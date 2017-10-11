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Кинокасса России: 9-12 ноября, «Тор» отбивается от «Восточного экспресса»
Если прошлый уикенд оказался не по зубам всем без исключения отечественным кассандрам, то новый уикенд в этом смысле тоже не подвёл, только в основном со знаком минус. Все старожилы недобрали (кто немного, а кто очень много), а в выигрыше остался лишь единственный новичок чарта. «Убийство в Восточном экспрессе» собрало у нас за 4 дня невероятные 330 млн руб., то есть едва ли не втрое больше прогнозов, а в четверг даже чуть не стало лидером, вплотную приблизившись к суточной полусотне миллионов «Тора: Рагнарёк». В итоге же валовая касса пусть и удержалась на уровне 3,7 млн проданных билетов или ровно миллиарда рублей, но всё равно это минимальная планка прогнозов, звучавших на прошлой неделе, то есть валовая касса обвалилась в итоге в полтора раза.
И виноват в этом недоборе прежде всего новичок, формально премьерный уикенд фильма едва превысил треть миллиарда предпоказов, собрав 400 млн руб. за четырёхдневку, плюс до четверга «Тор» успел собрать ровно 500 лям. Так что теперь его сборы хоть и неминуемо приближаются к миллиарду, но под давлением другого стартующего в четверг кинокомикса он теперь едва ли может претендовать на место в пятёрке лидеров года, для попадания в которую надо собирать полторашку.
На третьей же строчке внезапно очутился «Последний богатырь», который умудрился обвалиться в четыре раза до полутора сотен миллионов за уикенд, однако до того успешно собрал всю оставшуюся семейную аудиторию и довёл-таки свою валовую кассу до 1.45 млрд руб., надо теперь дожимать вожделенные полтора ярда, где поджидает «Викинг». А вот выше, увы, уже никак.
Из оставшихся в пределах заметности фильмов «Матильда» при своих $25 млн бюджета по-прежнему мучительно выруливает к полуярду, а обвалившиеся «Фиксики», увы, при текущих трёх с половиной сотнях больше чем на ещё 30-40 миллионов сверху претендовать не могут.
Что касается планов на следующие выходные, то тут всё будет зависеть от старта «Лиги Справедливости», которая смотрит на три сотни на старте, кроме того какие-то деньги попробует собрать отечественная звёздная комедия «Мифы», а вот фильмам «Субурбикон» и «Чудо» ничего в смысле финансов не светит. Валовая касса таким образом вероятнее всего останется на текущем уровне.
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