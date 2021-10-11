  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Блог Подкаст
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI Форум  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #16: «Не время умирать» в тупике

Лучшие сериалы

Игра в кальмара:

Игра в кальмара: Неестественный отбор

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 11 октября 2021
Статьи » Рецензия Сериалы

«Игру в кальмара» — новый корейский сериал Netflix — повсеместно сравнивают с аниме «Кайдзи», с которым у него сюжетно и правда много общего, и другими фильмами про жестокие игры на выживание вроде «Голодных игр». Сотни неудачников, по разным причинам задолжавшие непосильные суммы денег, добровольно вступают в соревнование на смерть за право стать миллионером. Анонимы в масках запирают их на острове, дают номера и проводят через жестокие переосмысления уличных детских игр, про которые все давно забыли.

В «Кальмаре» достаточно душевной ностальгии по времени, когда облизывать сладости и соревноваться в кидании шариков было весело, чтобы задуматься о том, что со всеми нами стало с возрастом. И это в любом случае трогает миллениалов и людей старше, у которых в детстве вместо игр в смартфонах были выдуманные игры во дворе.

Игра в кальмара

Но там же есть типичный корейский социальный подтекст, в который «Кальмар» с головой уходит на последних сериях после того, как авторы намеренно жестоким образом вырезают почти всю эмпатию из персонажей и ненамеренно — из сериала тоже. Эпизод с шариками, который лишь чуть дальше середины истории — это уже её эмоциональный пик. Игроков обманным образом ставят перед самым ужасным моральным выбором, и дальше для всех уже остаётся одно: гори оно всё огнём. После только все показывают истинное лицо, и Хван Док Хёк, автор «Кальмара» тоже: что внутри во всех смыслах аниме спрятались ещё одни «Паразиты».

Хван полностью вторит Пон Чжун Хо, всё больше погружаясь в аутентичную корейскую рефлексию о социальном разрыве между богатыми и бедными, где из бедности вырваться никак невозможно. Там же вскользь и проблема засматривания корейцев на запад: и семья главного героя туда уезжает, и командировки туда рассматриваются как большое жизненное достижение, и вип-клиенты, которые приезжают посмотреть на корейские игры, изображены извращёнными до омерзения жирными белыми американцами. «Кальмары» тоже планомерно стараются доказать, что люди счастливы или несчастны независимо от денег.

Игра в кальмара

Главный герой сам по себе превращается в бесконечную дискуссию, потому что ради высоких моральных ценностей готов и погибнуть, и дать погибнуть другим, и в конце концов, обесценить все жертвы, которые были принесены. Сама детская игра в кальмара, где нужно выталкивать других игроков, чтобы победить, становится двусмысленной метафорой, но когда автор сам себе задаёт вопрос в лоб, продолжает ли он верить в людей, он сказочным образом говорит себе: да. Опять же, ровно как Пон Чжун Хо, но уже в финале «Сквозь снег». Впрочем, даже в более жестокой и притчевой испанской «Платформе» в конце была надрывная иррациональная надежда на победу над социальным кошмаром. Нужно быть большим пессимистом, чтобы делать кино о проблемах и заявлять, что их невозможно решить.

В остальном «Игра в кальмара» увлекательно написана и эффектно поставлена. Она всегда обманывает ожидания и прекрасно манипулирует чувствами, и после каждой игры тоже хочешь выйти на улицу и пойти играть во что-то такое.

Но самое важное: сериал быстро и крепко привязывает к персонажам. А заодно незаметно и хитро ставит тебя на место тех же мерзких вип-зрителей, которые смотрят на жестокие игры и болеют за своих фаворитов. Разница только в том, что випы смеются, когда их фавориты погибают, а ты нет. Ты плачешь.

Игра в кальмара

Добавить на Вконтакте Затвиттить Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/10/11/squidgame.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Не время умиратьНеисправимый РонДюнаМатрица: ВоскрешениеВечныеВеном 2Спенсер: Тайна принцессы ДианыАллея кошмаров

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте >
Рецензии в рубрике "СЕРИАЛЫ"

«Локи»:
Приключение на 40 минут + подкаст
Несмотря на уже десятки марвеловских фильмов, до «Локи» только в «Железном человеке 3» ключевые марвеловские персонажи подвергались относительно взрослой терапии и переосмыслению

Друзья: Воссоединение:
И в музей
Да, для большинства основного состава сериала те 10 сезонов реально до сих пор остаются главным достижением в карьере, но нет, туда, назад во времени, никто из них не собирается

«Перевал Дятлова»:
Два фильма
«Перевал Дятлова» — это на самом деле два фильма. Один — стилизованная под чёрно-белое ретро походная драма про группу Дятлова, второй — цветной, отдающий почему-то 80-ми и «Очень странными делами»
Также на Кинокадре :

Не время умирать:
Семейное дело + подкаст
Если продюсеры собираются сжать зубы и всё-таки снять следующий фильм про Бонда без Бонда, то им надо для начала что-то делать со своими сценаристами. А уже потом с, собственно, агентами «два нуля»

«Веном 2»:
Теперь мы встречаемся
«Веном 2» — он про этих двоих. С прошлого фильма их отношения развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят, исключительно ради фан-сервиса

«Холодный расчёт»:
Узники совести
Самоповторы — это либо отчаяние, либо стиль. У Шредера явно второе, потому что его последние работы достаточно жёсткие, уверенные и чётко осмысленные, и выглядят не как желание повторить успешное старое, а как личная авторская одержимость

«Дюна»:
Мессии Дюны + подкаст
Обилие почти не описанного в книге Каладана и разнообразных построений на плацу - чисто вильнёвская тема, он даже на пустынной Дюне умудрился сумрачного туману напустить, смонтировав всё максимально неспешно

Легенда о зелёном рыцаре:
Шутки ради
Серьёзное кино по факту оказывается шуточным, мрачное тёмное фэнтези — сказочной притчей с хитрым, добрым сюрпризом. Но всё равно остаётся претенциозным

«Воспоминания»:
Мы всё забыли + подкаст
Занятная, отдающая вестерном фантастическая нуар-мелодрама, в которой больше любуются актёрами, чем рассказывают увлекательную историю. У авторов было всё, осталось придумать хороший сценарий, чего они в итоге не сделали
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2022
Новинки кино: 2021 октябрь ноябрь декабрь 2022 январь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Обновления
Бокс-офис США: «Не время умирать» против «Венома 2»
За океаном, как и во всём мире, случилось столкновение двух из четырёх главных тяжеловесов осени — «Не время умирать» вышло в прокат на следующую неделю...

10 октября, понедельник
Кинокасса России: «Не время умирать» проигрывает «Веному 2»
В российском прокате уикенд был целиком отдан противостоянию единственного новичка «Не время умирать» и новоявленного главного тяжеловеса постковидного...

9 октября, понедельник

Новости кино:
Подкаст «Мы ругаем»: «Не время умирать», бондиана в тупике
Затянувшийся уход Сэма Мендеса из режиссёрского кресла крейговской бондианы привёл к тому, что сменившему его Кэри Фукунаге не осталось материала...
Трейлеры, кадры, постеры:

Не время умирать
Не время умирать, No Time to Die
Прокат в России: 7 октября 2021 года
» Подкаст «Мы ругаем»
» Отрывок
» Репортаж с премьеры

Экспансия, Expanse
» 6 сезон, тизер

Последняя дуэль, Last Duel
» Отрывок 2
» Русский TV-ролик 2
» Расширенный отрывок
» Отрывок
» Дублированный ролик о съёмках
» Русский TV-ролик

Семейка Аддамс 2: Горящий тур, Addams Family 2
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Музыкальный отрывок
» Музыкальный ролик

Колесо Времени, Wheel of Time
» Отрывок

8 октября, понедельник

Хэллоуин убивает, Halloween Kills
» Отрывок 2
» Русский ролик о съёмках
» Отрывок
» О съёмках 2
» О съёмках

Неисправимый Рон, Ron's Gone Wrong
» Отрывок
» Русский TV-ролик 2

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Афиша кино

Не время умирать
Если продюсеры собираются сжать зубы и всё-таки снять следующий фильм про Бонда без Бонда, то им надо для начала что-то делать со своими сценаристами. А уже потом с, собственно, агентами «два нуля»

Веном 2
С прошлого фильма отношения этих двоих развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят

Дюна
Не будь фильм столь длинным, вполне возможно, мы бы ругали его за скомканность

Холодный расчёт
Самоповторы — это либо отчаяние, либо стиль. У Шредера явно второе. Ему удобно создавать истории вокруг травмированных персонажей

Бестселлер
Посвящение отцу получается главным мессаджем, что делает фильм одновременно и в хорошем, и в плохом смысле скромным
Афиша: Все фильмы

Репертуар кинотеатров: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ставрополя, Таганрога, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Челябинска.

Репертуар кинотеатров: Киномакс Южный, Формула кино Oz Краснодар, Семь Звёзд Краснодар, Художественный Санкт-Петербург, Киномакс Волгоград, Киномакс Галерея Краснодар, Киномакс Пражская, Киномакс Волжский, Трактор Диамант Синема Волгоград, Синема Стар Рио Румянцево, Болгария Краснодар.

Поиск на Кинокадре
 


Подписка на обновления

ежедневно
раз в неделю
      

Кино: мнение народа

Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре
На DVD или Blu-Ray
По телевизору
Через спутник в HD
С торрентов
В социальных сетях
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV
результаты
Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре 39%
На DVD или Blu-Ray 9.2%
По телевизору 4.4%
Через спутник в HD 2.2%
С торрентов 33%
В социальных сетях 3.6%
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV 8.6%



Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Не время умирать», рецензия + подкаст . «Веном 2», рецензия . «Дюна», подкаст . «Виновный», отзыв . «Бестселлер», отзыв . «Петровы в гриппе», отзыв . «Рик и Морти», 5 сезон, отзыв . «Холодный расчёт», рецензия . «Мужские слёзы», отзыв . Сериал «Игра в кальмара», рецензия . «Власть пса», отзыв . «Шан-Чи и легенда Десяти колец», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Трейлеры Подкаст
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Не время умирать", "Веном 2", "Дюна", "Семейка Аддамс 2: Горящий тур", "Клаустрофобы 2", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Бестселлер", " "
Новинки кино 2021: "Монстры на каникулах: Трансформания", "Неисправимый Рон", "Французский вестник", "Хороший, плохой, коп", "Хэллоуин убивает", "Последняя дуэль", "Вечные", "Лётчик", "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   