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Охотники за привидениями: наследники: За дедов

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 25 ноября 2021

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Новые «Охотники за привидениями» — фильм, столь же хороший, сколько ненужный. Это результат стечения грустных обстоятельств и вывод из не менее грустных ошибок, которые всё ещё свежи в памяти.

Больше десяти лет голливудские студии регулярно и драматично пытаются заработать на франшизах восьмидесятых и девяностых. В нулевых и начале десятых они пробовали начинать с чистого листа, обнулив всё — от актёрского состава до стилистики. Выстреливали редкие вещи вроде «Бэтмена: Начало» и «Кванта милосердия», но в большинстве это были тупиковые римейки, со временем превратившие само слово «римейк» в неприятный ярлык, хотя в американском кино всегда их делали, и хватает примеров популярной классики, которые на самом деле римейки ещё более старой классики.

Новая трилогия «Звёздных войн» открыла студиям новый, более компромиссный способ давать классике новую жизнь: делать фильмы, которые формально являются прямыми продолжениями классики, но фактически всё равно являются римейками. Сложно, хитро, не очень иногда приятно, но в целом это и правда работает: в разной степени все остаются довольны.

Так вот, третьи «Гостбастеры», ради которых актёры оригинала никак не могли собраться в нулевых, в итоге пережили и то, и другое. По обидной иронии, ради них собраться они смогли. В «Наследниках» есть все, включая покойного Гарольда Рамиса, который умер на стадии пре-продакшена нового фильма. Здесь он в качестве молчаливого призрака и основной драматической линии. Остальные — в коротких камео. Причём Сигурни Уивер нашли место только в послетитровом скетче, не связанном с сюжетом фильма. Но зато, типа, нашли. Галочка поставлена.

Вот эти галочки ради фан-сервиса — единственное слабое место «Наследников», и это удар, откуда не ожидалось, потому что режиссёр фильма — Джейсон Райтман, сын режиссёра оригиналов, который ещё ребёнком бегал там по съёмочной площадке. Но когда ему нужно показывать старых героев, он удивительно беспомощный и растерянный. Неуклюжие кадры, неестественные фразы, фальшивые шутки.

На Мюррея неловко смотреть — ему как будто больно и стыдно здесь находиться. Дэн Эйкройд пытается наговорить как можно больше, словно его тридцать лет держали в шкафу, и вот наконец снова дали возможность сказать (впрочем, примерно так и было). И вот он бесконечно говорит и говорит, что в том самом телефонном разговоре, что перед Гозером. Возможно, Мюррею было стыдно не за себя, а за него.

Но в любом случае, все старые охотники уже настолько старые, что их появления должны были обыгрываться аккуратнее. Адекватно возрасту, на который они выглядят даже в гриме. Это ужасно, когда живые актёры выглядят куда неуместнее, чем нарисованные мёртвые.

Но. Почти все камео оставлены напоследок. Там же — нелогичные зефирные человечки просто затем, чтобы они были, и намеренное чистое копирование появления Гозера с превращением в собак. И то, и другое Райтман старается иронично обыграть и в чём-то даже обмануть в ожиданиях, но всё равно очевидно, что это самоповторы из страха перед фанатами, что тем не хватит фан-сервиса. Из-за него, видимо, и все камео. Этот страх — то, почему все мягкие перезапуски ощущаются фанфиками. И чем больше страха у авторов, тем хуже для всех. Последний «Терминатор» тому пример: они слишком боялись, и в итоге никто не воспринял кино серьёзно. «Наследники» здесь ходят по грани.

На самом деле этот копипаст не нужен был фильму, чтобы ощущаться верным по духу продолжением «Охотников за привидениями». Он без вставного фан-сервиса и камео отлично справляется. Райтман сам же доказывает это большую часть фильма. Два акта из трёх он снимает собственное кино, которое ностальгирует о прошлом, но не стремится его воспроизводить. У него отличный неторопливый темп, позволяющий раскрыться героям, и уютная атмосфера раннего детского Спилберга, которую воссоздавал Абрамс в «Супер 8» и местами первый сезон «Очень странных дел» (отсюда возможны дежавю, но не такие сильные, как можно предположить из трейлеров).

В первую очередь это светлое кино про то, как в маленьком провинциальном городе милые и любознательные дети против воли взрослых разгадывают паранормальные тайны, а потом храбро и смешно сражаются с древним злом. У Райтмана замечательный кастинг этих детей, и особенно титульной девочки, внучки Спенглера, которая могла бы тянуть фильм даже в одиночку. Причём не сразу понимаешь, что дети тоже зеркалят прежних охотников, но Райтман преподносит это незаметно и постепенно, ты сам догадываешься о сходстве, и поэтому получается неожиданно и прикольно. И вот тут, на зеркальных персонажах, можно было остановиться. Этого было достаточно. Да, идеальные третьи «Охотники» спустя тридцать с лишним лет — это был бы бенефис Билла Мюррея в духе «Логана». Он единственный из старого состава, кто ещё интересен. Но уютное семейное кино, как оказалось, тоже неплохой вариант. Его опошлили в финале, но до этого всё было приятно.

Вот такое кино.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/11/25/ghostbustersafterlife.shtml

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