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Годзилла против Конга: В сверхтяжёлом весе

Роман КОРНЕЕВ , 26 марта 2021

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Долгожданный кросс-овер «Годзилла против Конга» был запланирован так давно, что уже невозможно припомнить, кому и зачем это было нужно. Чтобы снять это кино, понадобилось не только насильно поженить два никак не связанных франчайза (старое японское кино 1963 лохматого года на в счёт), но ещё и поселить под одной крышей двух мэйджоров — «Уорнеров» и «Юнивёрсал». Ко всему, вполне в духе марвеловской эпохи, собирательный хит «все против всех» требовал заблаговременной подготовки в виде перезапуска обоих персонажей, соответственно в количестве одного «Конга» 2017 года и двух «Годзилл» 2014 и 2018. Все три фильма отличались на редкость невразумительным нарративом, зато брали титаническим лупцеванием друг дружки по мордасам, так что даже несмотря на то, что фильмы серии каждый раз всё более на тоненького выходили на грань окупаемости, добивать (во всех смыслах) историю надо было во что бы то ни стало.

Другое дело, что никто не рассчитывал, что в итоге кино дотянет до невразумительного старта мирового проката после мировой пандемии (до сих пор кроме России, Китая и Австралии никто даже близко не вышел на доковидные сборы), и будет прокатываться наполовину в онлайне. Впрочем, это первый и последний непредсказуемый момент в этой истории. Потому что в остальном она пусть и содержит непроспойлерённые в трейлерах вотэтоповороты (о которых я благоразумно умолчу), но в целом более штампованного сюжета придумать попросту невозможно.

Если раньше приключения Годзиллы всю дорогу походили на неофициальный римейк всего подряд, то теперь они продолжатся при дворе истинного короля монстров. Которого, согласно тем же трейлерам, сначала закуют в цепи, а потом уже придёт Годзилла и ну колошматить друг другу морды под бодрое музло. На самом деле нет. Каждому из монстров дадут свою собственную историю с теориями заговора и милыми девочками в кадре. Но степень уворованности и самопародийности каждой из этих историй не уступит ни одному из трёх приквелов.

Если первые полчаса ты просто на это смотришь, не понимая, но терпя, то постепенно грань «Гитлер на тирранозавре» оказывается превышена, и рука уже не успевает отлепляться от лица в остром ощущении, что у тебя прямо сейчас понемногу отмирает мозг. Нейросеть, подключённая к черепу (не к мозгу, мозг не задет, именно к сухому черепу). Ранний, а местами и поздний неолит в гигантских недрах полой Земли. «Скачивание» энергетической матрицы ядра по интернету. Которая оказывается внезапно... злой?.. Что?

Нет, это невозможно обсуждать, давайте лучше снова про мордобой. Там тоже своя интрига, но вы же понимаете, Конг в этой вселенной добрый, Годжира — тоже добрая. Значит, рано или поздно они обречены перестать драться и разойтись обратно по углам ринга. Осталось только без смеха выслушать весь тот бред, который этому предшествует. Остальное — вообще не нужно. Ни один из персонажей (кроме, может быть, смешного теоретика заговоров) не нужен, главзлодей очевиден и тоже не нужен, «Монарх» многострадальный — не нужен вообще. А ещё не нужны были все три приквела, потому что к ним даже не пытаются отсылать, ключевая девочка с её языком жестов придумана здесь и сейчас, просто потому что Конгу нужна была своя девочка, иначе нам его будет недосточно жалко, когда он будет валяться побитой котейкой перед финальной битвой.

Впрочем, за Годзиллу как-то особенно обидно, поскольку ей не досталось и того. Её даже не жалко. Ну, бегает за всеми, стреляет лучом. Ни малейшей попытки показать её уязвимость или хотя бы нужность хоть кому-то на всём белом свете не последовало. А ведь, походу, это она и пробила все эти дырки в полой Земле. Мощна!

Это и многое другое мы в самое ближайшее время обсудим в третьей части нашего подкаста «Мы ругаем», следите за нашими анонсами.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/03/26/godzillavskong.shtml

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