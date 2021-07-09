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Чёрная вдова: Сёстры по абьюзу

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 9 июля 2021

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«Чёрную вдову» ждали так долго, что она стала никому не нужна. И не потому, что её переносили сто раз из-за пандемии — она опоздала намного раньше. Сольник начали требовать сразу после «Железного человека 2», где впервые появилась Вдова, а это было в позапрошлой жизни. Он мог стать ключевым феминистическим кинокомиксом нашего времени, учитывая популярность персонажа и актрисы, причём гораздо большие, чем у Капитана Марвел и Бри Ларсон, но это если бы Файги поторопился, а он — нет. Дисишные «Чудо-женщина» и даже Харли Квинн благополучно забрали себе эти мести в истории, и Наташе Романофф оставалось только повторять пройденное, что она и проделала с большим усердием.

В первую очередь, это целых два фильма в одном, и ни один из них — не шпионский боевик. Первый — семейная комедийная мелодрама с вайбами «Форсажа», где повзрослевшие члены разбитой и ненормальной семьи через драки и угрозы воссоединяются спустя много лет. Потому что мы семья. Даже если каждый в нашей семье — убийца и мудила с разной степенью нарциссизма (кроме младшей сестры — она просто убийца). В душе, конечно, все добрые покемоны, и особенно самовлюблённый жирный батя, которого играет Харбор и который тут за главного клоуна. Правда, на самом деле он просто косплеит жирного Тора из фильма Вайтити, но этому есть объяснение в титрах — у «Вдовы» и «Тора 3» есть общий сценарист. Жаль только, что это единственное хорошее, что досталось в наследство.

Но про вторичность запрещаешь себе думать, потому что лишь батю можно более-менее слушать и воспринимать спокойно. Остальные на серьёзных щас несут бред, шаблоны и несмешной сарказм, и всё это дважды убито у нас плохим дубляжом, где непрофессионально всё — от звукорежиссуры до кастинга голосов. Все работающие шутки — у Харбора. Все хоть как-то работающие семейные моменты —- только те, в которых есть Харбор. Приходит он поговорить с дочерью наедине или это обед за одним столом — только он сбивает пафос и слегка и ненадолго оживляет фальшивых главных героев.

Даже Скарлетт Йоханссон играть нечего, хотя она иногда старается показать драму грустным взглядом повидавшей всякое дерьмо женщины. Но даже это она делает с видом человека, который гораздо выше этих ваших кинокомиксов, и у которого пейчек в треть бюджета с продюсерским креслом. Всё-таки не каждая кинозвезда может выдержать большие диснеевские контракты и сопутствующую популярность, чтобы спустя много лет продолжать входить в кадр без высокомерности и усталости, пробивающихся несмотря ни на что. Ни Дауни, ни Йоханссон, начинавшим на заре марвеловской эпопеи, это не удалось. Даже Хиддлстон бегает в «Локи» максимально уставшим, не говоря уже про более свежих, но тоже уставших Олсен или Криса Пратта. Только Хемсворт держится своим парнем до сих пор, но ему второй раз везёт с режиссёром, в отличие от остальных.

Поэтому как семейное кино «Вдова» работает не лучше последних «Форсажей», на чью семейность уже делают смешные мемы, и финальный, легко просчитываемый поворот с главным злодеем и его дочерью только делает её пошлее. Куриленко наверняка стыдно за эту роль пучеглазого манекена, а если нет, то должно.

А второе кино, заложенное во «Вдове», — сюжет про месть бордельных девочек своему старому сутенёру-абъюзеру. Про освобождение сестёр из рабовладельческого ада. Эти параллели практически никак не маскируются ахинеей про синтетический газ и брутальные боевые костюмы. Уинстон в роли единственного владельца огромной сети девочек по всей планете, который взращивает их и контролирует, и который защищается от них же феромонами — это даже не метафора вайнштейнгейта, это прямой текст для идиотов. И разумеется, он разговаривает текстами стереотипного манипулятора и абьюзера, и разумеется, несколько раз хорошо изобьет женщину, которая ничем не может ему ответить, а потом всё же так ответит, что он сразу превратится в жалкое беспомощное говно. То есть, стараясь быть феминистическим манифестом, «Вдова» ничего нового не говорит, а повторяет эту однобокую радфемную историю, рассказанную в кино уже много раз, в том числе в «Хищных птицах» и на том же поверхностно-пошлом уровне. Только даже в «Птицах» было честнее — Макгрегор в прямом смысле рулил борделем.

Нет ничего плохого в феминистической теме. Это полезно. Нет ничего плохого в разговорах про абьюзеров и манипуляторов. Это тоже полезно. Но такая карикатура, как «Чёрная вдова», только дискредитирует подобные темы и разговоры. Её вторичность похожа на лицемерие, хоть вы десять режиссёрок указывайте в титрах, а её пошлость намекает на чью-то тупость. Они вытесняют из впечатлений даже то, что у «Вдовы» на редкость для «Марвела» хорошо поставленный, снятый и смонтированный экшн (настолько хорошо, что всё это быстро начинает отдавать «Борном»), или что очевидно Файги стал загоняться по сложносочинённым сериальным титрам, которые казались фишкой сериалов, но видимо, теперь касаются всего MCU, которое рассыпалось и с трудом пытается собрать себя заново.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/07/09/blackwidow.shtml

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