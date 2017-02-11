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Лего Фильм: Бэтмен: Уязвимые места

Никита КОМАРОВ , 11 февраля 2017

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Три года назад «Лего Фильм» приятно удивил очень многим, но тогда не сразу стало понятно, насколько уверенным в себе он был как старт новой франшизы. Это была киновселенная, которой после первого фильма, по сути, уже не требовалось дальше развиваться — уверенными руками Лорда и Миллер она сразу же во всех смыслах собрала себя, разобрала, а потом собрала обратно. Поэтому неудивительно, что прямой сиквел, от которого пока можно лишь смутно ожидать этакую семейную версию смеющегося над собой «Мачо и ботана 2», оказался отложен на годы вперёд, а вместо этого сразу настало время для спин-оффов, коих в этом году мы и увидим сразу два.

Это умный ход в плане контраста — ни чувство юмора, ни визуальный стиль здесь не станут меняться и уже не могут заметно совершенствоваться, так почему бы в полной мере не применить их в других условиях, а именно, во вселенной DC Comics, держа при этом наготове классических персонажей из всех крупных франчайзов, которыми владеют «Уорнер брос».

«Лего Бэтмен» ещё в большей степени, чем «Лего» — это микс из преимущественно киноманских шуток (начиная буквально с первых произнесённых реплик и влетающего затем в кадр самолёта «Макгаффин Эйрлайнз») и гиперактивного развития событий, в нужные моменты создающего впечатление, что действие контролируется невидимым ребёнком, который насмотрелся блокбастеров вообще и про Бэтмена в частности, а затем получил полную свободу действий.

До тех пор, пока юмор работает, это по-прежнему эффектная комбинация, но проблемы здесь создаёт уже градус маниакальности; отдельные экшн-сцены быстро сводятся к едва объяснимому хаосу из погонь и разрушений, в котором ничего не имеет значения, и хотя в этом есть смысл как в детской игре, это уже прекращает быть интересным кино. (Трейлер грядущего «Ниндзяго», со своей стороны, грозит нарушением баланса уже со стороны мета-юмора, который выглядит там страшно вымученным).

Лучше всего это кино себя чувствует в моменты, когда о себе дают знать его настоящие взрослые создатели, находящие правильное эмоциональное ядро в главной черте своего Бэтмена, проявленной им ещё в «Лего» — его непомерном эгоцентризме. То, что могло бы быть растянутой на полтора часа единственной шуткой, превращается в двигатель одновременно комедийный и драматический; заявленные в титрах пятеро сценаристов (в их числе Крис Маккенна, написавший несколько из лучших эпизодов «Сообщества») и режиссёр «Робоцыпа» Крис Маккей с неизменным удовольствием стреляют шутками про девять кубиков и энергичными нарезками, только чтобы тут же сопроводить их полуминутным взглядом в микроволновку или на селфач с родителями, чьё место за 90 лет так никто и не занял. Одного скучающего по шестидесятым Альфреда всё-таки мало.

Так фильм и чередует очевидные, но попадающие в цель шутки про бэт-вселенную — бесконечный парад злодеев, которые «все настоящие», Джокер, который «всё предусмотрел», какой идиотизм брать преступников на борьбу с преступниками, — с неожиданно точными более серьёзными наблюдениями, чего стоит одно лишь раскрытие и закрытие темы растянувшихся взаимоотношений мыша и клоуна.

Заполняя кадр второстепенными героями (Робин, Бэтгёрл), на которых игровые фильмы давно уже в лучшем случае стыдливо намекают, «Лего Бэтмен» делает их одновременно заметными персонажами и основой для внутреннего конфликта своего главного героя, который с достойной психологической трагедии последовательностью то и дело сближается с ними, прежде чем снова бросить, решив, что он со всем справится один.

Принятие семьи и преодоление самого себя — конфликт не новый, и фильм не раскрывает его с оригинальной стороны; наоборот, он во многом повторяет шаги, уже сделанные предыдущим большим супергеройским мультфильмом — «Суперсемейкой». С другой стороны, если старое, но правильное наблюдение по поводу ушастого говорит, что его почти всегда затмевают его же злодеи, то стоит оценить, что ему пришлось стать минифигом, чтобы впервые за долгое время быть всерьёз раскрытым в своём же фильме.

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