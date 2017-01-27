Кинокасса России: 16-19 ноября, «Лига Справедливости» против «Убийства в Восточном экспрессе»

Уже забыты славные деньки, когда комиксы у нас в прокате не собирали почти ничего, в наше время владельцы кинотеатров живут от комикса до комикса, так что очередные три миллиона проданных билетов — скажите спасибо встрече в прокате двух комикс-вселенных и одной Агаты Кристи. Валовая касса в итоге упала до 900 млн руб. исключительно благодаря недобору главного и фактически единственного новичка в чарте, но недобор тут достаточно скромен, так что рынок кинопоказа продолжает набирать жирок после полугода нищеты.

И 40% из этой суммы досталось «Лиге Справедливости», которой и прогнозы, и четверговая касса прочили 400 лям за уиукнд, но получилось поменьше — 350 млн руб. Что в общем тоже неплохо, если бы не было равно «Убийству в Восточном экспрессе» неделю назад, у которого была куда более ломовая конкуренция. На второй неделе детектив тоже не собирается сдавать позиции — всего-то двукратное падение и шесть сотен миллионов рублей за две недели (из которых оба раза это было лишь второе место в чарте), такого от фильма не ожидал никто, это в относительном выражении вдвое лучше, чем за океаном и втрое лучше прогнозов по России. Что касается новичка, то ему до этой суммы ещё ползти и ползти, и 700 лям итога ему теперь покажутся праздником.

На подобном фоне четырёхкратное падение прежнего лидера на формально второй неделе проката (120 млн руб.) вообще никого не беспокоит — 1,1 млрд руб. кассы фильмом заработано, можно и на боковую, обошли «Притяжение» и «Оно» (что само по себе забавный казус) и ладно, получите свою седьмую строчку в годовом топе.

А вот кто совсем молодец, так это диснеевский же «Последний богатырь», который по итогам уикенда благополучно пересёк планку в полтора миллиарда рублей общей кассы, обойдя прошлогодние «Викинг» и «Экипаж», таким образом он становится самым кассовым российским фильмом всех времён после «Сталинграда», у которого сборы составляли 1,7 млрд руб., другое дело, что в долларовом выражении это скромная вторая десятка — даже у «Горько» в 13 году получилось собрать те же $25 млн., а у «Ёлок 3» в том же году было $38 млн. При текущем курсе такие сборы покуда кажутся невозможными.

Что касается грядущей недели, то тут нас ждут массовые старты: «Тайна Коко», «Коматозники», «Снеговик» и «Здравствуй, папа, новый год 2», все от 800 до 1100 залов, однако на заметные сборы из них претендует только пиксаровская анимация, всё остальное уже успешно провалилось несколько недель назад за океаном и у нас мало кому нужно. Валовая же касса в итоге постарается не падать сильнее, чем на очередные сто миллионов.

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