«Золотой глобус», Содерберг, Бессон, Гибсон и «Секретные материалы»

Триллер «Прочь» выдвинут на «Золотой глобус» в номинации «лучшая комедия или мюзикл»

«Золотой глобус» второй год подряд уверенно удерживает звание самой комедийной среди кинопремий. Студия Universal выдвинула социальный триллер «Прочь» на премию Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) «Золотой глобус» в номинации «лучшая комедия или мюзикл».

Такое решение принял режиссёр Джордан Пил, рассудивший, что в этой категории у картины больше шансов, чем в драматической. Как сообщается, HFPA не отказала создателям картины, хотя может менять категории по своему усмотрению.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что «Золотой глобус» ужесточил правила из-за инцидента с «Марсианином», который был номинирован в категории «лучшая комедия или мюзикл», после чего картина успешно получила приз в этой номинации, а Мэтт Дэймон был признан лучшим комедийным актёром. История послужила поводом для шуток и пародий в киноманской среде, а «Золотой глобус» подвергся критике. Позже организаторы премии изменили правила номинирования и объявили, что с 2017 года драматическим фильмам с примесью других жанров будет запрещено номинироваться в какой бы то ни было категории, кроме «Драмы».

Между тем, мнение о том, что «Прочь» — это «не социальный и не триллер», а чёрная комедия, Кинокадр высказывал ещё в мае.

«Безумная» Содерберга, снятая на iPhone, выйдет в широкий прокат

Летом 2017 года сообщалось, что Стивен Содерберг, известный своей любовью к экспериментам, работает над новой картиной «Безумная» ("Unsane") и снимает её на iPhone. Теперь стало известно, что картина выйдёт в широкий прокат в США 23 марта 2018 года.

15 ноября «Безумную» купила прокатная компания Bleecker Street, а права на международный прокат приобрела компания New Regency, что означает, что в мире фильм будет прокатывать студия Fox.

Главные роли исполнили Клер Фой и Джуно Темпл, а также Джей Фэро, один из участников шоу«Субботним вечером в прямом эфире». Как рассказал Фэро в интервью Entertainment Weekly, «Безумная» — хоррор, в чем-то похожий на «Прочь». Фильм снимали в течение недели, причём Содерберг прямо на площадке монтировал ленту. «Он очень быстро работает», — прокомментировал Фэро.

По сюжету молодая женщина насильно упрятана в лечебницу для душевнобольных, где ей предстоит столкнуться с её самым большим страхом.

Люк Бессон попробует себя на телевидении

Люк Бессон снимет пилотную серию для сериала «Французский детектив», который разрабатывает телеканал ABC. Сценарий для сериала, представляющего собой «лёгкую полицейскую драму», основанную на книжной серии Джеймса Паттерсона, написали Билл Колладж, Адам Купер («Кредо убийцы») и Джонатан Колье («Кости»). Главную роль сыграет звезда «Артиста» Жан Дюжарден. Производством займётся компания Бессона EuropaCorp TV Studios.

Для Бессона участие во «Французском детективе» станет дебютом на телевидении. Пока речь идёт только об одной серии, после неё ABC решит вопрос о продлении проекта на сезон.

Мел Гибсон сыграет в боевике Джо Карнахана «Последний уровень»

Мел Гибсон и Фрэнк Грилло сыграют главные роли в новом фильме Джо Карнахана «Последний уровень» по оригинальному сценарию режиссёра.

Основная идея сценария перекликается с «Гранями будущего». Ветеран спецназа в исполнении Фрэнка Грилло заперт в закольцованной реальности, где он постоянно умирает и воскресает. Ему предстоит найти способ вырваться из этого бесконечного круга. Роль Гибсона в фильме пока не известна.

Недавно Карнахан спродюсировал фильм «Водила», где Фрэнк Грилло сыграл главную роль. В феврале появились подробности ещё одного совместного проекта Карнахана и Грилло — ремейка боевика «Рейд» Гарета Эванса.

Канал Fox объявил дату премьеры 11-го сезона «Секретных материалов»

11-й сезон сериала «Секретные материалы» будет состоять из десяти эпизодов и выйдет в эфир канала Fox 3 января 2018 года. Несмотря на активную критику 10-го сезона, его создатель Крис Картер продолжил историю об агентах ФБР, расследующих сверхъестественные явления. Роли Фокса Малдера и Даны Скалли снова сыграли Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.

Трейлер 11-го сезона появился 8 октября.

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