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Игра в кальмара: Неестественный отбор

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 11 октября 2021

«Игру в кальмара» — новый корейский сериал Netflix — повсеместно сравнивают с аниме «Кайдзи», с которым у него сюжетно и правда много общего, и другими фильмами про жестокие игры на выживание вроде «Голодных игр». Сотни неудачников, по разным причинам задолжавшие непосильные суммы денег, добровольно вступают в соревнование на смерть за право стать миллионером. Анонимы в масках запирают их на острове, дают номера и проводят через жестокие переосмысления уличных детских игр, про которые все давно забыли.

В «Кальмаре» достаточно душевной ностальгии по времени, когда облизывать сладости и соревноваться в кидании шариков было весело, чтобы задуматься о том, что со всеми нами стало с возрастом. И это в любом случае трогает миллениалов и людей старше, у которых в детстве вместо игр в смартфонах были выдуманные игры во дворе.

Но там же есть типичный корейский социальный подтекст, в который «Кальмар» с головой уходит на последних сериях после того, как авторы намеренно жестоким образом вырезают почти всю эмпатию из персонажей и ненамеренно — из сериала тоже. Эпизод с шариками, который лишь чуть дальше середины истории — это уже её эмоциональный пик. Игроков обманным образом ставят перед самым ужасным моральным выбором, и дальше для всех уже остаётся одно: гори оно всё огнём. После только все показывают истинное лицо, и Хван Док Хёк, автор «Кальмара» тоже: что внутри во всех смыслах аниме спрятались ещё одни «Паразиты».

Хван полностью вторит Пон Чжун Хо, всё больше погружаясь в аутентичную корейскую рефлексию о социальном разрыве между богатыми и бедными, где из бедности вырваться никак невозможно. Там же вскользь и проблема засматривания корейцев на запад: и семья главного героя туда уезжает, и командировки туда рассматриваются как большое жизненное достижение, и вип-клиенты, которые приезжают посмотреть на корейские игры, изображены извращёнными до омерзения жирными белыми американцами. «Кальмары» тоже планомерно стараются доказать, что люди счастливы или несчастны независимо от денег.

Главный герой сам по себе превращается в бесконечную дискуссию, потому что ради высоких моральных ценностей готов и погибнуть, и дать погибнуть другим, и в конце концов, обесценить все жертвы, которые были принесены. Сама детская игра в кальмара, где нужно выталкивать других игроков, чтобы победить, становится двусмысленной метафорой, но когда автор сам себе задаёт вопрос в лоб, продолжает ли он верить в людей, он сказочным образом говорит себе: да. Опять же, ровно как Пон Чжун Хо, но уже в финале «Сквозь снег». Впрочем, даже в более жестокой и притчевой испанской «Платформе» в конце была надрывная иррациональная надежда на победу над социальным кошмаром. Нужно быть большим пессимистом, чтобы делать кино о проблемах и заявлять, что их невозможно решить.

В остальном «Игра в кальмара» увлекательно написана и эффектно поставлена. Она всегда обманывает ожидания и прекрасно манипулирует чувствами, и после каждой игры тоже хочешь выйти на улицу и пойти играть во что-то такое.

Но самое важное: сериал быстро и крепко привязывает к персонажам. А заодно незаметно и хитро ставит тебя на место тех же мерзких вип-зрителей, которые смотрят на жестокие игры и болеют за своих фаворитов. Разница только в том, что випы смеются, когда их фавориты погибают, а ты нет. Ты плачешь.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/10/11/squidgame.shtml

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