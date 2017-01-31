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Новинки февраля: «Джон Уик 2», «Лего-Бэтмен» и «На 50 оттенков темнее» против российского кино

Роман КОРНЕЕВ, 31 января 2017
Статьи » Анонс Премьеры

На 50 оттенков темнее

Февраль с некоторых пор — один из самых плотных кинопрокатных месяцев, с одной стороны на него не приходятся классические заокеанские тяжеловесы (а заодно потенциальной расчистке со стороны отечественного Минкульта подвергается только самый финал месяца с его лишним выходным), с другой — как показала практика, этот месяц, в отличие от мёртвых августа и сентября, способен приносить правильному фильму любые, в том числе рекордные деньги. Другое дело, что отнюдь не все фильмы на это годятся. Вот прокатчики и спешат устроить в феврале форменное столпотворение вонаби-блокбастеров всех мастей, буквально раздирая аудиторию на части.

Рванёт же указанное шапито с места в карьер — 2 февраля стартует 4 широкопрокатника, ещё столько же среднепрокатников и неизвестное число фильмов, стартующих узким экраном, общая же сатурация только премьер в итоге едва не превышает число кинозалов в стране, а ведь в прокате остаётся минимум один тысячеэкранник с прошлой недели, не говоря уже об остальных фильмах. Как кинотеатры будут делить экраны в таких условиях — загадка. Юмор ситуации также состоит в том, что, по большому счёту, почти все эти фильмы вообще никому не нужны.

Итак, загибайте пальцы. Одновременно выходят: подростковая околофэнтэзийная драма «Голос монстра», подростковая же околофантастическая мелодрама «Космос между нами», околофантастический же триллер-ужастик «Трансформация» и джей-хоррор «Звонки» по мотивам всё той же черноволосой девочки с видеокассеты. Им мешают жить: дежурный Джеки Чан «Отпетые напарники», боксёрский байопик «Пазманский дьявол» и отечественная комедия «Огни большой деревни».

Если вы думаете, что после такого наплыва новичков вторая неделя месяца позволит букерам кинотеатров отдохнуть — ничуть не бывало. 9 февраля стартуют сразу три из шести главных релизов февраля, причём все три — строго согласно заокеанскому графику. Итак, на этот раз это: «Джон Уик 2» с опасным Киану Ривзом, «Лего-фильм: Бэтмен» с, натурально, лего-Бэтменом (и лего-Робином) и наконец самая широкая премьера сезона — фанфик-мелодрама «На 50 оттенков темнее» с очередным недо-бдсмом на потеху публике и в преддверии Дня всех влюблённых. Если же прибавить с 10 февраля «широкие превью» несколько запоздалой у нас финальной «Обители зла» с Милой Йовович, то на круг получается 4300 экранов, что снова совпадает с общим числом кинозалов в стране.

Лишь 16 февраля, наконец, вакханалия прекращается, скромные две премьеры, китайская эпически-фэнтэзийная «Великая стена» с, почему-то, Мэттом Дэймоном и отечественная комедия «Гуляй, Вася». Сомнения по поводу такой уж необходимости в просмотре обеих не смогли развеять никакие трейлеры.

Ну и наконец завершится месяц 22 февраля одновременным фальстартом сразу двух нацеленных на одну и ту же аудиторию (буде таковая) отечественных жанровых фильмов: в ультраширокий и заранее расчищенный Мединским прокат выходят кино-комикс Сарика Андреасяна «Защитники» и фэнтэзи-триллер «Вурдалаки» с Михаилом Пореченковым. Оба фильма успели обстебать ещё на трейлерах, не вижу никаких причин прекратить безобразие после премьеры, так что скоро нас ждут новые лидеры антирейтингов всех времён взамен утомившим «Притяжению» и «Викингу».

Помогает же мальчиковому кино утонуть ещё один отечественный релиз — очередная мелодрама из серии «Одноклассницы» со всё той же Светланой Ходченковой.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до марта, обо всех возможных изменениях и уточнениях графика проката следите на странице новинок кино 2017 года.


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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/01/31/premier.shtml
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