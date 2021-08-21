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Воспоминания: Мы всё забыли

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 21 августа 2021

«Воспоминания» — полнометражный дебют Лизы Джой, жены Джонатана Нолана. Вместе они продюсировали, немного писали и режиссировали «Мир Дикого запада», и теперь Джой поставила своё личное кино, где в титрах она — единственный режиссёр и сценарист. Но неожиданное восхождение Джой никогда не казалось естественным, в отличие от карьеры её мужа, который однажды отделился от старшего брата Кристофера Нолана, с которого и начался новый голливудский клан кинематографистов.

Тем более, неестественным оно стало на трейлерах «Воспоминания», которые изображали фильм коллективным Ноланом абсолютно во всех отношениях: от сценарных концептов (сны внутри снов, люди живущие во снах и так далее) и главного актёра (Хью Джекман из «Престижа») до фактически покадровых копирований старшего Нолана (городские панорамы из «Начала», морские панорамы с ветряными электростанциями из «Довода»). Всё, что было не от старшего, пришло от младшего — чуть ли не вся команда продакшена, включая оператора, композитора, монтажёра, арт дирекшена и некоторы заметных актёров, пришли сюда из «Мира Дикого запада».

У Лизы Джой было всё, включая деньги, чтобы сделать хорошее кино. От неё нужен был только хороший сценарий.

Которого не оказалось. Примерно то же самое было с Уолли Пфистером, который откололся от Кристофера Нолана, потому что захотел быть не кем-то большим, и Нолан ему по старой дружбе нашёл деньги, достал звёздных актёров, поставил в титрах своё имя, чтобы продавалось лучше — и где то «Превосходство»? Вряд ли сам Пфистер сейчас превосходит хоть кого-то. Господи, у него с Лизой Джой даже нейминг у фильмов одинаково подражает нолановскому выпендрежу с «интерстелларми», «тенетами» и «инсепшенами», которые русские прокатчики уже забили локализовывать и просто пишут транслитом. Но жена, это не старый друг, и её карьера тут вряд ли закончится.

Концептуально «Воспоминания» — занятный, немного отдающий вестерном фантастический нуар, которому проще искать аналоги в аниме («Эрго Прокси») или видеоиграх (“Transistor”). Законы его мира старательно описывают всеми средствами — и визуально, и диалогами. Здесь всегда затопленные улицы, вязкие текстурные ночные кадры с ламповым освещением и неоновыми вывесками, и Хью Джекман бродит или катается по этим грязным улицам, похожим на сточные канавы, и делится обрывочными воспоминаниями о некой большой войне на фоне глобального потепления, и рассказывает, как люди теперь живут только прошлым, и каждый второй преступник на его пути спрашивает, где он воевал, и потом они по-братски расходятся по своим делам. Джекман, по факту всего лишь владелец машины прогона воспоминаний, похож на классического пинкертоновского пропитого детектива, который докапывается до людей, которым не до него дела, потому что его любимая женщина пропала.

Несмотря на многие исходные, быстро выясняется, что Лиза Джой задавила коллективного Нолана уже на старте, но лучше бы она это не делала. «Воспоминания» — романтичная до подросткового максимализма детективная мелодрама, где страдания красивого мужчины по красивой женщине оказываются приоритетнее сюжета, интриги и морали. Джекман и Ребекка Фергюсон снова, как «Великолепном шоумене», изображают влюблённых, и снова его герой влюбляется в неё в сцене, где она поёт, но персонаж Фергюсон в «Шоумене» поразительно, до разочарования объёмнее, сложнее, убедительнее, чем её бледный персонаж в «Воспоминаниях», у которого даже хронометраж больше, и даже есть своё двойное дно. Либо это банальная мерисьюшность, либо не менее банальная режиссёрская слабость, что обе личности роковой женщины Мей мало отличаются друг от друга, и строго говоря, не раскрыты совсем. Их только обещают раскрыть, но не делают этого. «Когда ты узнаешь настоящую Мэй, тебе не понравится», — всё время долбят главному герою, но никаких откровений не происходит. Происходит только диссонанс между потенциалом Фергюсон и той плоскостью, которую её просят изображать.

У Джекмана не сильно лучше. Но ему отлично помог бы хороший детективный сюжет или, как минимум, красивый поэтичный нуарный закадровый текст, как это принято в жанре, а не лобовое, унылое пояснение мира и лениво прописанные рефлексии. Настоящий нуарный герой говорит только чеканными фразами, которые можно разбирать на цитаты, а не озвучивает очевидные по кадру или сюжету вещи. Иначе не работает (и уж вдвойне не работает с дубляжом, но это было неизбежно).

Сценарий регулярно обещает усложнить историю, но не делает этого. Вместо него фильм искусственно усложняется монтажными прыжками, когда реальное время незаметно переходит во флэшбек, но даже этими снами внутри сна кино пользуется не как «Начало», а как фантастические мелодрамы Ричарда Матесона «Где-то во времени» и «Куда приводят мечты». Именно к ним «Воспоминания» ближе всего по натуре. Игры разума и технологий нужны автору не для твистов, как у Нолана в том же «Интерстелларе», а для красивой драматичности момента одной трагичной любви. Любви, которую Джой, между прочим, тоже никак не раскрыла, и в результате не заставила в неё поверить, и переживать за её поиски так же, как формально переживает герой.

Кинематограф это не красивые открытки, в которых рассказывают про эмоции. Кинематограф — это сами эмоции. И жена Нолана осталась женой Нолана, потому что разницу не поняла.

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