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Молчание:

Молчание: Идите по всему миру


«Отчего в жизни столько нелепиц?»
Сюсаку Эндо, «Молчание»
Никита КОМАРОВ, 28 января 2017
Статьи » Рецензия Исторический
 
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Скорсезе шёл к «Молчанию» почти тридцать лет — вдвое дольше, чем к «Последнему искушению Христа», предыдущей его ключевой религиозной драме, снятой ровно перед тем, как роман Эндо впервые попал к нему в руки. Его непоколебимая решимость отражена — как намеренно, так и по совпадению — во всём: от непосредственно названия и вытекающего из него минимального присутствия музыки и посторонних звуков до построения и длительности каждого кадра.

Самый большой из живущих режиссёров, в юности всерьёз собиравшийся стать священником и впоследствии находивший католическую тематику практически во всём, что снимал, на закате карьеры максимально близко подошёл к созданию фильма, просмотр которого напоминает посещение храма. Стилистически «Молчание» не просто не похоже на «Последнее искушение» с его подвижной камерой, пульсирующей музыкой и натуралистическими диалогами — оно вообще является чуть ли не самым технически скупым в фильмографии своего автора; наиболее броский приём здесь — резкое панорамирование от одного персонажа к другому. Но Скорсезе не был бы Скорсезе, если бы пришёл читать проповедь, и он снял фильм, сильный во многом за счёт своих кажущихся противоречий — спокойный на поверхности и полный тревог и вопросов внутри, подлинный эпик, главный конфликт в котором происходит внутри человека.

Падре Родригес обладает добрыми намерениями, но гораздо худшим пониманием мира, чем он захотел бы признаться, и, что ещё хуже, непомерно раздутым эго. Отправляясь на поиски отрёкшегося наставника, он мотивирует это необходимостью «спасти его душу»; позднее — подыскивает любую возможность сравнить свои испытания с теми, что перенёс Христос, стоит ему услышать, что за него назначена награда в триста серебряных монет, или увидеть, как японским христианам, которым он приехал помогать, дают саке перед их собственной многодневной пыткой, заканчивающейся неизбежной смертью.

Молчание

Как всякий главный герой Скорсезе, он мог бы начать свой закадровый текст со слов «С тех самых пор, как себя помню, я всегда хотел быть Иисусом», но, прибывая на другой конец света с определённой целью и грезами о славе, он оказывается в положении, в котором никогда и ничего не контролирует и лишь попадает из одной беспомощной и нелепой ситуации в другую. Он готов обрести искупление через мученичество, но для этого ему, в отличие от Христа, надлежит спуститься с небес на землю, и он по-прежнему не способен представить, насколько жестоким будет его конкретный путь. Режиссёр, сопровождая его, вновь делает то, в чём давно стал мастером — погружается в его мысли, одновременно сохраняя достаточную дистанцию, чтобы видеть его со стороны.

Это фильм, идеально использующий своих актёров. Гарфилд лучше всего играет самоуверенных людей, теряющих почву под ногами, и Родригес, одолеваемый паникой и сомнениями — его лучшая возможность проявить себя со времён «Социальной сети», заодно показательно контрастирующая с его всюду номинированной ролью из «По соображениям совести», где он в образе другого истово верующего человека эффектен, как молоток, и настолько же интересен. Драйвер — хамелеон; его мысли зрителю недоступны, но со своим исхудалым лицом, делающим его точь-в-точь похожим на изображение с иконы, он полностью отдаётся персонажу, который целиком отдаётся вере. Нисон, мягко говоря, не впервые ставит на голову свой типаж мудрого учителя, но его возвращение в кадр сломленным человеком после нарочитого двухчасового отсутствия всё равно производит должный эффект, лишая Гарфилда, а с ним и зрителя, остатков наивности.

Молчание

Возвышается надо всеми Иссей Огата — актёр, почти неизвестный за пределами Японии, играющий персонажа, похожим образом остающегося загадкой для Родригеса и зрителя; со своим горбом, гнусавым голосом и не доходящей до глаз улыбкой он являет собой иррациональную, местами комичную фигуру, но в его мире именно ему принадлежит власть, и обойти его невозможно. Замыкает этот круг Ёскэ Кубодзука, чей Китидзиро — самый живой и динамичный основной персонаж наряду с Родригесом, выражающий это, главным образом, тем, как он постоянно предаёт последнего, только чтобы с плачем приползти обратно. Они тоже — при всей подчёркнутой разнице между ними — ближе друг к другу, чем они могут признать.

Скорсезе, ничуть не нарушая суровый на поверхности тон, зорко отслеживает каждую каплю бегущей сквозь происходящее жестокой комедии — и в отношениях между героями, и в трудностях перевода, и в участи Родригеса в целом. И, в то же самое время, он никоим образом не облегчает вес событий, шаг за шагом подводя своего героя к его кульминационному поступку, настолько необходимому и при этом настолько тяжёлому, что само его совершение скрывается за монтажной склейкой; на то, что происходит в этот момент, не может смотреть даже камера.

В оригинальном романе, ранее получившем гораздо худшую экранизацию в 1971 году, режиссёр нашёл самое лучшее переложение своих волнений по поводу веры; помещая персонажей перед лицом страшного, абсурдного мира и твёрдо направляя на них камеру, он получает возможность задать сложные вопросы и принять не менее сложные ответы. В процессе он проявляет удивительную сдержанность. Но, проносив с собой этот материал почти тридцать лет, он всё же оказывается не так беспристрастен, как Эндо, о чём свидетельствует самый последний кадр — отсутствующий в романе и оставляющий впечатление, что Скорсезе нет-нет, но поддался личной слабости. С другой стороны, в этот же момент он делает «Молчание» ещё более своим — и сам открыто провоцирует на ответ.

Молчание

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Молчание:

Молчание
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 40
трейлеры: 3

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