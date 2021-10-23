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Хэллоуин убивает: Мифы и пародии

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 23 октября 2021

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«Хэллоуин убивает» — вторая часть трилогии, которая в свою очередь прямо продолжает события оригинального «Хэллоуина» 1978 года, игнорируя остальные фильмы. Режиссёр трилогии — Дэвид Гордон Грин, который год назад подписался сделать то же самое с «Экзорцистом» — снять продолжение оригинала, игнорируя другие продолжения. Теперь это точно не выглядит хорошей идеей.

Предыдущий «Хэллоуин» преследовал сразу несколько идей, про которые сейчас важно вспомнить.

Во-первых, он предлагал свежий взгляд на отношения Майкла Майерса и Лори Строуд, где Строуд превратилась в Сару Коннор, посвятившую всю жизнь подготовке убить следующего терминатора, то есть в очередной раз сбежавшего Майкла Майерса. Не то чтобы концепт полностью раскрылся, но Джейми Ли Кёртис получила несколько минут открытого противостояния, и тоже утопила машину смерти в огне. Но не до конца, конечно, потому что впереди было ещё два фильма.

Во-вторых, предыдущий «Хэллоуин» старался в канон, и обыгрывал буквально все карпентеровские находки, причём под условным присмотром самого Джона Карпентера в продюсерах. Начиная с титров и воскресающей в реверсе тыквы и заканчивая Ли Кёртис, зеркально повторяющей сцены с Майерсом из оригинала.

Но кроме этого фансервиса, прошлый «Хэллоуин» сначала открыто иронизировал, что в наше время убить нескольких тинейджеров недостаточно, чтобы люди стали бояться маньяка, и чтобы он как-то стал выделяться в целом среди других маньяков. Ведь действительно у Карпентера только все кричали, что Майерс — зло, и его нужно уничтожить. И Гордон Грин решил это прозвище оправдать. Он накачивал этот миф Майерса в прошлой части, без остановки множа трупы, и демонстрируя их изуродованные лица, — и продолжает это делать во втором фильме.

Он стартует там же, где закончил в прошлый раз, и учитывая финал, сделает так ещё раз в «Хэллоуин заканчивается». Будет одна очень долгая и кровавая ночь. Классический Майерс продолжает безостановочно убивать практически всех, с кем встречается в кадре, необъяснимым образом перемещаясь по локациям, как призрак. Никто толком не пытается это объяснять, как не старается делать вид, что Майерса можно чем-то убить — он нечеловечески силён в свои старческие годы, ему по барабану вилы в спину, не то что нож — он всё равно встаёт и убивает дальше. В этом смысле Гордон Грин и правда воскрешает культовый образ, напоминая, почему Майкл Майерс — хэллоуинский кошмар, а не просто маньяк в маске, который однажды убил несколько девушек. Ближе к финалу он заставляет даже персонажей вновь и вновь рассказывать через экран, что Майерс — зло, что это нечто большее, чем человек.

Другое дело, как Гордон Грин именно постановочно изображает этот миф. У него получились очень аккуратно стилизованные флэшбеки, будто снятые и выброшенные Карпентером на монтаже сорок лет назад. Он связывает через них новых персонажей, чтобы получился цельный сериал. Пускай чуть позже этих персонажей быстро и цинично убьют.

Но одновременно накачивая уровень угрозы, исходящий от Майерса, авторы никак его не развивают как персонажа — он бронзовеет в классического терминатора, в медленно ходячую машину, которая всегда только использует грубую физическую силу или ножи. Это однообразно, и чтобы избавиться от однообразия, «Хэллоуин убивает» во многом превращён в сборник постановочных или сценарных скетчей. Есть закрытая история, как Майерс убивает всеми ножами мужа на глазах обездвиженной жены. В другой истории убийства всё снято одним статичным планом, но с полноценной драматургией внутри.

Тут же выясняется, что нельзя просто так взять и перестать быть режиссёром «Ананасового экспресса» и «Храбрых перцем», и всё чаще кино больше иронизирует и по-чёрному шутит, чем пугает. Например, другими жертвами становятся геи Большой Джон и Маленький Джон, зачем-то поселившиеся в старом доме Майерса. Когда маньяк попадается к ним, Большой Джон вооружается маленьким ножом, а Маленький Джон — большим.

Когда ближе к финалу Грин вспоминает, что нужно дать драмы, и пытается создать безумную панику и нагнать драматичного пафоса — это уже не работает.

Если сейчас посмотреть оригинал Карпентера, он похож на самопародию. Он ничем не лучше «Очень страшного кино», которое над ним смеялось. Иронично, что на очередном, теперь уже мягком перезапуске, «Хэллоуин» рекурсивно снова и ненамеренно смеётся над собой, хотя одновременно хочет изображать ужас. Конечно, сегодня почти любое наследие Карпентера стало исключительно очаровательно-вульгарным. Но в своё время ему удавалась убедительность тоже, чего не сказать о режиссёре новой трилогии.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/10/23/halloweenkills.shtml

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