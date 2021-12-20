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Ведьмак: 2 сезон. Гори, гори

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 20 декабря 2021

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С «Ведьмаком» изначально было непросто, а стало ещё сложнее. За Генри Кэвиллом будто тянется проклятье, которое разваливает важные для него проекты. Второй сезон должен был выйти прошлой весной, но съёмки много раз прерывались. Несколько раз из-за пандемии, а потом ещё из-за травмы Кэвилла. Съёмочный период растянулся почти в два раза, из-за чего приходится закрывать глаза на то, что в течение двух сюжетных дней ребёнок Цири стала взрослой девушкой. О других последствиях можно только строить теории, но бесспорно то, что сюжетно и постановочно второй сезон беднее.

Для сериала, который стал одним из главных активов «Нетфликса», для которого даже сделали анимешный приквел и скоро выпустят игровой, он удивительно многое поменял в себе между сезонами. Он технически упростился: претенциозные анаморфические линзы, дававшие виньетированную художественную картинку, заменили на обычные сферические линзы. Это кажется ерундой, особенно для тех, кто не разбирается в съёмочной технике, но разницу почувствуют все, даже если не поймут, откуда она. Старомодные линзы серьёзно смягчали бюджетность самих съёмок и добавляли стиля. Без них больше бросаются в глаза и нарочитая студийность павильонов, и спорный грим, и другие постановочные моменты.

Может быть, без анаформа дешевле. Может, в пандемию логически так оказалось удобнее. Кто знает. Но может быть дело в том, что прошлый режиссёрский состав, где были заметные сериалы фигуры вроде Алика Сахарова, полностью заменили на ноунэймов, снимавших чёрт знает что.

Нарратив тоже радикально изменился. Первый сезон часто критиковали за путаницу в таймлайнах (незаслуженно, на мой взгляд), но вместо того, чтобы оставить нелинейное повествование, возможно, как-то его переработав для тех, кому тяжело складывать два плюс два, от него отказались совсем. Никаких флэшбеков в духе «Горца». Почти никаких вставных маленьких ведьмачьих историй. Второй сезон — это стопроцентно прямолинейный сюжет про то, как все охотятся на Цири. Про залечь на дно в Каэр Морхен (кстати, неплохо изображённом). Все куда-то стремятся, но зачем, обычно сами не знают.

Действия мало. Либо дело в бюджете, либо в пандемии, но сюжет едва развивается. Половина диалогов — нытьё друг другу. Другая половина — развешивание ружей. Между магами и королями пытаются изобразить политические интриги, но это похоже на болтовню, которые нефанаты могут вообще не понять. Пытаясь раскрыть значимость Цири, в сценарий тащат всё, что можно, от предыстории про Сопряжение сфер и Нильфгаарда до Дикой охоты. Понятно, что Дикая охота удобно похожа на Белых Ходоков из «Игры престолов», и для многих «Ведьмак» — просто аналог сериала HBO. Но если у вас нет бюджета на экшн в широком смысле слова, а есть бюджет только на диалоги, «Игра престолов» не получится.

Минута событий вызывает десять минут рефлексии на эти события. Вместо фэнтезийного приключения — скучное мыло, где одну мысль повторяют трижды разными словами. Самые эффектные и насыщенные эпизоды — первый и последний. В то время как в первом сезоне — каждая серия по-своему впечатляет. Они все были своеобразные, законченные, достаточно продуманные.

На этом фоне уже не так больно смотреть, как поменялась Цири: молодая актриса каким-то образом настояла на своих тёмных бровях рядом с белым париком, на розовой помаде и других деталях современного и, видимо, обычного для неё мейкапа. Ну, выбивается она из роли — и что? Это не так страшно, когда выбивается из атмосферы вся экранизация. Первый сезон был неуклюжий, да, но он старался во всём. Много вещей из него стало мемами. Из второго сезона вспомнят разве что новую песню Лютика, да и то, она всё равно просто прикольная, но не навязчиво-меметичная, как про чеканную монету.

Шансы ещё есть, конечно. Из Кэвилла получился замечательный Геральт. Кажется, он стал ещё аутентичнее. Действительно веришь в рассказы о том, что актёр читал, играл и прекрасно понимает, что персонажа, что Сапковского в целом. Вот он, чуть ли ни один, теперь и понимает. Кэвилл — последний бастион этого сериала, и конечно, фанаты будут смотреть дальше, даже проклиная всё, пока не испортился образ Геральта.

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