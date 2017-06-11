Бокс-офис США: 17-19 ноября, «Лига Справедливости» недобирает

Главная интрига заокеанского уикенда состояла в ответе на вопрос, сумеет ли «Лига Справедливости» преодолеть стомиллионный майлстоун на старте или же ей это не удастся. И $38 млн пятницы с ночными показами вроде бы намекали на положительный ответ, однако падения субботы и особенно воскресенья показали, что сама идея делать собирательный проект для вселенной DC была заранее обречена на провал. $96 млн за три дня из всех недавних стартов этой серии не собирал никто, даже у «Чудо-женщины» было $103 млн, а у «Человека из стали» — $113 млн.

И хотя бюджет фильма не оглашается, составил он точно не меньше двух сотен лям, а значит, текущие виды на две сотни итога дома дают лишь условную окупаемость. Примерно соответствует этому и международная касса — $185 млн на старте обещают четыре сотни итога, фильм в результате вроде как окупается, но вообще-то фильм должен был стать для «Ворнеров» эдаким марвеловским блокбастером, а увы, даже близко не стал, где-то на четверть проигрывая в итоге своему главному конкуренту «Тору». Впрочем, о нём чуть позже, а пока упомянем про валовую кассу: две сотни лям — это нормальный уровень для текущего фрейма, существенно выше тут собирали только на финалах «Сумерек».

Впрочем, эта касса заработана в основном не стараниями двух вошедших в клинч кинокомиксов, а благодаря скромной драме с Джулией Робертс «Чудо» — история мальчика без лица умилила заокеанскую публику почти на тридцать миллионов, что при видах на неплохую выносливость даёт какие-то астрономические прогнозы на итог. Вот и поглядим.

На этом фоне рухнувший на 60% «Тор: Рагнарёк», оказавшийся в итоге сразу на третьей строчке чарта, выглядит предельно жалко, его планы на три сотни итога дома уже, судя по всему, не сбудутся, впрочем, текущие почти $250 млн в США и ещё почти полмиллиарда по миру — это вполне себе неплохой результат по сравнению со слабым конкурентом. Хотя, мы же понимаем, что «Марвел» хотел бы тут видеть свой миллиард. Кому и жемчуг мелок.

Ну и напоследок «Здравствуй, папа, новый год 2», «Очень плохие мамочки 2» и «Убийство в Восточном экспрессе» едва-едва добрались до своей полусотни, а околохристианский мультфильм «Путеводная звезда» поднял с пола свою десятку при вдвое большем бюджете.

Одновременно в узчайшем прокате, в 53 залах «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» собрали свой миллион долларов. Приятно.

Что касается следующего уикенда, то там «Тайна Коко» на мексиканском материале и силами угнетаемой «Диснеем» студии «Пиксар» постарается собрать с 3800 площадок свои 80 миллионов долларов. Держим кулачки.

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