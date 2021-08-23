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Легенда о зелёном рыцаре: Шутки ради

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 23 августа 2021

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«Зелёный рыцарь» — претенциозное переосмысление легенды о племяннике короля Артура, Гавейне, который согласился на храброе пари с мистическим Зелёным рыцарем. В Рождество он отрубил Рыцарю голову, но тот не умер, а посмеялся и назначил встречу через год, и вот, год спустя Гавейн отправляется в Зелёную Часовню для новой дуэли, и его путешествие туда — центральная часть фильма.

Оригинальная история рассказывает про испытание чести Гавейна, причём не столько через дуэли, сколько через событие между ними, когда Гавейна пыталась соблазнить супруга другого рыцаря, приютившего его, но он мужественно устоял. В фильме этот момент тоже есть, но показан иначе. Здесь это сюрреалистичное обыгрывание личной жизни Гавейна, который встречается с проституткой, но не решается ни бросить её, ни взять замуж.

Отсюда ключевая разница: киношный Гавейн — трусливый, но амбициозный пацан, не готовый на смелые поступки. Он мечтает называться рыцарем и сидеть у Круглого стола, он может быть классово высокомерным, и всегда красиво выглядит, но как человек — пугливый ребёнок. Его путешествие — история не подвигов, а бегств, унижений и счастливых случайностей, среди которых он чаще думает о том, чтобы вернуться домой, чем закончить свой квест. Тем более, что чем дольше он блуждает по красивым, но депрессивным горам и полям, тем сильнее он (и зритель тоже) убеждается в мысли, что в конце не будет никакой дуэли — Рыцарь просто отрубит ему голову так же, как Гавейн отрубил голову Рыцарю, и на этом всё закончится.

Полная случайность встреч и общая насыщенность путешествия, скорее, не событиями, а красивыми картинками, напоминают многие притчевые роуд-муви, которые основной хронометраж занимались самолюбованием, а высказывали мысль только в самом конце — «К звёздам» или одиссею «О брат, где ты?». Иногда оно, как и «Вальгалла», много увлекается блужданием в горной безнадёге, но Рёфну не было что сказать, и он наслаждался каждым кадром, а «Рыцарь» живёт интригой. Причём, насколько сильно он сам ожидает финала, понимаешь только посмотрев его. Последние десять минут — это отдельное, эпичное и весьма драматическое кино, вложенное внутрь фильма скромного и меланхоличного. Как если бы «Макбет» Курзеля вложили в «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». В какой-то момент это похоже на шутку, а потом ещё больше похоже на шутку, но уже хорошую.

В самом начале «Рыцаря» Гавейну (и зрителю) открыто говорят, что дальше будет только игра, и потом тебя долго заставляют забыть об этом, чтобы за минуту до титров напомнить об этом. «Рыцарь» — во всех смыслах игра. Визуальная и сторителлиговая. Живописные кадры растягиваются по времени иногда до неприличия. Режиссёр играется в тревожный сюрреализм, в обманчивую карусель камеры и времени, в монтажные склейки уровня «Лоуренса Аравийского». В шрифты, хотя они тут совсем лишние. Он помещает в кадр и Круглый стол, и Артура, и Мерлина, и вообще всё что можно популярного из артуровских легенд, но намеренно не называет никого и ничего, ни в фильме, ни в титрах — просто Тот-самый-меч, просто Тот-самый-стол, просто Король. Оставляя только Гавейна и Зелёного рыцаря.

Обыгрывает и мораль. Серьёзное кино по факту оказывается шуточным, мрачное тёмное фэнтези — сказочной притчей с хитрым, добрым сюрпризом. Она не столько даже о превращении трусливого пацана в храброго мужчину в последний момент, сколько о том, насколько трусость завязана на личных амбициях. Гавейн находит в себе храбрость в тот момент, когда решается отпустить все мечты. Когда понимает разницу между достойной короткой жизнью и недостойной долгой.

Не то чтобы автор вкладывал в свой фильм какую-то глубокую мысль. Он, скорее, спорит с классикой, как спорил Вуди Аллен с Достоевским в «Матч поинте», но задеть у него получается. Монолитности «Макбета» не вышло, но безусловно, это опыт, который следует пережить.

До встречи в кино.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/08/23/greenknight.shtml

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