  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Блог Новости
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI Форум  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #7: Антикомиксы

Ахтунг! Фанатское кино

Армия мертвецов:

Армия мертвецов: Это личное

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 22 мая 2021
Статьи » Рецензия Экшн
 
Поставьте фильму оценку!

«Армия мертвецов» обманывает во многих моментах. Во-первых, это не совсем комедия, как её позиционируют, хотя там есть полтора комедийных эпизода. Во-вторых, кино намного скромнее, чем кто-либо мог предположить. Ну, и в-третьих, сам Снайдер снимал не про зомби, и даже не про собственный отряд самоубийц. Это плохо замаскированное публичное раскаяние перед собственной дочерью, которая покончила с собой ровно четыре года назад.

Большинство мотиваций и конфликтов завязано именно на семейных узах. Герой Батисты соглашается грабить банк в карантинном Лас-Вегасе, чтобы помириться с дочерью. Его главная напарница идёт с ним, потому что его любит. Его дочь идёт туда с ним, чтобы спасти подругу, чтобы её дети не остались сиротами. А противостоит им мёртвые король и королева, которым поедание людей по барабану, они их даже не едят никогда, кажется, а только обращают в своих подданных, чтобы построить королевство в целом и свою королевскую династию в частности. Все приватные диалоги отца и дочери ужасно неловкие: диалоги очевидно двусмысленны, и через Батисту Снайдер прямым текстом много раз просит прощения перед дочерью, что его не было рядом, когда ей было трудно. Ну и спасает её в итоге ценой всего, что возможно и невозможно.

Остальное было не так важно, хотя иногда Снайдер отвлекается на особо циничные кровавые шутки и даже на политические замечания. И стена вокруг зомби-города уже непростая, а та самая, трамповская, с беженцами без гражданских свобод и президентом, который против общественного мнения хочет всё разбомбить. И свой маленький вайнштейн-гейт с коллективной местью тоже есть. Впрочем, у Снайдера всегда это было, ещё до «миту», и в «300» с изнасилованием жены Леонида, и в «Хранителях», и в «Запрещённом приёме», так что тут ничего нового.

Армия мертвецов

Новое для Снайдера в том, что он больше делал сам. Впервые снимает на цифру, и впервые сам оператор. Отказаться от плёнки его точно заставили бюджетные ограничения, но лично бегать с ручной камерой в большинстве сцен — это наверняка не только из экономических соображений. Между «Лигой Справедливости» и «Армией», пытаясь оправиться от личной трагедии и заново заинтересоваться созданием кино, Снайдер своими руками на смартфон снял невыносимую для зрителя, но видимо, спасительную для него лично короткометражку. И вот, теперь он сам снимает зомби-экшн на клиповой ручной камере с полностью открытой диафграме с плавающим фокусом. Но иногда, хотя и нечасто, старый Снайдер прорывается в ключевых общих планах с чётко выстроенной композицией и уверенной камерой на кране. Разве что слоумо он использует всё так же много, даже чересчур.

Но по большому счёту не стилистические приёмы и реальный жанр мелодрамы разочаровывают, а банальные сценарные слабости. Может быть, дело тоже было в бюджете, а не только в идее-фикс на линии отца и дочери, но в фильме нет погружения в зомбированный Лас-Вегас. Есть целый час больших экспозиций каждого из персонажей (а их тут, между прочим, дофига), но дальше они едва успевают раскрыться. Все они умирают каким-нибудь максимально обидным драматичным образом, едва их имена и лица начинают значить для тебя хоть что-то. И чем больше под разными предлогами Снайдер укорачивает им время, тем больше очевидно, что дело не столько в стремлении повышать ставки, сколько отсутствии идей, чем занять этих людей. Лас-Вегас оказывается городом двух зданий, между которыми все бегают туда-сюда, типа, приключение на 5 минут, туда и обратно. А само ограбление — это фактически два коротких комедийных эпизода, и если не считать простого, но неожиданного и смешного броманса, это тоже приключение на 5 минут, чуть сложнее похода в ночной супермаркет.

Армия мертвецов

Ну, и да, часто это слишком уж натянутое и неадекватное кино, которое повторным переосмыслением становится ещё более неадекватным, и конкретно здесь Снайдера нечем оправдывать, даже несмотря на жанр, потому что страдает простая человеческая логика. У нас осталось полчаса, но мы в одиночку пойдём в логово разумных зомби, чтобы неизвестно где и как спасти чужих людей? Или — осталось 20 минут, чтобы убраться из этого города, но нам нужно время, чтобы обсудить наши любовные отношения? Или за целый день нельзя было обратить внимание, что у тебя укус на плече? А зачем вот это самопожертвование в конце с головой? Учитывая её ценность, не было никаких веских причин не прыгать в самолёт тоже.

Подобные вещи сильно бросаются в глаза, потому что «Армия мертвецов», повторюсь, не комедия и даже не экшн, и тем более, не блокбастер. Это мелодрама, и бюджета у неё не было, как у «Форсажа», чтобы от всего этого отвлечь. Весь экстерьер — три разбитые машины и город на хромакее, как в старые времени «300». Это как более дешёвый «Бэтмен против Супермена», где эпизод с Мартой повторяется раз десять. И один раз обстёбывают Нолана.

Такое кино.

Армия мертвецов

Добавить на Вконтакте Затвиттить Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/05/22/armyofthedead.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Тихое место 2ЛукаФорсаж 9Телохранитель жены киллераЧёрная ВдоваКодекс киллераПила: СпиральВеном 2

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте >
Рецензии в рубрике "ЭКШН"

«Форсаж 9»:
Гадкий Торетто
Помноженное на киберпанк противостояние братьев Грю со временем теряет всякие берега, перерастая в буквально себе супергеройский комикс. Про папу-гонщика, брата-угонщика и вообще про то, что ради семьи и кадык вырвешь, и на кичу заедешь

Гнев человеческий:
Печень, лёгкие, селезёнка, сердце
Оригинал был логичнее, честнее, самобытнее, он был более печальным и более смешным одновременно, у него был небанальный мессадж и логичный финал. А тут — притянутое за уши вступление, пустой детектив в середине и идиотский финал в конце

Плохие парни навсегда:
Пока живые
Как и в прошлосезонном боевике с Уиллом Смитом, вся рефлексия и заламывание рук по дороге к финалу лишь маскируют фантазию, позволяющую 50-летним актёрам доказать в кадре свою бесценность и научить миллениалов, как надо делать
Также на Кинокадре :

«Чернобыль»:
Покажи мне драму + видеоподкаст
Про виновников катастрофы Козловский за фильм говорит дважды. Оба раза коротко и смешно. Главный герой спрашивает, кто виноват, а ему отвечают, что какая разница. Действительно, какая разница

Годзилла против Конга:
В сверхтяжёлом весе + подкаст
Каждому из монстров дадут свою собственную историю с теориями заговора и милыми девочками в кадре. Но степень уворованности и самопародийности каждой из этих историй не уступит ни одному из трёх приквелов

Лига Справедливости Зака Снайдера:
Чудо случилось + подкаст
Есть своя ирония в том, что у Снайдера провальные студийные версии получают переосмысленные режиссёрки, которые становятся классикой. Новая «Лига» такой тоже станет, и концепт наконец соберётся во что-то объяснимое

2020: Лучшее и худшее
Никто из нас год назад не ожидал, что 2020 год пройдёт так, как он в итоге прошёл. Однако это не помешало нам весь год успешно смотреть хорошее кино, во многом вышедшее онлайн, никуда не делись и сериалы, а потому нам есть о чём вспомнить

Чудо-женщина 1984:
Сила в правде
Неважно, когда фильм выходит и на какой платформе — если со сценарием всё отлично. Кино может провалиться, но его не забудут. Хорошие истории не забываются. Но у этого фильма со сценарием большие проблемы

«Перевал Дятлова»:
Два фильма
«Перевал Дятлова» — это на самом деле два фильма. Один — стилизованная под чёрно-белое ретро походная драма про группу Дятлова, второй — цветной, отдающий почему-то 80-ми и «Очень странными делами»
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 май июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Армия мертвецов:

Армия мертвецов
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 12
трейлеры: 5


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Круэлла, Cruella
» Музыкальный ролик о съёмках
» Дублированный промо-ролик
» Дублированный отрывок
» О съёмках
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Превью 2

Лучшие комментарии:
Любовь, смерть и роботы : Наполнение не гарантирую. | GAGAR1N
За два года нарисовать ~80 минут материала... Это знаете такое - халтура... далее

21 мая, пятница
Трейлеры, кадры, постеры:

Без резких движений, No Sudden Move new
кадров: 3
» Тизер

Тихое место 2, Quiet Place: Part II
» Дублированный ролик о съёмках
» TV-ролик 2
» TV-ролик

Лука, Luca
» О съёмках

Локи, Loki
» Промо-ролик
» Отрывок 2

Форсаж 9, Fast & Furious 9
кадров: +9
» Дублированное интервью
» Русский промо-ролик 2
» Промо-ролик 2

19 мая, среда

Ограбление по-джентльменски, Misfits new
постеров: 1, кадров: 3
» Русский трейлер
» Трейлер

Ледяной драйв, Ice Road new
постеров: 2, кадров: 10
» Русский трейлер
» Трейлер

Монстры на каникулах: Трансформания, Hotel Transylvania: Transformania new
постеров: 1, кадров: 1
» Русский трейлер
» Русский минутный трейлер
» Трейлер

18 мая, вторник

Новости кино:
Подкаст «Мы ругаем»: Нужен ли комиксу антикомикс?
Выход самого хайпового мультсериала этого сезона «Неуязвимый» вновь вынес на обсуждение киноманов всего мира жанр «антикомикса»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Непобедимый, Invincible
постеров: 1, кадров: 6
» Видеоподкаст "Мы ругаем"
» Трейлер

Наследие Юпитера, Jupiter's Legacy

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Форсаж 9: Гадкий Торетто

Помноженное на киберпанк противостояние братьев Грю со временем теряет всякие берега, перерастая в буквально себе супергеройский комикс. Про папу-гонщика, брата-угонщика и вообще про то, что ради семьи и кадык вырвешь, и на кичу заедешь

Армия мертвецов: Это личное
Через Батисту Снайдер прямым текстом много раз просит прощения перед дочерью, что его не было рядом

Женщина в окне: Подсматривающая
Джо Райт умело работает с костюмами, позами, светом, геометрией кадра и помещения, тут каждая лестница и каждый вид из окна играет свою роль

Галерея: Минская выставка-конвент Unicon 2021
14-16 мая в Минске, в Беларуси, прошла гиковская выставка-конвент Unicon Convention, а совместно с ней и выставка GameExpo

Кислород: Лабораторная крыса
Замысловатая, но довольно бессмысленная каша из разных жанров, в которой можно оставить любую понравившуюся зрителю версию происходящего

Любовь, смерть и роботы: Дети и деды
Автор постоянно балансирует между банальным ради вау-эффекта и небанальным ради самовыражения, и не успевает ни там, ни там

Непобедимый: Пранк + видеоподкаст
Самый близкий аналог сериала — скорее, «Рик и Морти». И это отчасти объясняет весь хайп, из-за которого сериал продлили сразу на два сезона вперёд

Пила: Спираль: Свиная голова под прикрытием
Продажные копы, честные копы, бывшие копы, начальники-копы, новички-копы, только вместо судьи тут свиная голова в телевизоре

Те, кто желает мне смерти: Как Джоли у деревенских кирку одалживала
Это вам не «Огонь», там никого не било молнией и там в лесу не было двух киллеров, охотящихся на пацана
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Подписка на обновления

ежедневно
раз в неделю
      

Кино: мнение народа

Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики
"репортажные" триллеры
авторскую фантастику
инди-комедии
псевдодокументальное кино
другие жанры
нет, я смотрю только "большое" кино
результаты
Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики 19%
"репортажные" триллеры 6.1%
авторскую фантастику 43%
инди-комедии 6.5%
псевдодокументальное кино 5.2%
другие жанры 6.5%
нет, я смотрю только "большое" кино 13%



Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Форсаж 9», рецензия . Unicon 2021, косплей, фото . «Армия мертвецов», рецензия . «Пила: Спираль», отзыв . «Кислород», отзыв . «Женщина в окне», отзыв . «Гнев человеческий», рецензия . «Майор Гром», отзыв + подкаст . «Наследие Юпитера», отзыв . «Любовь, смерть и роботы», 2 сезон, отзыв . «Неуязвимый», отзыв + подкаст .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Форсаж 9", "Спирит Непокорный", "Кролик Питер 2", "Истребитель демонов", "Пила: Спираль", "Прабабушка легкого поведения", "Те, кто желает мне смерти", "Гнев человеческий"
Новинки кино 2021: "Круэлла", "Тихое место 2", "Ограбление по-джентльменски", "Телохранитель жены киллера", "Лука", "Миньоны: Грювитация", "Чёрная Вдова", "Монстры на каникулах: Трансформания", "Круиз по джунглям"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   