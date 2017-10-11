|
Бокс-офис США: 10-12 ноября, «Тор» держит удар
По итогам успеха прошлой недели лидеру заокеанского проката фильму «Тор: Рагнарёк» оставалось достойно пережить вторую неделю проката и он это технично проделал, удержавшись в рамках двукратного падения. Итого первое место без шансов осталось в цепких лапах «Марвел» — $56 млн, а домашние сборы кинокомикса составили $211 млн подытога при бюджете в $180 млн с видами на всё те же плановые три сотни в результате всего забега. Впрочем, с миром фильм уже собрал шесть с половиной сотен и тем самым благополучно окупился.
Однако и новички бокс-офиса, несмотря на скромные прогозы, не стали пасовать перед лидером и дружно собрали больше прогнозов — по $30 млн на нос. Причём и у «Убийства в Восточном экспрессе», и у «Папы дома 2» это равно половине бюджета, то есть по крайней мере условная окупаемость дома теперь гарантирована при любых дальнейших падениях.
Валовая же касса в таких условиях решительно осталась на приличном 15-миллионном уровне, тогда как ещё недавно казалось, что всё будет куда хуже.
Впрочем, старожилы проката взяли скорее массой, нежели в индивидуальном зачёте, заметные сборы пришлись лишь на «Плохих мамочек 2», которые снизились всего на треть, а потому собрали уже сороковник за две недели при расходах в $28 млн. Теперь полная окупаемость в домашнем прокате не должна заставить себя ждать.
Что же касается видов на стартующую неделю, то тут держат кулачки фанаты Зака Снайдера и его детища. «Лига Справедливости» выходит на неминуемых 4000+ площадках, но сколько тут будет на старте не скажет сейчас, кажется, никто, но для успеха нужно поднять хотя бы сотню миллионов.
А помогать лидеру будут среднепрокатники: околохристианский мультфильм «Путеводная звезда» и драма про ребёнка без лица «Чудо», но оба они ни на что особенное не претендуют.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/11/12/5371.shtml
Написать комментарий:
Смотрите также:
Также по теме:
Раздел Бокс-офис
Также в блоге:
|
По итогам успеха прошлой недели лидеру заокеанского проката фильму «Тор: Рагнарёк» оставалось достойно пережить вторую неделю проката и он это технично...
11 ноября, суббота
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти, Maze Runner: Death Cure
Прокат в России: 25 января 2018 года
10 ноября, пятница
Кинокомпания Lucasfilm, входящая в состав Disney, объявила о планах запустить четвёртую трилогию фильмов о вселенной «Звёздных войн»...
20th Century Fox приобрела права на оригинальный сценарий Джона Гриффина «Кратер» и ведёт переговоры с одним из создателей «Очень странных дел» Шоном Леви...
Дерек Коннолли, сценарист «Мира юрского периода», перенесёт мир игры Metal Gear Solid в кинематографический формат...
Тайна Коко, Coco
Прокат в России: 23 ноября 2017 года
» Отрывок
9 ноября, четверг
Ридли Скотт и продюсеры драмы «Все деньги мира» приняли решение полностью убрать Кевина Спейси из уже законченной картины и переснять все сцены с ним...
Убийство в Восточном экспрессе: Странные суждения
Тор 3: Рагнарёк: Сжигая мосты
Зови меня своим именем: На всю жизнь
Ван Гог. С любовью, Винсент: Подсолнухи звёздной ночью
Очень странные дела: 2 сезон: Обыкновенный сиквел
|
|
|
|
|
«Тор 3: Рагнарёк», рецензия «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия «Фиксики», отзыв «Джунгли», рецензия «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв «Салют-7», рецензия «Матильда», отзыв «Зови меня моим именем», отзыв «Ван Гог. С любовью, Винсент», отзыв «Геошторм», рецензия Нетфликс: «1922», отзыв «Пила 8», рецензия