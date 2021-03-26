  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Блог Новости
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI Форум  
Подкаст «Мы ругаем» #2: «Лига Справедливости» Зака Снайдера

Ахтунг! Фанатское кино

Годзилла против Конга:

Годзилла против Конга: В сверхтяжёлом весе

Роман КОРНЕЕВ, 26 марта 2021
Статьи » Рецензия Фантастика
 
Поставьте фильму оценку!

Долгожданный кросс-овер «Годзилла против Конга» был запланирован так давно, что уже невозможно припомнить, кому и зачем это было нужно. Чтобы снять это кино, понадобилось не только насильно поженить два никак не связанных франчайза (старое японское кино 1963 лохматого года на в счёт), но ещё и поселить под одной крышей двух мэйджоров — «Уорнеров» и «Юнивёрсал». Ко всему, вполне в духе марвеловской эпохи, собирательный хит «все против всех» требовал заблаговременной подготовки в виде перезапуска обоих персонажей, соответственно в количестве одного «Конга» 2017 года и двух «Годзилл» 2014 и 2018. Все три фильма отличались на редкость невразумительным нарративом, зато брали титаническим лупцеванием друг дружки по мордасам, так что даже несмотря на то, что фильмы серии каждый раз всё более на тоненького выходили на грань окупаемости, добивать (во всех смыслах) историю надо было во что бы то ни стало.

Другое дело, что никто не рассчитывал, что в итоге кино дотянет до невразумительного старта мирового проката после мировой пандемии (до сих пор кроме России, Китая и Австралии никто даже близко не вышел на доковидные сборы), и будет прокатываться наполовину в онлайне. Впрочем, это первый и последний непредсказуемый момент в этой истории. Потому что в остальном она пусть и содержит непроспойлерённые в трейлерах вотэтоповороты (о которых я благоразумно умолчу), но в целом более штампованного сюжета придумать попросту невозможно.

Годзилла против Конга

Если раньше приключения Годзиллы всю дорогу походили на неофициальный римейк всего подряд, то теперь они продолжатся при дворе истинного короля монстров. Которого, согласно тем же трейлерам, сначала закуют в цепи, а потом уже придёт Годзилла и ну колошматить друг другу морды под бодрое музло. На самом деле нет. Каждому из монстров дадут свою собственную историю с теориями заговора и милыми девочками в кадре. Но степень уворованности и самопародийности каждой из этих историй не уступит ни одному из трёх приквелов.

Если первые полчаса ты просто на это смотришь, не понимая, но терпя, то постепенно грань «Гитлер на тирранозавре» оказывается превышена, и рука уже не успевает отлепляться от лица в остром ощущении, что у тебя прямо сейчас понемногу отмирает мозг. Нейросеть, подключённая к черепу (не к мозгу, мозг не задет, именно к сухому черепу). Ранний, а местами и поздний неолит в гигантских недрах полой Земли. «Скачивание» энергетической матрицы ядра по интернету. Которая оказывается внезапно... злой?.. Что?

Годзилла против Конга

Нет, это невозможно обсуждать, давайте лучше снова про мордобой. Там тоже своя интрига, но вы же понимаете, Конг в этой вселенной добрый, Годжира — тоже добрая. Значит, рано или поздно они обречены перестать драться и разойтись обратно по углам ринга. Осталось только без смеха выслушать весь тот бред, который этому предшествует. Остальное — вообще не нужно. Ни один из персонажей (кроме, может быть, смешного теоретика заговоров) не нужен, главзлодей очевиден и тоже не нужен, «Монарх» многострадальный — не нужен вообще. А ещё не нужны были все три приквела, потому что к ним даже не пытаются отсылать, ключевая девочка с её языком жестов придумана здесь и сейчас, просто потому что Конгу нужна была своя девочка, иначе нам его будет недосточно жалко, когда он будет валяться побитой котейкой перед финальной битвой.

Впрочем, за Годзиллу как-то особенно обидно, поскольку ей не досталось и того. Её даже не жалко. Ну, бегает за всеми, стреляет лучом. Ни малейшей попытки показать её уязвимость или хотя бы нужность хоть кому-то на всём белом свете не последовало. А ведь, походу, это она и пробила все эти дырки в полой Земле. Мощна!

Это и многое другое мы в самое ближайшее время обсудим в третьей части нашего подкаста «Мы ругаем», следите за нашими анонсами.


Добавить на Вконтакте Затвиттить Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/03/26/godzillavskong.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Годзилла против Конга: расписание сеансов
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Отряд Самоубийц: Миссия НавылетПоступь хаосаТом и ДжерриГодзилла против КонгаНиктоЧернобыльРайя и последний драконМайор Гром: Чумной Доктор

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Ссылки по теме:
Киноблог » Бокс-офис США: «Годзилла 2» выигрывает, но проигрывает
Киноблог » Кинокасса России: старожилы против «Годзиллы 2»
Рецензии в рубрике "ФАНТАСТИКА"

«Довод»:
Нет судьбы
Во всём фильме не больше внутренней логики, чем в известном софизме про курицу и яйцо, принцип состоит в том, что каждая ключевая сцена повторяется дважды, сначала вперёд во времени, а потом обратно

«Спутник»:
Фейсхаггер
Добивает историю «сворачивающийся в трубочку» чужик. Мы словно смотрим всю дорогу радиоспектакль по мотивам сценария, а когда наступает время посмотреть кино, то нас постигает полное разочарование

Звёздные Войны: Скайуокер. Восход:
Труп на троне
Никаких откровений мы от Абрамса не дождёмся, это становится понятно примерно на десятой минуте просмотра. Фильм по-прежнему выглядит автопародией, оставаясь ею до самого финала
Также на Кинокадре :

Лига Справедливости Зака Снайдера:
Чудо случилось + подкаст
Есть своя ирония в том, что у Снайдера провальные студийные версии получают переосмысленные режиссёрки, которые становятся классикой. Новая «Лига» такой тоже станет, и концепт наконец соберётся во что-то объяснимое

2020: Лучшее и худшее
Никто из нас год назад не ожидал, что 2020 год пройдёт так, как он в итоге прошёл. Однако это не помешало нам весь год успешно смотреть хорошее кино, во многом вышедшее онлайн, никуда не делись и сериалы, а потому нам есть о чём вспомнить

Чудо-женщина 1984:
Сила в правде
Неважно, когда фильм выходит и на какой платформе — если со сценарием всё отлично. Кино может провалиться, но его не забудут. Хорошие истории не забываются. Но у этого фильма со сценарием большие проблемы

«Перевал Дятлова»:
Два фильма
«Перевал Дятлова» — это на самом деле два фильма. Один — стилизованная под чёрно-белое ретро походная драма про группу Дятлова, второй — цветной, отдающий почему-то 80-ми и «Очень странными делами»

«Манк»:
Настоящая магия
Драма вокруг самого Манкевича в конце концов превалирует над всем контекстом и даже над историей с «Гражданином Кейном», чей сюжет она немного зеркалит. Портрет побеждает рамку, а Финчер получает все «Оскары»

Суд над чикагской семёркой:
Политическое содержание
Фильм неотделим от Соркина, а кто такой, опять же, Соркин? Что важно в данном случае – не активист и уж точно не радикал, скорее сочувствующий наблюдатель-центрист, ценящий этикет и благопристойность
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 март апрель май июнь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Годзилла против Конга:

Годзилла против Конга
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 7


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Отряд Самоубийц: Миссия Навылет, Suicide Squad 2
» Русский трейлер
» Трейлер

Мортал комбат, Mortal Kombat
» TV-ролики

Ученик экзорциста, Seventh Day
» Русский трейлер 2
» Русский минутный трейлер
» Дублированный отрывок

Солнечные противоположности, Solar Opposites
» Трейлер R, сезон 2

Сокол и Зимний солдат, Falcon and Winter Soldier
» Финальный трейлер
» О съёмках 2
» TV-ролик 2
» TV-ролик
» О съёмках
» Отрывок 2
» Отрывок

Поступь хаоса, Chaos Walking
» Дублированный отрывок

25 марта, четверг

Лига Справедливости
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
» Подкаст «Мы ругаем»
» Русский трейлер режиссёрской версии Зака Снайдера
» Трейлер 2 режиссёрской версии Зака Снайдера
» Стрим онлайн-премьеры режиссёрской версии Зака Снайдера

Том и Джерри, Tom and Jerry
» Русский онлайн-тизер

Сопротивление, Resistance
» Русский трейлер

24 марта, среда

Дальний космос, Stowaway new
постеров: 1, кадров: 4
» Трейлер

Игрушка для взрослых, Made for Love new
постеров: 1, кадров: 10
» Русский трейлер
» Трейлер

Девятаев
постеров: 1

Ганзель, Гретель и Агентство Магии

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Годзилла против Конга: В сверхтяжёлом весе

Каждому из монстров дадут свою собственную историю с теориями заговора и милыми девочками в кадре. Но степень уворованности и самопародийности каждой из этих историй не уступит ни одному из трёх приквелов

Лига Справедливости Зака Снайдера: Чудо случилось + подкаст
Есть своя ирония в том, что у Снайдера провальные студийные версии получают переосмысленные режиссёрки, которые становятся классикой

Никто: Наши за границей
В начале идёт прекрасная, завершённая короткометражка со своим посылом и удачным твистом. А потом начинается собственно кино

Поступь хаоса: Говорите громче
В кино мы видим ровно ту же кашу, которой изобилует любая недавняя попытка написать или же снять подростковую фантастику

Звёздный рубеж: Коcмическое уныние
Ладно бы авторы осознавали собственную неспособность снимать, уйдя в осознанную самопародию. Нет, ребята предельно серьёзны

ВандаВижн: Бесконечное мыло + Подкаст
Лучшее, что получается у «Марвел» — это обещать. Целая вселенная тизеров. Бонус: часовой подкаст авторов Кинокадра

Райя и последний дракон: Много воды
Рано или поздно свет клином сойдётся на последнем куске драконьего камня, и настанет пора спасать мир

По наклонной: Бумеры для зумеров
Эффект такой же, если бы братья Руссо залезли в «Тик-ток» и стали участвовать во всех его флэшмобах. Вообще во всех

Трафик: Сомы грамм и нету драм
Вдруг бигфарма всё-таки изобретёт волшебную пилюлю без побочек и привыкания, как в «Дивном новом мире» Хаскли?
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Подписка на обновления

ежедневно
раз в неделю
      

Кино: мнение народа

Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры
ролики
кадры, постеры
блоги, бокс-офис
новости
упрощённые сценарии
афиша
другое
результаты
Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры 72%
ролики 7.9%
кадры, постеры 3.5%
блоги, бокс-офис 2.2%
новости 4.2%
упрощённые сценарии 3.5%
афиша 3%
другое 3.3%



Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Годзилла против Конга», рецензия . «Лига Справедливости Зака Снайдера», рецензия + подкаст . «Никто», отзыв . «Часовой», отзыв . «Райя и последний дракон», отзыв . «Мавританец», отзыв . «Поступь хаоса», отзыв . «Супернова», отзыв . «Раскопки», отзыв . «По наклонной», отзыв . «Звёздный рубеж», отзыв . «Трафик», отзыв . «ВандаВижн», отзыв + подкаст .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Годзилла против Конга", "Поступь хаоса", "Райя и последний дракон", "Никто", "Пальма", "Пара из будущего", "Ганзель, Гретель и Агентство Магии", "Конёк-горбунок"
Новинки кино 2021: "Майор Гром: Чумной Доктор", "Чернобыль", "Главный герой", "Пила: Спираль", "Форсаж 9", "Круэлла", "Лука", "Миньоны: Грювитация", "Топ Ган: Мэверик"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   