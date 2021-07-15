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Локи:

Локи: Приключение на 40 минут

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 15 июля 2021
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Объективно «Локи» — самый свежий и наиболее близкий именно к кинематографу, а не аттракциону марвеловский кинокомикс со времен «Тора 3». Иронично, что в нём тоже нет ничего типично супергеройского, да и комиксом называть его можно, скорее, условно, потому что он из них пришёл. Это шестисерийное, чётко сегментированое фантастическое приключение через вселенные и жанры. Подобно тому, что сейчас можно видеть в «Рике и Морти», а если смотреть шире — уже десятилетия показывают в «Докторе Кто». А всё потому, что «Локи» сделан отвалившимися продюсерами и сценаристами того же «Рика и Морти», которые решили делать то же самое, только в профиль.

«Локи» обманчив в своей жанровости, и этим сначала огорчает, потому что он меняется раньше, чем хотелось бы, а потом к этому привыкаешь, понимая, что так и было задумано. Он стартует детективный процедурал в бюрократической утопии в духе «Бразилии», где отдельную роль играют уютные и перфекционистские декорации из 70-х и усыпляющее ламповое и только ламповое освещение. Потом он проваливается в пробежки по другим мирам и однажды почти подминается под стандартную марвеловскую возню, но затем также неожиданно выныривает в очень британский постапокал с оттенками «Монти Пайтона» и шекспировской «Бури», где массивный фан-сервис сюжетно оправдан. А завершается сезон встречей с Богом и первым действительно интригующим клифхэнгером в новой фазе MCU.

Локи

Причём, наблюдая эти непозволительно долгие драматические наезды камеры то на Бога, то на Хиддлстона, и потом ещё смотря на копипаст финала «Планеты обезьян» (больше версии Бёртона, чем оригинала, но это неважно, потому что оба фильма давно забыты), чётко понимаешь, что марвеловские кроссоверы надоели и не нужны. Что этой Войне Мультиверсов, которую разрабатывают на смену Войне Бесконечности, хорошо бы оставаться в рамках сериала «Локи», тем более, что его продлили на второй сезон, а значит, можно на третий и четвёртый.

Но причина не в том, Хиддлстон настолько хорош (он уставший и часто слишком переигрывает, но ещё старается, в отличие от многих) или хорош Оуэн Уилсон, или женская версия Локи, София ди Мартино, нет, не поэтому. А потому что, несмотря на свою многожанровость, где винтажный детектив резко превращается в фэнтези про волшебников, а потом в космооперу, — несмотря на это всё у «Локи» чёткий, уникальный, свой визуальный и тональный концепт, что выделяет его из всего, что делал «Марвел» прежде, включая «ВандаВижн», которая сдалась в этом плане уже на второй серии.

Локи

В «Локи» понимают, что такое стиль: от технических моментов вроде света, композиции и глобальных творческих вещей вроде арт-дирекшена — до казалось бы, необязательных деталей типа заставочной музыки (запоминающейся) и финальных титров (на уровне финчеровского «Охотника за разумом»). Его сценаристы реально раскрывают и развивают ключевых персонажей, и заставляют их, как Рика Санчеса, прямо в диалогах рефлексировать на тему своей натуры, делать выводы, пытаться переучиться, преодолевают себя или сдаются себе. А режиссёр (одна на весь сезон) не всегда позволяет этим моментам быть слишком драматичными, но как минимум, оставляет их душевными, и явно работает с актёрами. Уилсону и Хиддстону как будто нравится материал, с которым они работают, и это передаётся через экран.

Это помогает прощать, что события часто форсируются, несмотря на относительно большой 40-минутный хронометраж почти каждой серии. Помогает почти не замечать, что параллельно самостоятельному сюжету о перевоспитании известного злодея и в эмпатичного героя, а если смотреть шире — о превращении обаятельного, но недодуманного персонажа в выпуклую драматическую фигуру — параллельно ей расчётливо продвигаются чисто маркетинговые приколы для продажи мерчендайза и заодно выстраивается сюжетная база для других фильмов, как это заведено в «Марвеле».

Локи

В том числе для нового «Доктора Стрэнджа», которого отдали переписывать шоураннеру «Локи» — Майклу Уолдрону. На фоне успеха сериала можно предположить, что он вполне может стать новым временным креативным лицом MCU, как это было с Фавро, Уидоном и братьями Руссо. Свежая кровь прямо из «Рика и Морти» (который параллельно сильно сдал в новом сезоне, чем косвенно выставил «Локи» в лучшем свете). Кто бы мог подумать об этом ещё пару лет назад.

Но ещё более важный момент: несмотря на уже десятки марвеловских фильмов, снятых за 13 лет, до «Локи» только в «Железном человеке 3» ключевые марвеловские персонажи подвергались относительно взрослой терапии и переосмыслению, где супергерои раскрывались настолько, чтобы стать людьми.

Локи

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Локи:

Локи
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 7
трейлеры: 13


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Рецензии и обзоры

Локи: Приключение на 40 минут

Несмотря на уже десятки марвеловских фильмов, до «Локи» только в «Железном человеке 3» ключевые марвеловские персонажи подвергались относительно взрослой терапии и переосмыслению, где супергерои раскрывались настолько, чтобы стать

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