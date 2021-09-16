  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Блог Подкаст
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI Форум  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #14: «Воспоминания» и «Зелёный рыцарь»

Ахтунг! Фанатское кино

Дюна:

Дюна: Мессии Дюны

Роман КОРНЕЕВ, 16 сентября 2021
Статьи » Рецензия Фантастика
 
Поставьте фильму оценку!

У «Дюны» Фрэнка Герберта сложилась несправедливое реноме «неэкранизируемой». Дело ли тут в тяжеловесных последних томах серии (творчество сына писателя для верности вообще можно не считать каноном), производственном аду отменённого в итоге арт-эпика Алехандро Ходоровски или в финансовой неудаче второй экранизации за авторством Линча, но на самом деле всё ровно наоборот. Это готовое кино в виде книги. Даже сериал начала нулевых получился почти каноничным и вполне любопытным даже несмотря на свою малобюджетность. А всё потому, что в оригинальном романе так много сочных деталей, что как ни изгаляйся над сюжетом, как ни старайся переплюнуть автора в эпичности, как ни лажай с дизайном костюмов или не выдумывай то, чего в книжке не было, всё равно получится хорошо.

Уж на что принесшая этой вселенной максимальную фан-базу компьютерная игра «Дюна 2: Битва за Арракис» была вопиющим неканоном с несуществующей фракцией, несуществующими «девастаторами» и «соник-танками», ветро-ловушками, ставшими из накопителей воды местными электростанциями и вообще идеей что-то там такое строить на Арракисе, закармливая червей харвестерами до смерти. Но это была бомба, а не игра, перепридумавшая на много лет вперёд целый жанр. А всё потому что сочно, колоритно, необычно.

Дюна

Так в общем и с экранизациями. Не выпендривайся Ходоровский сверх меры и (опять же) будь Линч попроще — никуда бы не делась ни магия романа, ни его философия, ни, в конце концов, творческий порыв конкретного автора. Так что не в романе дело, он вполне кинематографичен, изобилует тоннами описаний, звонких терминов, политических интриг, технических и исторических деталей и колоритных персонажей. Главная проблема не в том, как это снять (особенно в наше время, когда спецэффекты стали чертовски дёшевы), а в том, чтобы нашёлся автор, которого его эго не заставляло бы править оригинал под себя, придумывая то, чего там не было, и вымарывая то, что там должно быть обязательно.

По сути, чтобы экранизировать «Дюну» такой, какой она задумывалась, достаточно было с самого начала искать режиссёра, который был бы визионером, но при этом его бы устраивал оригинальный сюжет как есть, без вот этого вот зуда украшательства, который был свойственен и Ходоровскому, и Линчу. И Дени Вильнёв вполне соответствовал этому описанию.

Дюна

Да, его творческая метода вызывала некоторые вопросы, «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049» казались слишком уж отстранённо-холодными и слишком туманными для жаркого пустынного Арракиса, но и сценарий, и подбор актёров говорили за себя — перед нами были именно персонажи, а не актёры в роли персонажей, по сути, вопросы вызывала только смена пола и расы у Льета Кайнза, а трейлер был настолько переполнен экшном, что тот явно вошёл в промо-ролики целиком, но, как говорится, пиар есть пиар, что с ним поделать.

Но остальное — грим, архитектура, дизайн кораблей (и особенно многострадальных орнитоптеров), пейзажи, костюмы, экипировка, монологи — всё это было настолько каноничным, насколько это вообще возможно. Отечественные локализаторы, конечно, были обречены на срачи между фанатами переводов Вязникова и Биргера, но тут уж никому не угодишь. А в остальном — придраться ещё до премьеры в фильме было не к чему.

Дюна

Однако после премьеры дискуссия всё-таки началась. Для начала, ошибкой представляется выделение в первый (и пока последний, съёмки второго даже не начинались и зависят от сборов, которые ещё не факт, что будут для того достаточными) фильм именно по сути сюжетного вступления к роману, который в основном протекает в сьетчах фрименов — по этой причине кино ну невозможно растянуто, поскольку там большую часть времени ничего толком не происходит, а каждый пролёт орнитоптера занимает ровно втрое больше времени, чем оно того стоило.

Вторая проблема — обилие почти не описанного в книге Каладана и вообще разнообразных построений на плацу. Это — чисто вильнёвская тема, он даже на пустынной Дюне умудрился сумрачного туману напустить. Сюда же стоит добавить с одной стороны вполне неплохие батальные сцены и личные поединки, но в сюжете они де-факто почти ни на что не влияют (кроме поединка Пола в конце, который как раз показан излишне мельтешаще и на общих планах), а потому выглядят филлерами, которыми, по сути и являются.

Дюна

Ещё одно нарочитое в фильме — это почти неизбежные объяснялки объяснялок, уж слишком много в тексте у автора всех этих гом-джаббаров, сестёр Бене Гессерит и прочих ментатов. Последних кстати в итоге оставили в покое, лишь немного заставив позакатывать глаза, а также лишив каноничных пятен вокруг рта, что, впрочем, только пошло им на пользу. В общем, можно было так и со всем остальным — особенно утомила кенгуровая мышь, по названию которой Пола и назовут позже Муад-дибом — всё это чисто проблемы лишнего хронометража, которые, в свою очередь, все — от излишнего разделения книжки на части.

Впрочем, не будь его, вполне возможно, мы бы ругали фильм уже за скомканность, так что и так — очень круто, максимально канонично, масштабно, актёры играют и дерутся как черти, Джессика страдает, Пол галлюцинирует, всё взрывается, спайс течёт. Осталось понять, будет ли у всего этого богатства продолжение.


Добавить на Вконтакте Затвиттить Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/09/16/dune.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Дюна: расписание сеансов
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Спенсер: Тайна принцессы ДианыНе время умиратьДюнаПрошлой ночью в СохоНеисправимый РонОхотники за привидениями: наследникиМатрица: ВоскрешениеПетровы в гриппе

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте >
Рецензии в рубрике "ФАНТАСТИКА"

«Воспоминания»:
Мы всё забыли + подкаст
Занятная, отдающая вестерном фантастическая нуар-мелодрама, в которой больше любуются актёрами, чем рассказывают увлекательную историю. У авторов было всё, осталось придумать хороший сценарий, чего они в итоге не сделали

Годзилла против Конга:
В сверхтяжёлом весе + подкаст
Каждому из монстров дадут свою собственную историю с теориями заговора и милыми девочками в кадре. Но степень уворованности и самопародийности каждой из этих историй не уступит ни одному из трёх приквелов

«Довод»:
Нет судьбы
Во всём фильме не больше внутренней логики, чем в известном софизме про курицу и яйцо, принцип состоит в том, что каждая ключевая сцена повторяется дважды, сначала вперёд во времени, а потом обратно
Также на Кинокадре :

Легенда о зелёном рыцаре:
Шутки ради
Серьёзное кино по факту оказывается шуточным, мрачное тёмное фэнтези — сказочной притчей с хитрым, добрым сюрпризом. Но всё равно остаётся претенциозным

Отряд самоубийц 2: миссия навылет:
Кровавый аквариум + подкаст
Фильм ни о чём не беспокоится, кроме своих маленьких моментов, причём неважно, сентиментальных, милых или циничных. Он также стремится быть непредсказуемым и без тормозов: в любой момент почти любой персонаж может идиотски умереть

«Время»:
Это старость + подкаст
Фильм спорно работает как триллер: он скорее отталкивающий и артхаусно неуютный, автор словно пытается необычной для себя подачей замаскировать сюжетную пустоту

«Локи»:
Приключение на 40 минут + подкаст
Несмотря на уже десятки марвеловских фильмов, до «Локи» только в «Железном человеке 3» ключевые марвеловские персонажи подвергались относительно взрослой терапии и переосмыслению

«Чёрная вдова»:
Сёстры по абьюзу + подкаст
Повзрослевшие члены разбитой и ненормальной семьи через драки и угрозы воссоединяются спустя много лет плюс сюжет про месть бордельных девочек своему старому сутенёру-абъюзеру

Телохранитель жены киллера:
Дело об усыновлении
Парочка оболтусов громит всё подряд, шутейки в своеобычном стиле шутятся, телохранители теперь противостоят телохранителям, киллеры - киллерам, в общем, перед нами тот самый сиквел, который ждали фанаты
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Дюна:

Дюна
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 9
трейлеры: 8


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Вестсайдская история, West Side Story new
постеров: 2, кадров: 14
» Русский трейлер 2
» Трейлер
» Русский отрывок
» Русский трейлер

Мужские слёзы, Cry Macho
» О съёмках 2
» О съёмках
» Промо-ролик

15 сентября, среда

Чемпион new
кадров: 3
» Тизер-трейлер

14 сентября, вторник

Спенсер: Тайна принцессы Дианы, Spencer
» Русский трейлер

Соколиный глаз, Hawkeye new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

Хороший, плохой, коп, CopShop
» Русский минутный TV-ролик 2
» Русский минутный TV-ролик

Не время умирать, No Time to Die
» О съёмках 2
» Минутный промо-ролик

Утреннее шоу, Morning Show
» Промо-ролик, 2 сезон
» О съёмках

Дюна, Dune
» О съёмках 3
» О съёмках 2

13 сентября, понедельник
Бокс-офис США: «Шан-Чи и легенда десяти колец» показывает рекорд второго уикенда
Заокеанский прокат на неделе под давлением прошлонедельного тяжеловеса остался без громких релизов, так что судьба валовой кассы полностью зависела от поведения лидера...
Трейлеры, кадры, постеры:

Прошлой ночью в Сохо, Last Night in Soho
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2

12 сентября, воскресенье
Кинокасса России: «Шан-Чи и легенда десяти колец» удерживает лидерство
Российский прокат на второй неделе сентября пережил масс-старт второстепенных релизов, что традиционно вызывает драматические падения валовой кассы...

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Афиша кино

Дюна
Обилие почти не описанного в книге Каладана и разнообразных построений на плацу - чисто вильнёвская тема, он даже на пустынной Дюне умудрился сумрачного туману напустить, смонтировав всё максимально неспешно

Петровы в гриппе
Разрозненная и разбросанная хтонь к финалу, как и в романе, успешно собирается воедино, оставляя вполне целостный образ

Шан-Чи и легенда Десяти колец
Если «Чёрная вдова» стала посмертным спин-оффом, то перед нами спин-офф чего-то ещё вообще не снятого

Кэндимен
Соединять триллер и современное искусство пробуют давно, но получается как-то всегда сомнительно

Аннетт
В какой-то момент начинается настоящая, лютая, патентованная хтонь, которую редко встретишь даже и в жаровом кино
Афиша: Все фильмы

Репертуар кинотеатров: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ставрополя, Таганрога, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Челябинска.

Репертуар кинотеатров: Киномакс Южный, Формула кино Oz Краснодар, Семь Звёзд Краснодар, Художественный Санкт-Петербург, Киномакс Волгоград, Киномакс Галерея Краснодар, Киномакс Пражская, Киномакс Волжский, Трактор Диамант Синема Волгоград, Синема Стар Рио Румянцево, Болгария Краснодар.

Поиск на Кинокадре
 


Подписка на обновления

ежедневно
раз в неделю
      

Кино: мнение народа

Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики
"репортажные" триллеры
авторскую фантастику
инди-комедии
псевдодокументальное кино
другие жанры
нет, я смотрю только "большое" кино
результаты
Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики 20%
"репортажные" триллеры 6.1%
авторскую фантастику 43%
инди-комедии 6.5%
псевдодокументальное кино 5.2%
другие жанры 6.5%
нет, я смотрю только "большое" кино 13%



Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Дюна», рецензия . «Главный герой», рецензия . «Шан-Чи и легенда Десяти колец», отзыв . «Кэндимен», отзыв . «Петровы в гриппе», отзыв . «Аннетт», отзыв . «Рик и Морти», 5 сезон, отзыв . «Воспоминания», подкаст . «Тихий омут», отзыв . «Босс-молокосос 2», отзыв . «День флага», отзыв . «Легенда о зелёном рыцаре», рецензия . «Отряд cамоубийц 2», подкаст .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Трейлеры Подкаст
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Дюна", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Босс-молокосос 2", "Злое", "Небесная команда", "После. Глава 3", "Вокруг света за 80 дней", "Главный герой"
Новинки кино 2021: "Холодный расчёт", "Веном 2", "Не время умирать", "Семейка Аддамс: Горящий тур", "Монстры на каникулах: Трансформания", "Неисправимый Рон", "Французский вестник", "Хороший, плохой, коп", "Хэллоуин убивает"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   