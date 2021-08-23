  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Блог Подкаст
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI Форум  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #13: «Отряд самоубийц 2: миссия навылет»

Ахтунг! Фанатское кино

Легенда о зелёном рыцаре:

Легенда о зелёном рыцаре: Шутки ради

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 23 августа 2021
Статьи » Рецензия Фильм-фантазия
 
Поставьте фильму оценку!

«Зелёный рыцарь» — претенциозное переосмысление легенды о племяннике короля Артура, Гавейне, который согласился на храброе пари с мистическим Зелёным рыцарем. В Рождество он отрубил Рыцарю голову, но тот не умер, а посмеялся и назначил встречу через год, и вот, год спустя Гавейн отправляется в Зелёную Часовню для новой дуэли, и его путешествие туда — центральная часть фильма.

Оригинальная история рассказывает про испытание чести Гавейна, причём не столько через дуэли, сколько через событие между ними, когда Гавейна пыталась соблазнить супруга другого рыцаря, приютившего его, но он мужественно устоял. В фильме этот момент тоже есть, но показан иначе. Здесь это сюрреалистичное обыгрывание личной жизни Гавейна, который встречается с проституткой, но не решается ни бросить её, ни взять замуж.

Отсюда ключевая разница: киношный Гавейн — трусливый, но амбициозный пацан, не готовый на смелые поступки. Он мечтает называться рыцарем и сидеть у Круглого стола, он может быть классово высокомерным, и всегда красиво выглядит, но как человек — пугливый ребёнок. Его путешествие — история не подвигов, а бегств, унижений и счастливых случайностей, среди которых он чаще думает о том, чтобы вернуться домой, чем закончить свой квест. Тем более, что чем дольше он блуждает по красивым, но депрессивным горам и полям, тем сильнее он (и зритель тоже) убеждается в мысли, что в конце не будет никакой дуэли — Рыцарь просто отрубит ему голову так же, как Гавейн отрубил голову Рыцарю, и на этом всё закончится.

Легенда о зелёном рыцаре

Полная случайность встреч и общая насыщенность путешествия, скорее, не событиями, а красивыми картинками, напоминают многие притчевые роуд-муви, которые основной хронометраж занимались самолюбованием, а высказывали мысль только в самом конце — «К звёздам» или одиссею «О брат, где ты?». Иногда оно, как и «Вальгалла», много увлекается блужданием в горной безнадёге, но Рёфну не было что сказать, и он наслаждался каждым кадром, а «Рыцарь» живёт интригой. Причём, насколько сильно он сам ожидает финала, понимаешь только посмотрев его. Последние десять минут — это отдельное, эпичное и весьма драматическое кино, вложенное внутрь фильма скромного и меланхоличного. Как если бы «Макбет» Курзеля вложили в «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». В какой-то момент это похоже на шутку, а потом ещё больше похоже на шутку, но уже хорошую.

В самом начале «Рыцаря» Гавейну (и зрителю) открыто говорят, что дальше будет только игра, и потом тебя долго заставляют забыть об этом, чтобы за минуту до титров напомнить об этом. «Рыцарь» — во всех смыслах игра. Визуальная и сторителлиговая. Живописные кадры растягиваются по времени иногда до неприличия. Режиссёр играется в тревожный сюрреализм, в обманчивую карусель камеры и времени, в монтажные склейки уровня «Лоуренса Аравийского». В шрифты, хотя они тут совсем лишние. Он помещает в кадр и Круглый стол, и Артура, и Мерлина, и вообще всё что можно популярного из артуровских легенд, но намеренно не называет никого и ничего, ни в фильме, ни в титрах — просто Тот-самый-меч, просто Тот-самый-стол, просто Король. Оставляя только Гавейна и Зелёного рыцаря.

Обыгрывает и мораль. Серьёзное кино по факту оказывается шуточным, мрачное тёмное фэнтези — сказочной притчей с хитрым, добрым сюрпризом. Она не столько даже о превращении трусливого пацана в храброго мужчину в последний момент, сколько о том, насколько трусость завязана на личных амбициях. Гавейн находит в себе храбрость в тот момент, когда решается отпустить все мечты. Когда понимает разницу между достойной короткой жизнью и недостойной долгой.

Не то чтобы автор вкладывал в свой фильм какую-то глубокую мысль. Он, скорее, спорит с классикой, как спорил Вуди Аллен с Достоевским в «Матч поинте», но задеть у него получается. Монолитности «Макбета» не вышло, но безусловно, это опыт, который следует пережить.

До встречи в кино.

Легенда о зелёном рыцаре

Добавить на Вконтакте Затвиттить Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/08/23/greenknight.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Легенда о зеленом рыцареВечныеВоспоминанияКодекс киллераГлавный геройХолодный расчётБосс-молокосос 2Дюна

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте >
Рецензии в рубрике "ФИЛЬМ-ФАНТАЗИЯ"

«Остров собак»:
Пёс знает
Хочется, чтобы сюжет не покидал остров собак вовсе, до конца развив всё, что есть там. По признанию самого режиссёра, именно идея острова с собаками и лежала в основе всего фильма. Выходя за пределы этой идеи, он не становится лучше

«Тёмная башня»:
Тёмный и ещё темнее
Cценарист Акива Голдсман окомиксил всё, что только можно было превратить в комикс, сделав смешным и нелогичным буквально каждый поворот сюжета, а заодно выхолостив какие бы то ни было попытки создать сложный мир фэнтэзи-верстерна

Алиса в Зазеркалье:
Время фриков
У Алисы-капитана-путешественницы родной дом заложен под корабль, она бежит от всего в Страну чудес. А там Безумный Шляпник умирает от депрессии, решив, что его давно погибшая семья на самом деле жива
Также на Кинокадре :

«Воспоминания»:
Мы всё забыли
Занятная, отдающая вестерном фантастическая нуар-мелодрама, в которой больше любуются актёрами, чем рассказывают увлекательную историю. У авторов было всё, осталось придумать хороший сценарий, чего они в итоге не сделали

Отряд самоубийц 2: миссия навылет:
Кровавый аквариум + подкаст
Фильм ни о чём не беспокоится, кроме своих маленьких моментов, причём неважно, сентиментальных, милых или циничных. Он также стремится быть непредсказуемым и без тормозов: в любой момент почти любой персонаж может идиотски умереть

«Время»:
Это старость + подкаст
Фильм спорно работает как триллер: он скорее отталкивающий и артхаусно неуютный, автор словно пытается необычной для себя подачей замаскировать сюжетную пустоту

«Локи»:
Приключение на 40 минут + подкаст
Несмотря на уже десятки марвеловских фильмов, до «Локи» только в «Железном человеке 3» ключевые марвеловские персонажи подвергались относительно взрослой терапии и переосмыслению

«Чёрная вдова»:
Сёстры по абьюзу + подкаст
Повзрослевшие члены разбитой и ненормальной семьи через драки и угрозы воссоединяются спустя много лет плюс сюжет про месть бордельных девочек своему старому сутенёру-абъюзеру

Телохранитель жены киллера:
Дело об усыновлении
Парочка оболтусов громит всё подряд, шутейки в своеобычном стиле шутятся, телохранители теперь противостоят телохранителям, киллеры - киллерам, в общем, перед нами тот самый сиквел, который ждали фанаты
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 август сентябрь октябрь ноябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Легенда о зелёном рыцаре:

Легенда о зелёном рыцаре
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 11


Обновления
Бокс-офис США: «Воспоминания» не взлетают, «Главный герой» остаётся главным
Самым широкопрокатным релизом недели за океаном должны были стать «Воспоминания», однако уже в пятницу стало понятно...

22 августа, воскресенье
Кинокасса России: «Босс-молокосос 2» обходит взрослые релизы
По итогам прошлонедельных фальстартных успехов «Босс-молокосос 2» с сотней миллионов в кармане должен был в одиночку тащить на себе следующий уикенд...

20 августа, пятница
Трейлеры, кадры, постеры:

Кэндимен, Candyman
» О съёмках 2
» TV-ролик
» О съёмках

Легенда о зеленом рыцаре, Green Knight
» Отрывок 3
» Русский ролик о съёмках
» Пятиминутное превью

19 августа, четверг

Основание, Foundation
» Трейлер

Вечные, Eternals
» Русский трейлер
» Трейлер

Воспоминания, Reminiscence
» О съёмках
» Отрывок

18 августа, среда

Кодекс киллера, Protege
» TV-ролик 2
» TV-ролик

17 августа, вторник

Петровы в гриппе
» Трейлер

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Воспоминания: Мы всё забыли

Занятная, отдающая вестерном фантастическая нуар-мелодрама, в которой больше любуются актёрами, чем рассказывают увлекательную историю. У авторов было всё, осталось придумать хороший сценарий, чего они в итоге не сделали

Легенда о зелёном рыцаре: Шутки ради
Претенциозная сказочная притча о том, как найти храбрость умереть достойно

Кодекс киллера: Уйти нельзя остаться
Долго притворяется скучным старомодным боевиком, но однажды ломается изнутри во всех отношениях

Главный герой: Я и мой парень
Перед нами кибермелодрама в стиле фильма «Она», только не меланхоличная, а напротив, развесёлая

Не дыши 2: Старик и горе
Демонический слепой старик превратился в старого Рэмбо, защищающего свою дочь

Отряд самоубийц 2: миссия навылет: Кровавый аквариум + подкаст
Фильм ни о чём не беспокоится, кроме своих маленьких моментов, причём неважно, сентиментальных, милых или циничных

Полночь на злаковом поле: Недалеко от Пенсаколы
Меган в юбчонке на кровати мотеля. Меган в кандалах в сарае. Тут вообще всё очень необязательное и для проформы

Круиз по джунглям: Конкистадоры реки Амазонки
Вместо пиратов с их проклятием — конкистадоры с их проклятием, вместо Элизабет Свонн — Эмили Блант, наконец, вместо капитана Джека Воробья — шкипер Фрэнк

Время: Это старость + подкаст
Допремьерным промо любой личной работы Шьямалана верить нельзя. Его личные работы — это всегда кот в мешке
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Подписка на обновления

ежедневно
раз в неделю
      

Кино: мнение народа

Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики
"репортажные" триллеры
авторскую фантастику
инди-комедии
псевдодокументальное кино
другие жанры
нет, я смотрю только "большое" кино
результаты
Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики 20%
"репортажные" триллеры 6.1%
авторскую фантастику 43%
инди-комедии 6.5%
псевдодокументальное кино 5.2%
другие жанры 6.5%
нет, я смотрю только "большое" кино 13%



Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Отряд cамоубийц 2», рецензия + подкаст . «Главный герой», рецензия . «Воспоминания», рецензия . «Время», подкаст . «Круиз по джунглям», отзыв . «Лука», отзыв . «Кроваво-красное небо», отзыв . «Не дыши», отзыв . «Кодекс киллера», рецензия . «Круэлла», подкаст . «Локи», подкаст . «Легенда о зелёном рыцаре», рецензия . «Чёрная вдова», рецензия + подкаст .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Трейлеры Подкаст
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Босс-молокосос 2", "Воспоминания", "Кодекс киллера", "Главный герой", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Не дыши 2", "Круиз по джунглям", "Охотник за разумом. Схватка"
Новинки кино 2021: "Кэндимен", "Легенда о зеленом рыцаре", "Последний день Земли", "Шан-Чи и легенда Десяти колец", "Петровы в гриппе", "Холодный расчёт", "Бэтмен", "Не время умирать", "Семейка Аддамс: Горящий тур"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   