональный привет, чувак, помирись с братом, по отдельности у вас плохо получается в сценарии), а у Гая Ритчи было лишь чистое незамутнённое киноманское удовольствие.

«Джентльмены» же становятся и лучшей комедией года, хотя лучшим комедийным актёром становится Роберт де Ниро, который сыграл сразу в «Афере по-голливудски» и «Дедушке нелёгкого поведения». Лучшую женскую комедийную роль сыграла Кейли Куоко в упоминавшемся выше сериале «Бортпроводница». Если же пройтись по узкожанровым комедиям, то стоит отметить политическую сатиру «Честный кандидат» (в обход «Бората 2»), просто сатиру «Американский огурчик», комедийную мелодраму «Зависнуть в Палм-Спрингс», пародийный трэш-боевик «Пушки Акимбо», детский пародийный боевик «Мой шпион», музыкальную комедию «Евровидение», чёрную комедию «Дичь» и автопародию-сиквел-авторимейк «Билл и Тед», социальную сатиру «Авеню 5» (лучшая мужская комедийная роль в сериале у Хью Лори), сатиру про космос «Космические силы» и разделивший с ними награду почти ситком «Лунная база 8».

И, опять же, поскольку про космос в году было снято много, то назовём отдельно лучший некомедийный проект в этом жанре — космический байопик «Парни что надо». Многочисленные женские проекты, перечисленные выше, с ним сравняться не смогли.

Возвращаясь к оставшемуся неокученным прокатному кино начала года, вспомним «Соника в кино», который получает блохастую антипремию за худшего кукольного либо компьютерного персонажа. Лучшим в этом году, конечно же, остаётся получивший, наконец, имя маленький йода из «Мандалорца», который теперь даже научился ходить.

Далее «Бладшот» в обход «Проекта Сила» становится худшим комиксом года (разделив это сомнительное достижение с «Новыми мутантами», что само по себе небанально), а также. Продолжая эту линию, худшим фильмом-катастрофой становится «Гренландия», худшим римейком и худшей социальной фантастикой становится «Сквозь снег», худшим киберпанком — «Мой создатель», худшим ужастиком «Тебе стоило уйти».

Погодите, но где же лучшие? Фантастики или околофантастики мы уже некоторое время перечислили, но главные имена ещё впереди. Итак, «Байки из Петли» становятся лучшим нф-артхаусом, «Кровь машин» получают приз за лучший киберпанк, лучший микробюджетный проект (в обход «Цвета иных миров», который у нас Николас Кейдж года) и самое главное лучший саундтрек и лучшие спецэффекты, «Воспитанные волками» — лучший продакшн-дизайн, «Разрабы» — лучший сценарий и лучшие персонажи. «Мне это не нравится» — лучший кастинг и лучший подростковый комикс. И это только новинки, невероятно продуктивный год для стагнирующего жанра. Но кто же худший? Пусть им будет ещё одно насупленное кино — «Полуночное небо» становится худшей философской фантастикой, «Охотник на монстров» — худшим фантастическим боевиком и худшей экранизацией компьютерной игры, а «Вивариум» — худшей социальной фантастикой.

Осталось перечислить ещё пару наименований. «Я знаю, что это правда» — сразу две лучших мужских драматических роли в сериалах для Марка Руффало. «Защищая Джейкоба» — лучший процедурал в обход упомянутых выше «Отыграть назад» и «Чикагской семёрки». «Птица в клетке» оказывается лучшим фильмом про локдаун. «Заговор против Америки» — лучшая альтернативная история. «Нормальные люди» — лучший британский и лучший мелодраматический сериал года. «Главный герой» же получат приз за лучший трейлер года, единственная у нас номинация для невышедших фильмов.

На этом обзор года завершается, предлагайте в комментариях своих героев и антигероев, и до встречи в новом году. Пожелаем нам всем, чтобы он был лучше предыдущего.

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