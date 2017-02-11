  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2017 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы WIKI  

Лего Фильм: Бэтмен:

Лего Фильм: Бэтмен: Уязвимые места

Никита КОМАРОВ, 11 февраля 2017
Статьи » Рецензия Фильм-детям
 
Поставьте фильму оценку!

Три года назад «Лего Фильм» приятно удивил очень многим, но тогда не сразу стало понятно, насколько уверенным в себе он был как старт новой франшизы. Это была киновселенная, которой после первого фильма, по сути, уже не требовалось дальше развиваться — уверенными руками Лорда и Миллер она сразу же во всех смыслах собрала себя, разобрала, а потом собрала обратно. Поэтому неудивительно, что прямой сиквел, от которого пока можно лишь смутно ожидать этакую семейную версию смеющегося над собой «Мачо и ботана 2», оказался отложен на годы вперёд, а вместо этого сразу настало время для спин-оффов, коих в этом году мы и увидим сразу два.

Это умный ход в плане контраста — ни чувство юмора, ни визуальный стиль здесь не станут меняться и уже не могут заметно совершенствоваться, так почему бы в полной мере не применить их в других условиях, а именно, во вселенной DC Comics, держа при этом наготове классических персонажей из всех крупных франчайзов, которыми владеют «Уорнер брос».

«Лего Бэтмен» ещё в большей степени, чем «Лего» — это микс из преимущественно киноманских шуток (начиная буквально с первых произнесённых реплик и влетающего затем в кадр самолёта «Макгаффин Эйрлайнз») и гиперактивного развития событий, в нужные моменты создающего впечатление, что действие контролируется невидимым ребёнком, который насмотрелся блокбастеров вообще и про Бэтмена в частности, а затем получил полную свободу действий.

Лего Фильм: Бэтмен

До тех пор, пока юмор работает, это по-прежнему эффектная комбинация, но проблемы здесь создаёт уже градус маниакальности; отдельные экшн-сцены быстро сводятся к едва объяснимому хаосу из погонь и разрушений, в котором ничего не имеет значения, и хотя в этом есть смысл как в детской игре, это уже прекращает быть интересным кино. (Трейлер грядущего «Ниндзяго», со своей стороны, грозит нарушением баланса уже со стороны мета-юмора, который выглядит там страшно вымученным).

Лучше всего это кино себя чувствует в моменты, когда о себе дают знать его настоящие взрослые создатели, находящие правильное эмоциональное ядро в главной черте своего Бэтмена, проявленной им ещё в «Лего» — его непомерном эгоцентризме. То, что могло бы быть растянутой на полтора часа единственной шуткой, превращается в двигатель одновременно комедийный и драматический; заявленные в титрах пятеро сценаристов (в их числе Крис Маккенна, написавший несколько из лучших эпизодов «Сообщества») и режиссёр «Робоцыпа» Крис Маккей с неизменным удовольствием стреляют шутками про девять кубиков и энергичными нарезками, только чтобы тут же сопроводить их полуминутным взглядом в микроволновку или на селфач с родителями, чьё место за 90 лет так никто и не занял. Одного скучающего по шестидесятым Альфреда всё-таки мало.

Так фильм и чередует очевидные, но попадающие в цель шутки про бэт-вселенную — бесконечный парад злодеев, которые «все настоящие», Джокер, который «всё предусмотрел», какой идиотизм брать преступников на борьбу с преступниками, — с неожиданно точными более серьёзными наблюдениями, чего стоит одно лишь раскрытие и закрытие темы растянувшихся взаимоотношений мыша и клоуна.

Лего Фильм: Бэтмен

Заполняя кадр второстепенными героями (Робин, Бэтгёрл), на которых игровые фильмы давно уже в лучшем случае стыдливо намекают, «Лего Бэтмен» делает их одновременно заметными персонажами и основой для внутреннего конфликта своего главного героя, который с достойной психологической трагедии последовательностью то и дело сближается с ними, прежде чем снова бросить, решив, что он со всем справится один.

Принятие семьи и преодоление самого себя — конфликт не новый, и фильм не раскрывает его с оригинальной стороны; наоборот, он во многом повторяет шаги, уже сделанные предыдущим большим супергеройским мультфильмом — «Суперсемейкой». С другой стороны, если старое, но правильное наблюдение по поводу ушастого говорит, что его почти всегда затмевают его же злодеи, то стоит оценить, что ему пришлось стать минифигом, чтобы впервые за долгое время быть всерьёз раскрытым в своём же фильме.


Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/02/11/legobatman.shtml
Превью галереи кадров целиком
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Лего Фильм: Бэтмен: расписание сеансов
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
ЖивоеЛего Фильм: НиндзягоЛоганКонг: Остров ЧерепаЛига СправедливостиФорсаж 8Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиЧудо-женщина

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ФИЛЬМ-ДЕТЯМ"

Дед Мороз. Битва магов:
Вымораживая
Рядом с отвратительными хромакейными задниками, кошмарными мультяшными летающими санками и бедными лошадьми, которые поскальзываются на ледяной дороге, полно красивых, стильных и просто технически отличных кадров

«Моана»:
Безопасные воды
Путешествие Моаны – вполне стандартный квест, в ходе которого авторы швыряют в неё разные препятствия, взбредающие в голову, но не используют их, чтобы сделать её путь и внутренним тоже

«Хороший мальчик»:
Танцуй пока молодой
Фильм снят старательно, креативно и красиво во многих отношениях. Но когда авторы вдруг понимают, что нарубили слишком много, они логично решают нарубить ещё, в результате остаётся ощущение стремительно свёрнутого сериала
Также на Кинокадре :

«Джон Уик 2»:
Хеллоу даркнесс, май олд френд
Ронины — обычные персонажи в боевиках, но до сих пор никто не превращал подобные фильмы в нечто среднее между бондианой и рыцарским турниром. Причём в такой цельной, ультимативной манере, как второй «Уик»

Новинки февраля: «Джон Уик 2», «Лего-Бэтмен» и «На 50 оттенков темнее» против российского кино
Февраль с некоторых пор - один из самых плотных кинопрокатных месяцев, как показала практика, он способен приносить правильному фильму любые, в том числе рекордные деньги. Другое дело, что отнюдь не все фильмы на это годятся

«Молчание»:
Идите по всему миру
Герой готов обрести искупление через мученичество, но для этого ему, в отличие от Христа, надлежит спуститься с небес на землю, и он по-прежнему не способен представить, насколько жестоким будет его конкретный путь

«Притяжение»:
Насилие
Бондарчук снял мелодраму для девочек. Те же конфликты, те же герои, те же комичные ситуации. Только он обернул всё это в очень плохую фантастику с типа-сатирой

Три икса: Мировое господство:
Бунтари и клоуны
Фан-сервис пополам с самоиронией не то чтобы стоят на первом месте, но постоянно о себе напоминают. И не то чтобы получается всегда смешно, но это помогает фильму не крутиться вокруг личности Дизеля и быть ближе к людям

«Закон ночи»:
Шляпных дел мастер
Такое кино прокатило бы ещё десять лет назад. Возможно. Мы тогда были снисходительнее. Непросто рассказать насыщенную и длинную гангстерскую историю за два часа, это правда. Но современные сериалы всё изменили
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 февраль март апрель май
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Лего Фильм: Бэтмен:

Лего Фильм: Бэтмен
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 15
трейлеры: 14

Похожие фильмы

"Большой и добрый великан"
"Моана"


Обновления

10 февраля, пятница
Пол Джиаматти и Джефф Дэниэлс получили роли в триллере «Кэтчер-шпион»
Пол Джиамати и Джефф Дэниелс подписались на участие в шпионском триллере «Кэтчер-шпион», куда ранее зачислились Пол Радд и Гай Пирс...
Дэнни Макбрайд и Дэвид Гордон Грин напишут сценарий перезагрузки «Хэллоуина»
Создатель «Хэллоуина» Джон Карпентер раскрыл некоторые детали очередного фильма франшизы, над которым он работает в сотрудничестве с кинокомпанией Blumhouse. Главные...
Кевин Смит анонсировал производство фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»
Кевин Смит опубликовал у себя в инстаграме скриншот с ноутбука с титульным листом сценария фильма о культовых персонажах вымышленной вселенной «View Askewniverse» Джее...
Джо Манганьелло получил роль в экранизации "Rampage"
Джо Манганьелло и Марли Шелтон поучаствуют в съёмках киноадаптации игровой аркады 1980-х годов "Rampage"...
Трейлеры, кадры, постеры:

Живое
Живое, Life
Прокат в России: 18 мая 2017 года
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2
» Ролик с Суперкубка

Круг, Circle
» Трейлер 2

9 февраля, четверг

Новости кино:
Открывается 67-й Берлинский кинофестиваль
Сегодня, 9 февраля, начинает свою работу 67-й Берлинский международный кинофестиваль...
Брэд Питт планирует сниматься в научной фантастике «К звёздам»
Брэд Питт присмотрел для себя ведущую роль в амбициозном научно-фантастическом эпик-фильме «К звёздам»...
Лена Хиди, Ник Фрост и Дуэйн Джонсон сыграют в фильме про реслинг
Лена Хиди, Ник Фрост и Дуэйн Джонсон примут участие в съёмках драмокомедии «Борьба с моей семьёй»...
Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое
Режиссёр Кирилл Серебренников возглавит съёмки безымянной пока картины о поэте и музыканте Викторе Цое...
Трейлеры, кадры, постеры:

Оно приходит ночью, It Comes at Night new
постеров: 1
» Трейлер

Лего Фильм: Ниндзяго
Лего Фильм: Ниндзяго, Lego Ninjago Movie new
Прокат в России: 21 сентября 2017 года
постеров: 1, кадров: 3
» Русский трейлер
» Трейлер
» Тизер

Логан
Логан, Logan
Прокат в России: 2 марта 2017 года
» Русский ролик с Суперкубка
» Отрывок
» Ролик с Суперкубка
» TV-ролик 2
» TV-ролик

Институт, Institute new
постеров: 1
» Трейлер

Роковое искушение, Beguiled new
кадров: 3
» Трейлер

8 февраля, среда

Новости кино:
Российские фильмы «Время первых» и «Салют 7» не смогли поделить прокат
В апреле 2017 года в широкий российский прокат с интервалом в неделю выходят сразу две картины, посвящённые теме освоения космоса: «Время первых» производства...
Киносоюз опубликовал открытое письмо о ситуации вокруг фильма «Матильда»
Новый фильм Алексея Учителя «Матильда», ещё не выйдя в свет, стал объектом критики со стороны представителей Русской православной церкви и чиновников: так...

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Афиша кино

Лего Фильм: Бэтмен
Правильное наблюдение по поводу ушастого говорит, что его почти всегда затмевают его же злодеи, так что стоит оценить, что ему пришлось стать минифигом, чтобы впервые быть всерьёз раскрытым в своём же фильме

Джон Уик 2
До сих пор никто не превращал подобные фильмы в нечто среднее между бондианой и рыцарским турниром

На пятьдесят оттенков темнее
Интрига состоит в том, когда же Кристиан Грей сломает свои нарисованные помадой заборы, и, корчась от воспоминаний о тяжелом детстве, примется просить Анастейшу замуж

Космос между нами
Подростковая версия «Уолтера Митти» с похожими сюжетными изломами и финалом, милым, хотя и притянутым за уши

Притяжение
В роликах утаили самое важное — на самом деле это мелодрама для девочек с типа-сатирой
Афиша: Все фильмы

Репертуар кинотеатров: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Таганрога, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Челябинска.

Репертуар кинотеатров: Киномакс Южный, Вики Синема Электросталь, Семь Звёзд Краснодар, Киноцентр Анапа, Киномакс Волгоград, Киномакс Галерея Краснодар, Киномакс Пражская, Киномакс Волжский, Синема Стар Рио Румянцево, Киноцентр Армавир.

Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре
На DVD или Blu-Ray
По телевизору
Через спутник в HD
С торрентов
В социальных сетях
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV
результаты
Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре 40%
На DVD или Blu-Ray 8.7%
По телевизору 4.8%
Через спутник в HD 2.3%
С торрентов 32%
В социальных сетях 3.8%
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV 8.4%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Джо Уик 2», рецензия . «На 50 оттенков темнее», отзыв . Оскар 2017: предоскаровская галерея . «Притяжение», рецензия . «Лего Бэтмен», рецензия . «Космос между нами», отзыв . «Феминизм». Киносценарий . «Викинг», рецензия, отзывы . «Голос монстра», отзыв . «Ла-Ла Ленд», рецензия . «Три Икса: Мировое господство», рецензия . «Преисподняя», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "На пятьдесят оттенков темнее", "Лего Фильм: Бэтмен", "Джон Уик 2", "Обитель зла: Последняя глава", "Притяжение", "Звонки", "Балерина", "Голос монстра"
Новинки кино 2017: "Великая стена", "Патерсон", "Защитники", "Золото", "Логан", "Трейнспоттинг 2", "Конг: Остров Черепа", "Красавица и чудовище", "Сплит"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   