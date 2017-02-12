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Обитель зла: Последняя глава:

Обитель зла: Последняя глава: Зомби-муви

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 12 февраля 2017
Статьи » Рецензия Фантастика Обитель зла
 
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Странно, что сериал «Обитель Зла» не закончился разводом, как во многом похожий «Другой мир». А уж Бессону наверняка совсем обидно — видеть, что бросившая тебя муза много лет снимается в чудовищных фильмах — и ей нормально. Неудивительно, что у него в итоге крыша так протекла.

Ну правда, Пол В.С. Андерсон никогда не относился к работе серьёзно, но было время, когда его можно было спокойно смотреть. Ещё до того, как появился Уве Болл и всех затралил. Но Уве устал и ныне забыт — новое поколение не помнит ни его, ни видеоигры, которые он экранизировал. Зато остался Андерсон, старый, ленивый и уверенный в том, что ему всё сойдёт с рук — и теперь он отыгрывается за Уве. Страшно оглядываться назад и понимать, что последняя хорошая «Обитель зла» была ровно десять лет назад — и только потому, что снимал её Рассел Малкахи. С тех пор Андерсон наснимал ещё три штуки, в итоге достигнув такого ада, который при всём желании представить невозможно.

Постаревшая и одубевшая Йовович бесцельно бегает по руинам, пока не встречает дружественный ИИ самой «Амбреллы». Та заявляет, что на планете осталось где-то четыре тысячи человек и всего одно поселение (которое не покажут), но через сорок восемь часов оно падёт. Йовович должна вернуться в Раккун-Сити, найти антидот к вирусу, который создан в единственном экземпляре, и распылить его в воздухе — и тогда всё, счастливый конец.

Обитель зла: Последняя глава

Мила с совершенно не заинтересованным лицом едет туда, по дороге убивая двадцать безликих солдат «Амбреллы», которые почему-то продолжают работать на корпорацию после конца света. Но выглядит это терпимо, пока не выясняется, что в Раккун-сити живут выжившие, и кроме десяти крепких бородатых мужиков и не менее крепких ухоженных дам есть, цитирую, старики и дети (а покажут только одного пацана с пушкой). Это в Раккун-сити, который очаг эпидемии. На который сбросили атомную бомбу — рядом ещё красивый кратер, его много раз показывают. В Раккун-сити, под которым центр «Амбреллы», где сидит довольный неубиваемый Вескер и виски пьёт. Окей. Обычное дело, привет новые и старые друзья — только давайте замочим миллион зомби, которых зачем-то гонят сюда два танка, а потом устроим самоубийственный и героический забег Вескеру на ужин.

Фильм стремится уничтожить осмысленность во всём — в конфликтах, мотивациях, разговорах и поворотах. Даже в экшне. «Последняя глава» — это как пересматривать полтора часа прыжок Нисона через забор в 15 монтажных склеек. Когда кажется, что хуже быть не может, кино доказывает обратное. Кульминационный диалог прекрасно подходит для пыток в Гуантанамо. Он идиотичнее разговора интернет-ботов между собой.

Андерсон тащит героев через сюжет, даже если это противоречит логике их поведения — и всё для того, чтобы пафосно убить. Либо они попадают в сюжетный тупик — и умирают уже не пафосно, а позорно или глупо. Хотя с другой стороны, тупо погибнуть в тупом фильме — это лучшая участь. Миллион раз выживать во всём сериале, а в итоге умереть от упавшей на тебя двери? Пф, легко.

Обитель зла: Последняя глава

Лишь бы смерть была окончательной. Андерсон никак не стесняется некромантии и при желании может вернуть кого угодно. Вообще. Он много раз это делал раньше — и неоднократно делает в самой «Последней главе», которая, в конце концов, заканчивается самым логичным образом — обещанием продолжения. Бессмертная Элис в стране зомби-драконов и четырёх тысяч человек из мифического «последнего поселения», которое она спасла в последнюю (да-да) секунду. Антидот будет распространяться годами, но все живы и здоровы. А Элис у нас теперь ведьмак.


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Обитель зла: Последняя глава:

Обитель зла: Последняя глава
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 22
трейлеры: 13


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