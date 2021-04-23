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Гнев человеческий:

Гнев человеческий: Печень, лёгкие, селезёнка, сердце

Роман КОРНЕЕВ, 23 апреля 2021
Статьи » Рецензия Экшн
 
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«Джентльмены» Гая Ритчи год назад закрыли доковидный кинопрокат, и потому возвращение мастера криминальной комедии в родной к себе жанр после открытия кинотеатров не могло пройти незамеченным, другое дело, что выбор сюжета для героического ренессанса был донельзя странным. «Гнев человеческий» — это, по факту, не криминальная и не комедия, а римейк французской бытовой драмы с небольшими элементами криминальной комедии «Инкассатор». Сюжет там был, кто помнит, о том, как инвестбанкир, оказавшийся случайной жертвой ограбления инкассаторов, с трясущимися руками опускается на самое дно, то есть устраивается охранником в контору по инкассации, ту самую, которую ограбили в том самом лесу.

И всё было бы ничего, хотя и непонятно, чем Ритчи приглянулся именно этот стародавний фильм, не известный нынче вовсе ничем, кроме как вставной ролью тогда ещё ничуть не знаменитого Дюжардена. Ну то есть кино любопытное, совсем не коммерческое, это совершенно не боевик про крепкого орешка в гневе, каким его перепридумал Ритчи, а ещё там всё время употребляют вещества и давят по пьяни броневиками мотоциклы. В общем, по нынешним временам чистый 18+. И финал аккуратно закольцовывает голый лес вокруг просёлка. Такой вот символизм первой половины нулевых.

Гнев человеческий

У Ритчи же в ответ — ни особого юмора (кроме говорливых сексистских шуточек в раздевалке и бильярдной), ни особого символизма. Криминальный босс в разводе наездами общается с сыном-студентом, но что-то идёт не так, и вот в инкассаторском коллективе появляется мутный новый работничек, всё что-то высматривающий, сам же коллектив несмотря на участившиеся нападения не то чтобы сильно о чём-то парится или ищет крота, нет, он продолжает вести обычные скучные дела по перевозке наличности из пункта а в пункт б, разе что, в отличие от французского оригинала, перед нами не опустившиеся на самое дно старпёры и нацмены, а голливудские орлы. Даже тема физкультуры тут реализована настолько зеркально, что будто бы мы смотрим совсем другое кино.

И это очень странно, потому что и физиономически (собственно Стэйтам похож на главгероя оригинала, все прочие также имеют здесь своих доппельгангеров), и репликами диалогов, и сюжетными вотэтоповоротами «Гнев человеческий» упорно продолжает держаться французских лекал, и лишь там, где становится совсем скучно (линия горничной зачем-то убрана), Ритчи начинает придумывать своё (собственно вставной и совершенно пустой, но очень кровавый детектив с поисками банды, а также ориджин собственно банды), всё с таким же каменно-насупленным лицом и без малейшей самоиронии.

Гнев человеческий

То есть в итоге, выходит, римейк снимали исключительно ради того, чтобы обыграть новую причину попадания главгероя в то ограбление — его попросили минуточку последить за фургоном — а в остальном никакого принципиального сюжетного различия между фильмами нет. И эта история с подбитым мотоциклом — тоже такая издевательски-серьёзная отсылочка к оригиналу, но зачем она тут — не ясно совершенно. Криминальный босс, которого подручные просят поработать шнырём, да ещё и при сынуле? Загадочное совпадение под мостом, после которого первое, что сделал бы такой главный герой — порешил бы всех, кто его вообще подтянул к этому делу? В общем, концепция разваливается.

Ну и самый финал. Как там, печень, лёгкие, селезёнка, сердце. Ну это такая пошлятина, что отсылает сразу к лихим девяностым, если не к лихим восьмидесятым. В оригинале же герой просто садится в меметичную машинку и едет в лес, занавес. А тут что за ерунда с телефоном, погоня от полиции на броневике (рабочая скорость — как у школьного автобуса), хитрый план, да и вообще, вся эта банда — она будто бы пришла из какого-то другого фильма, вроде «Перестрелки», только без тамошней филигранной драматургии, зато с непробиваемыми бронепластинами Тони Старка. Оригинал был логичнее, честнее, самобытнее, он был более печальным и более смешным одновременно, у него был небанальный мессадж и логичный финал. А тут — притянутое за уши вступление, пустой детектив в середине и идиотский финал в конце. Увы, но не такого ренессанса мы ждали.

Гнев человеческий

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Гнев человеческий:

Гнев человеческий
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 20
трейлеры: 4


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Афиша кино

Гнев человеческий
Оригинал был логичнее, честнее, самобытнее, он был более печальным и более смешным одновременно, у него был небанальный мессадж и логичный финал. А тут - притянутое за уши вступление, пустой детектив в середине и идиотский финал в конце

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