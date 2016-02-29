«Ла-Ла Ленд» получил 14 номинаций на «Оскар»

Американская киноакадемия объявила номинантов на соискание премии «Оскар» 2017 года. Лидером по числу номинаций стал выдвинутый в 14 категориях мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд», получивший недавно семь «Золотых глобусов». Картина претендует на звание лучшего фильма года, а также на награды за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучшую женскую и лучшую мужскую роль (Эмма Стоун и Райан Гослинг), лучшую операторскую работу и другие.

За звание лучшего фильма с «Ла-Ла Лендом» будут бороться «Прибытие» Дени Вильнёва, «Ограды» Дензела Вашингтона, «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Любой ценой» Дэвида Маккензи, «Скрытые фигуры» Теда Мелфи, «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана и «Лунный свет» Барри Дженкинса.

На «Оскар» за лучшую режиссуру, помимо Шазелла, в этом году номинированы Дени Вильнёв («Прибытие»), Мел Гибсон («По соображениям совести»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Барри Дженкинс («Лунный свет»).

В категории «Лучший оригинальный сценарий», кроме «Ла-Ла Ленда», представлены фильмы «Любой ценой», «Лобстер», «Манчестер у моря» и «Женщины XX века».

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» перечислены «Прибытие», «Ограды», «Скрытые фигуры», «Лев» и «Лунный свет».

«Прибытие», «Лев», «Лунный свет» и «Молчание» составят конкуренцию «Ла-Ла Ленду» в категории «лучшая операторская работа».

В номинации «лучшая мужская роль» вместе с Гослингом выдвинуты Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик») и Дэнзел Вашингтон («Ограды»).

В аналогичной женской номинации с Эммой Стоун соперничают Изабель Юппер («Она»), Рут Негга («Лавинг»), Натали Портман («Джеки»), и Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).

На награду за лучшую мужскую роль второго плана претендуют Махершала Али («Лунный свет»), Джефф Бриджес («Любой ценой»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря»), Дев Патель («Лев») и Майкл Шеннон («Под покровом ночи»).

На «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана выдвинуты Виола Дэвис («Ограды»), Наоми Харрис («Лунный свет»), Николь Кидман («Лев»), Октавия Спенсер («Скрытые фигуры») и Мишель Уильямс («Манчестер у моря»).

За звание лучшего иностранного фильма будут бороться «Тони Эрдманн», «Моя земля», «Вторая жизнь Уве», «Коммивояжёр» и «Танна». Выдвинутый Россией «Рай» Андрея Кончаловского в этот список не попал.

Лучший анимационный фильм выберут из мультфильмов «Зверополис», «Кубо. Легенда о самурае», «Моана», «Жизнь цуккини» и «Красная черепаха».

89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдёт 26 февраля, её ведущим будет Джимми Киммел.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/24/3686.shtml

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