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Великая стена: И Мэтт Дэймон

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 14 февраля 2017

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Рассматривать титры «Великой стены» не менее увлекательно, чем смотреть сам фильм. Может показаться, что это чисто китайский проект с тремя приглашёнными звёздами (Дэймон, Дефо и Педро Паскаль), но в реальности наоборот — тут в наёмниках как раз Чжан Имоу и сотня-другая китайских актёров. Голливуд продолжает наступать на китайский прокат, переходя от специальных эпизодов в своих блокбастерах — к полностью специальным блокбастерам.

Но пока процесс не налажен, над ними работают кто попало и как получится. Особенно хорошо это видно по тому, как придумывали историю. Авторами сюжета числятся три человека, включая мимо проходившего Эдварда Цвика, а сценаристами — ещё три человека, два из которых писали «Сокровище нации», а третий — Тони Гилрой, очевидно, переписывавший их, как это он делает всюду. Продюсировал Томас Тулл, который продюсирует сейчас едва ли не все голливудские блокбастеры, которые не про героев «Марвела». Продакшн-команда — люди, работавшие на вообще всём громком — от «Аватара» до «Пиратов Карибского моря». Композитор — разумеется, Джавади, с которым Тулл был на «Тихоокеанском рубеже». Но «Игра престолов», очевидно, тоже сыграла свою роль, всё-таки «Великая стена» — фэнтези. А Чжан Имоу отвечал за «китайский дух».

Вылилось это в небрежное и вторичное, но одновременно экстравагантное кино, которое смотрится на одном дыхании, даже несмотря на то, что все только отрабатывали гонорар. Бытовая логика страдает уже на минуте пятой, когда герои взбираются на холм и вдруг обнаруживают, что по нему проходит, зараза, Великая китайская стена. Однако уже на пикирующих гимнастках такие вещи перестают удивлять.

Миллионы монстров, вскормленных Королевой-маткой, прилетевшей из космоса, набрасываются на стену, точно зомби из «Войны миров Z», китайские воины храбро и креативно с ними сражаются, а Дэймон и Паскаль шутят и выпендриваются на разный лад — и этого хватает. Приятно смотреть на весёлый балаган и аттракцион, который не является экранизацией комикса или фильмом про гигантских роботов. Фильм не столько про победу добра со злом, сколько классическое приключение неидеальных персонажей (воров — в данном случае) при фантастических обстоятельствах, и этим он похож как раз на «Пиратов».

Только «Стена» ещё и guilty pleasure. Особенно для западного человека. Денег-то на монстров пожалели, и на экране бегают совсем компьютерные ящерицы, но показать, какие китайцы молодцы, бюджета хватило. Дай только возможность нагнать массовки, взять красивую панораму со стеной или запустить в небо фонарики. А кто-нибудь из главных героев обязательно будет смотреть с открытым ртом и восхищаться. Типа, вот это да, я странствовал во всему свету, но такого никогда не видал.

В то же время сценарий выдаёт банальные повороты, персонажей посещают офигительные озарения, и всё это прикрывается шутками, харизмой Дэймона и позёрской постановкой. Но надо отдать должное Имоу — он раскрасил в цвета радуги тысячи воинов, чем сделал кино только прикольнее, а битвы превратил в цирк (хотя мог и в балет). Снимай он «Властелина колец», наверняка получилось бы так же. Как раз и Дэймон весь фильм строит из себя Леголаса, желая впечатлить китайскую модель в роли генерала Генерала. Он так старался, что даже немного жаль, что всё закончилось слишком романтично.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/02/14/greatwall.shtml

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