Бокс-офис США: 10-12 ноября, «Тор» держит удар

По итогам успеха прошлой недели лидеру заокеанского проката фильму «Тор: Рагнарёк» оставалось достойно пережить вторую неделю проката и он это технично проделал, удержавшись в рамках двукратного падения. Итого первое место без шансов осталось в цепких лапах «Марвел» — $56 млн, а домашние сборы кинокомикса составили $211 млн подытога при бюджете в $180 млн с видами на всё те же плановые три сотни в результате всего забега. Впрочем, с миром фильм уже собрал шесть с половиной сотен и тем самым благополучно окупился.

Однако и новички бокс-офиса, несмотря на скромные прогозы, не стали пасовать перед лидером и дружно собрали больше прогнозов — по $30 млн на нос. Причём и у «Убийства в Восточном экспрессе», и у «Папы дома 2» это равно половине бюджета, то есть по крайней мере условная окупаемость дома теперь гарантирована при любых дальнейших падениях.

Валовая же касса в таких условиях решительно осталась на приличном 15-миллионном уровне, тогда как ещё недавно казалось, что всё будет куда хуже.

Впрочем, старожилы проката взяли скорее массой, нежели в индивидуальном зачёте, заметные сборы пришлись лишь на «Плохих мамочек 2», которые снизились всего на треть, а потому собрали уже сороковник за две недели при расходах в $28 млн. Теперь полная окупаемость в домашнем прокате не должна заставить себя ждать.

Что же касается видов на стартующую неделю, то тут держат кулачки фанаты Зака Снайдера и его детища. «Лига Справедливости» выходит на неминуемых 4000+ площадках, но сколько тут будет на старте не скажет сейчас, кажется, никто, но для успеха нужно поднять хотя бы сотню миллионов.

А помогать лидеру будут среднепрокатники: околохристианский мультфильм «Путеводная звезда» и драма про ребёнка без лица «Чудо», но оба они ни на что особенное не претендуют.

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