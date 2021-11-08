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Вечные: Питер Пэн как герой Мстителей

Роман КОРНЕЕВ , 8 ноября 2021

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Происходящее с киновселенной Марвел после щелчка Таноса сложно объяснить иначе как креативом ради креатива. Совершивший невозможное Файги с нескрываемым удивлением смотрит на руины собственного детища, и не понимает, что случилось. Ещё вчера всё работало, ещё вчера каждый следующий фильм собирал больше, чем предыдущий, фанаты выли от восторга, каждый персонаж был сам по себе франшизой, про кого ни сними, будет хит. Если этот персонаж не Человек-муравей, конечно. Но после того, как большую часть основной команды «Мстителей» отправили на покой с помпой или втихую, внезапно выяснилось, что всё оставшееся годится разве что сериалы на «Дисней+» плодить. По сути, не кор-фанатской аудитории из оставшегося интересны только Человек-паук (но он наполовину «Сони»), Стражи Галактики (но там свои оргпроблемы), Люди-Икс (но их ещё нужно как-то с MCU умудриться поженить) и Доктор Стрэндж, а на нём одном франшизу не выстроишь, сколько мультиверс не плоди.

Нужна новая кровь, резонно решили продюсеры, и пошли скрести по марвеловским сусекам, благо там персонажей — примерно вагон, одна проблема, они не нужны примерно никому. Вот, например, Чёрный Рыцарь, чем не персонаж? Был членом «Мстителей», драматический герой, исполнителя нашли быстро, но для перезапуска вселенной он не годится. О, подумал Файги, у нас же есть китайский комикс! Но как раз в Китае кино и запретили. Но у нас же есть целая отдельная подвселенная «Вечных»! И правда, есть.

Очень похожая на дисишный заход про чудо-женщину с понадёрганными отовсюду богами и полубогами (Танос и Эрос, да, тут знатоки греческой мифологии почему-то засмеялись), которые-де не вмешиваются в разные там разборки людей и не людей, потому как их сюда послали исключительно с девиантами бороться. Нарушать эти правила по мелочи, секты там создавать и прочая — это можно, а вот помочь против инопланетных захватчиков — это ни-ни. Религия не позволяет, начальник в смысле не велел.

А ещё эти ребята вечные у нас очень любвеобильные, как и всякий божественный люд. Любят они друг дружку крест-накрест и поврозь, а также человечество в целом, даже кушать не могут. Потому внезапно новый марвеловский фильм почти целиком оказывается слезоточивой мелодрамой с элементами Болливуда. В смысле — в начале все танцуют. И так хорошо танцуют, что девианты эти, поразительно похожие на гибридов из «Старкрафта», быстро заканчиваются. А потому баста, граждане, расходимся, грустно говорит Сальма Хайек и действительно расходится, причём сразу в Южную Дакоту.

Остальной сюжет, конечно, для «Марвел» очень необычен. Тут много сложносочинённых драм, моральных коллизий, сексуальных перверсий (18+) и Кита Харингтона, который аж замучился намекать, что он — тот самый Блэк Найт. Но в целом всё быстро (на самом деле нет) сводится к истории странной любви Питера Пэна и феи Динь-Динь, права на экранизацию которых удобным образом как раз и принадлежат «Диснею». И это не мой любимый жанр СПГС, а прямо произносимый с экрана текст.

Так мол и так, начальник создал Спрайт ребёнком, она страдает от вечного пубертата и потому готова предать семитысячелетнюю дружбу. А местный Хоумлендер Икарис так расстроился, узнав об истинной цели их миссии, что решил, что теперь он тем более будет ей следовать впереди планеты всей, и пофигу на одну любовь, другую любовь, погодите, а тут ещё Джоли страдает от лютого ПТСР, а ещё тут у нас вечные на амслене разговаривают, в Болливуде снимаются, пиво варят, квир-браки заключают и вообще хорошо проводят время, спасибо режиссёрке Чжао, что нас всех просветила.

Но всё это настолько умопомрачительно скучно, что не просто скулы сводит, а вызывает тяжёлое недоумение. Зачем мы всё это только что посмотрели? Зачем нам ждать возвращения Вечных, обещанного в титрах? Что нам тот Эрос? Что нам тот Чёрный Рыцарь? Нет, шутка про «Супермена» была смешная, но куда лучше её пошутили в «Непобедимом», да и про греческих богов куда интереснее рассказано в «Наследии Юпитера» (тоже неидеальной истории, но всё-таки). В конце концов, про перверсии уже всё сказано в упоминавшихся выше «Пацанах».

Тут же — группа серых, совершенно ничем не интересных персонажей устраивает прилюдную групповую истерику в стиле «мы все умрём», спасая мир по заезженному сюжету, который есть даже в, простите, ВоВе. Причём авторам настолько всё равно на собственное детище, что их персонажи — идеальные, бессмертные создания высших сил, фактически очередные боги на Земле вроде Тора, уныло ходят в кадре небритые, с прыщами, мешками под глазами и морщинами. Алё, они у вас не стареют! Можно уже было разориться на гримёра? Ну и линия мутанта-главдевианта — это, конечно, полная шляпа, а ведь ей посвятили почти половину хронометража. Стыдно, товарищ Файги, так и знайте, вам должно быть стыдно. Пишем вам мы, простые хлеборобы Южной Дакоты.

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