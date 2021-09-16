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Дюна: Мессии Дюны

Роман КОРНЕЕВ , 16 сентября 2021

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У «Дюны» Фрэнка Герберта сложилась несправедливое реноме «неэкранизируемой». Дело ли тут в тяжеловесных последних томах серии (творчество сына писателя для верности вообще можно не считать каноном), производственном аду отменённого в итоге арт-эпика Алехандро Ходоровски или в финансовой неудаче второй экранизации за авторством Линча, но на самом деле всё ровно наоборот. Это готовое кино в виде книги. Даже сериал начала нулевых получился почти каноничным и вполне любопытным даже несмотря на свою малобюджетность. А всё потому, что в оригинальном романе так много сочных деталей, что как ни изгаляйся над сюжетом, как ни старайся переплюнуть автора в эпичности, как ни лажай с дизайном костюмов или не выдумывай то, чего в книжке не было, всё равно получится хорошо.

Уж на что принесшая этой вселенной максимальную фан-базу компьютерная игра «Дюна 2: Битва за Арракис» была вопиющим неканоном с несуществующей фракцией, несуществующими «девастаторами» и «соник-танками», ветро-ловушками, ставшими из накопителей воды местными электростанциями и вообще идеей что-то там такое строить на Арракисе, закармливая червей харвестерами до смерти. Но это была бомба, а не игра, перепридумавшая на много лет вперёд целый жанр. А всё потому что сочно, колоритно, необычно.

Так в общем и с экранизациями. Не выпендривайся Ходоровский сверх меры и (опять же) будь Линч попроще — никуда бы не делась ни магия романа, ни его философия, ни, в конце концов, творческий порыв конкретного автора. Так что не в романе дело, он вполне кинематографичен, изобилует тоннами описаний, звонких терминов, политических интриг, технических и исторических деталей и колоритных персонажей. Главная проблема не в том, как это снять (особенно в наше время, когда спецэффекты стали чертовски дёшевы), а в том, чтобы нашёлся автор, которого его эго не заставляло бы править оригинал под себя, придумывая то, чего там не было, и вымарывая то, что там должно быть обязательно.

По сути, чтобы экранизировать «Дюну» такой, какой она задумывалась, достаточно было с самого начала искать режиссёра, который был бы визионером, но при этом его бы устраивал оригинальный сюжет как есть, без вот этого вот зуда украшательства, который был свойственен и Ходоровскому, и Линчу. И Дени Вильнёв вполне соответствовал этому описанию.

Да, его творческая метода вызывала некоторые вопросы, «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049» казались слишком уж отстранённо-холодными и слишком туманными для жаркого пустынного Арракиса, но и сценарий, и подбор актёров говорили за себя — перед нами были именно персонажи, а не актёры в роли персонажей, по сути, вопросы вызывала только смена пола и расы у Льета Кайнза, а трейлер был настолько переполнен экшном, что тот явно вошёл в промо-ролики целиком, но, как говорится, пиар есть пиар, что с ним поделать.

Но остальное — грим, архитектура, дизайн кораблей (и особенно многострадальных орнитоптеров), пейзажи, костюмы, экипировка, монологи — всё это было настолько каноничным, насколько это вообще возможно. Отечественные локализаторы, конечно, были обречены на срачи между фанатами переводов Вязникова и Биргера, но тут уж никому не угодишь. А в остальном — придраться ещё до премьеры в фильме было не к чему.

Однако после премьеры дискуссия всё-таки началась. Для начала, ошибкой представляется выделение в первый (и пока последний, съёмки второго даже не начинались и зависят от сборов, которые ещё не факт, что будут для того достаточными) фильм именно по сути сюжетного вступления к роману, который в основном протекает в сьетчах фрименов — по этой причине кино ну невозможно растянуто, поскольку там большую часть времени ничего толком не происходит, а каждый пролёт орнитоптера занимает ровно втрое больше времени, чем оно того стоило.

Вторая проблема — обилие почти не описанного в книге Каладана и вообще разнообразных построений на плацу. Это — чисто вильнёвская тема, он даже на пустынной Дюне умудрился сумрачного туману напустить. Сюда же стоит добавить с одной стороны вполне неплохие батальные сцены и личные поединки, но в сюжете они де-факто почти ни на что не влияют (кроме поединка Пола в конце, который как раз показан излишне мельтешаще и на общих планах), а потому выглядят филлерами, которыми, по сути и являются.

Ещё одно нарочитое в фильме — это почти неизбежные объяснялки объяснялок, уж слишком много в тексте у автора всех этих гом-джаббаров, сестёр Бене Гессерит и прочих ментатов. Последних кстати в итоге оставили в покое, лишь немного заставив позакатывать глаза, а также лишив каноничных пятен вокруг рта, что, впрочем, только пошло им на пользу. В общем, можно было так и со всем остальным — особенно утомила кенгуровая мышь, по названию которой Пола и назовут позже Муад-дибом — всё это чисто проблемы лишнего хронометража, которые, в свою очередь, все — от излишнего разделения книжки на части.

Впрочем, не будь его, вполне возможно, мы бы ругали фильм уже за скомканность, так что и так — очень круто, максимально канонично, масштабно, актёры играют и дерутся как черти, Джессика страдает, Пол галлюцинирует, всё взрывается, спайс течёт. Осталось понять, будет ли у всего этого богатства продолжение.

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