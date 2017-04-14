Бокс-офис США: 9-11 июня, «Чудо-женщина» доминирует

После отличного, но не экстраординарного старта «Чудо-женщина» стала ведущим пока претендентом на звание главной кассовой истории этого лета. Несмотря на принадлежность к жанру, с годами всё меньше ассоциирующемуся с выносливостью, и прибытие конкурента, вооружённого четырьмя тысячами площадок, фильм опустился за океаном на феноменальные 44% — последними двумя супергеройскими кинокомиксами, удержавшимися так же или лучше, были «Новый человек-паук» и «Бэтмен: Начало», причём оба стартовали значительно ниже и выходили на экраны во вторник или среду, чем также смягчали себе падение.

Получив в результате $57,2 млн, «Чудо-женщина», стартовавшая на десятки миллионов ниже своих трёх предшественников в киновселенной DC, не только показала лучший среди них второй уикенд (в обход $51,3 млн «Бэтмена против Супермена»), но и, при текущих $205 млн, уже уверенно претендует на лидерство по общим сборам — здесь также нужно добраться до прошлогоднего фильма Зака Снайдера ($330,4 млн), и напора для этого явно должно хватить, а ведь ещё неделю назад никто о таком всерьёз не помышлял. Что же касается общемировой кассы, она добралась до $435 млн, и в зависимости от того, как фильм выступит в Германии и Японии, он может обойти не только «Человека из стали» ($668 млн), но и «Отряд самоубийц» ($745 млн).

Вторую строчку, между тем, занял очередной высокобюджетный недолёт, которых этим летом уже сейчас вдвое больше, чем успехов. «Мумия», выбранная для того, чтобы вернуть к жизни киновселенную монстров «Юниверсала», но попавшая в тень «Чудо-женщины» и безжалостно побитая критикой, добыла за три дня $32,2 млн — заметно меньше, чем все три фильма с Бренданом Фрейзером, наименее кассовый из которых, третий, все равно собрал больше $40 млн девять лет назад.

По эвериджу новичок умудрился и вовсе уступить недавнему «Дракуле», про которого все уже успели удобным образом забыть, а итоговые его сборы при прохладных зрительских рейтингах могут не отбить две трети производственного бюджета в $125 млн. Общемировая касса, по итогам повсеместного старта уже составляющая $174 млн, подведёт фильм к окупаемости, но если какая-то вселенная здесь в конечном счёте и возникнет, то куда скорее вопреки «Мумии», чем благодаря ей. Все надежды продюсеров возлагаются теперь на «Невесту Франкенштейна» — если и эта попытка провалится, то весь проект только и останется, что хоронить.

Далее «Капитан Подштанник» и «Пираты Карибского моря 5» просели вдвое, что привело мультфильм к $12,3 млн за второй уикенд и $44,6 млн подытога, а пятую часть пиратского франчайза — к $10,7 млн и $135,8 млн, впереди у обоих ещё миллионов по 20-25. За ними лучшее падение в чарте показали «Стражи Галактики 2» — кинокомикс опустился на 36% к $6,2 млн за шестой уикенд и $366,4 млн подытога, впереди у него ещё пятнашка.

За пределами пятёрки лидеров стартовал минималистский хоррор «Оно приходит ночью» — фильм, тепло принятый критиками, но с первых же сеансов сопровождаемый жалобами на обманчивый маркетинг, поднял $6 млн, сразу же отбив производственный бюджет, но заметно отстав от «Ведьмы» ($8,8 млн), выпущенной в похожих обстоятельствах той же студией A24; итоговые сборы новичка теперь, вероятно, не составят и $15 млн. В остальном «Спасатели Малибу» просели вдвое к $4,6 млн за третий уикенд и $51 млн подытога, а «Чужой: Завет» рухнул ещё на 56% к $1,8 млн за четвёртые выходные и $71 млн текущей кассы.

Третий уикенд июня предоставит американскому зрителю сразу четыре широкие премьеры — стартуют зарабатывающие «Пиксару» лёгкие деньги на игрушках «Тачки 3» (3900), звёздная чёрная комедия «Очень плохие девчонки» (3000), байопик про Тупака Шакура «2pac: Легенда» (2400), гвоздём же программы выступает акулий хоррор «Синяя бездна», выпущенный в прошлом году прямиком на DVD, затем спешно оттуда изъятый и получающий теперь сатурацию в 3500 площадок. Следите за нашими обзорами.

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