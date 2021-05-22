:

Армия мертвецов: Это личное

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 22 мая 2021

Поставьте фильму оценку!

«Армия мертвецов» обманывает во многих моментах. Во-первых, это не совсем комедия, как её позиционируют, хотя там есть полтора комедийных эпизода. Во-вторых, кино намного скромнее, чем кто-либо мог предположить. Ну, и в-третьих, сам Снайдер снимал не про зомби, и даже не про собственный отряд самоубийц. Это плохо замаскированное публичное раскаяние перед собственной дочерью, которая покончила с собой ровно четыре года назад.

Большинство мотиваций и конфликтов завязано именно на семейных узах. Герой Батисты соглашается грабить банк в карантинном Лас-Вегасе, чтобы помириться с дочерью. Его главная напарница идёт с ним, потому что его любит. Его дочь идёт туда с ним, чтобы спасти подругу, чтобы её дети не остались сиротами. А противостоит им мёртвые король и королева, которым поедание людей по барабану, они их даже не едят никогда, кажется, а только обращают в своих подданных, чтобы построить королевство в целом и свою королевскую династию в частности. Все приватные диалоги отца и дочери ужасно неловкие: диалоги очевидно двусмысленны, и через Батисту Снайдер прямым текстом много раз просит прощения перед дочерью, что его не было рядом, когда ей было трудно. Ну и спасает её в итоге ценой всего, что возможно и невозможно.

Остальное было не так важно, хотя иногда Снайдер отвлекается на особо циничные кровавые шутки и даже на политические замечания. И стена вокруг зомби-города уже непростая, а та самая, трамповская, с беженцами без гражданских свобод и президентом, который против общественного мнения хочет всё разбомбить. И свой маленький вайнштейн-гейт с коллективной местью тоже есть. Впрочем, у Снайдера всегда это было, ещё до «миту», и в «300» с изнасилованием жены Леонида, и в «Хранителях», и в «Запрещённом приёме», так что тут ничего нового.

Новое для Снайдера в том, что он больше делал сам. Впервые снимает на цифру, и впервые сам оператор. Отказаться от плёнки его точно заставили бюджетные ограничения, но лично бегать с ручной камерой в большинстве сцен — это наверняка не только из экономических соображений. Между «Лигой Справедливости» и «Армией», пытаясь оправиться от личной трагедии и заново заинтересоваться созданием кино, Снайдер своими руками на смартфон снял невыносимую для зрителя, но видимо, спасительную для него лично короткометражку. И вот, теперь он сам снимает зомби-экшн на клиповой ручной камере с полностью открытой диафграме с плавающим фокусом. Но иногда, хотя и нечасто, старый Снайдер прорывается в ключевых общих планах с чётко выстроенной композицией и уверенной камерой на кране. Разве что слоумо он использует всё так же много, даже чересчур.

Но по большому счёту не стилистические приёмы и реальный жанр мелодрамы разочаровывают, а банальные сценарные слабости. Может быть, дело тоже было в бюджете, а не только в идее-фикс на линии отца и дочери, но в фильме нет погружения в зомбированный Лас-Вегас. Есть целый час больших экспозиций каждого из персонажей (а их тут, между прочим, дофига), но дальше они едва успевают раскрыться. Все они умирают каким-нибудь максимально обидным драматичным образом, едва их имена и лица начинают значить для тебя хоть что-то. И чем больше под разными предлогами Снайдер укорачивает им время, тем больше очевидно, что дело не столько в стремлении повышать ставки, сколько отсутствии идей, чем занять этих людей. Лас-Вегас оказывается городом двух зданий, между которыми все бегают туда-сюда, типа, приключение на 5 минут, туда и обратно. А само ограбление — это фактически два коротких комедийных эпизода, и если не считать простого, но неожиданного и смешного броманса, это тоже приключение на 5 минут, чуть сложнее похода в ночной супермаркет.

Ну, и да, часто это слишком уж натянутое и неадекватное кино, которое повторным переосмыслением становится ещё более неадекватным, и конкретно здесь Снайдера нечем оправдывать, даже несмотря на жанр, потому что страдает простая человеческая логика. У нас осталось полчаса, но мы в одиночку пойдём в логово разумных зомби, чтобы неизвестно где и как спасти чужих людей? Или — осталось 20 минут, чтобы убраться из этого города, но нам нужно время, чтобы обсудить наши любовные отношения? Или за целый день нельзя было обратить внимание, что у тебя укус на плече? А зачем вот это самопожертвование в конце с головой? Учитывая её ценность, не было никаких веских причин не прыгать в самолёт тоже.

Подобные вещи сильно бросаются в глаза, потому что «Армия мертвецов», повторюсь, не комедия и даже не экшн, и тем более, не блокбастер. Это мелодрама, и бюджета у неё не было, как у «Форсажа», чтобы от всего этого отвлечь. Весь экстерьер — три разбитые машины и город на хромакее, как в старые времени «300». Это как более дешёвый «Бэтмен против Супермена», где эпизод с Мартой повторяется раз десять. И один раз обстёбывают Нолана.

Такое кино.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/05/22/armyofthedead.shtml

Написать отзыв:

Псевдоним Заголовок Сообщение:

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте >