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Билли Рэй в «Терминаторе», Джеймс Франко — Множитель, роли Скарлетт Йоханссон, Адама Драйвера, и Мишель Уильямс

Киноблог » Вести с полей » 18 ноября 2017, 12:02:15
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Билли Рэй присоединился к сценарной команде нового «Терминатора»

Билли Рэй

Тим Миллер и Джеймс Кэмерон привлекли обладателя «Оскара» Билли Рэя («Капитан Филлипс» и «Большая игра»), который присоединится к команде сценаристов и придаст финальный блеск сценарию нового «Терминатора».

Сценарий основан на истории, задуманной Кэмероном, Миллером и основателем Skydance Дэвидом Эллисоном. Команда сценаристов ранее включала Дэвида Гойера, Джастина Роудса и Джоша Фридмана.

Права на «Терминатора» возвращаются к своему создателю Джеймсу Кэмерону в 2019 году. В 2018 Кэмерон планирует приступить к съёмкам нового фильма. Детали сюжета хранятся в тайне, однако Камерон сказал, что фильм будет прямым продолжением «Терминатора 2: Судный день». Производством фильма займётся Skydance.

Линда Гамильтон и Арнольд Шварценеггер уже подписались участвовать в проекте. Как сообщалось ранее, участие Сары Коннор не ограничится парой камео-сцен. «Есть 50—60-летние парни, которые на экране убивают плохих парней, но нет такого же примера для женщин», — сказал Кэмерон. Арнольд Шварценеггер может сыграть человека-прототипа терминаторов Т-800.

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Джеймс Франко

Студия Fox разрабатывает фильм для Джеймса Франко на основе персонажа Marvel мутанта Джейми Мэдрокса. Сценарий напишет автор «Чудо-женщины» Аллан Хейнберг. Саймон Кинберг, продюсер франшизы «Люди Икс», спродюсирует проект вместе с Франко.

Мутант Джейми Мэдрокс, также известный как Множитель, впервые появился на страницах комикса про Фантастическую Четвёрку в 1975 году. Мэдрокс использует кинетическую энергию для создания собственных копий. Множитель до этого уже появлялся в кино — в 2006 году в фильме «Люди Икс: Последняя битва» персонажа сыграл Эрик Дэйн.

Адам Драйвер

Ной Баумбах, последний фильм которого «История семьи Мейеровиц», снятый для Netflix, готовится к сезону наград, собирается снимать следующий фильм и уже выстроил для него звёздный актёрский состав, в который войдут Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон и Лора Дерн. Детали проекта пока неизвестны. Баумбах выступит режиссёром и сценаристом, а финансированием и дистрибуцией проекта займётся Netflix.

Джон Туртурро, Жанна Триплхорн и Майкл Сера присоединятся к Джулианне Мур, исполняющей главную роль в фильме Себастьяна Лелио «Глория», переосмыслении его же чилийско-испанской драмы 2013 года о женщине, в свои 50 с лишним начинающей новую жизнь ищущей любви. Оригинальный фильм был выдвинут в Чили на соискание «Оскара».

Мишель Уильямс

Мишель Уильямс ведёт переговоры об участии в фильме StudioCanal «Рио», в котором уже заняты Бенедикт Камбербэтч и Джейк Гилленхааль. Снимает фильм Лука Гуаданьино («Зови меня своим именем») по сценарию Стивена Найта.

Фильм следует за финансовым репортером (Гилленхааль), который отправляется в Рио-де-Жанейро, чтобы посетить богатого друга (Камбербэтч), где его втягивают в заговор с целью инсценировать смерть друга.

Производством фильма займётся Studiocanal вместе с компанией Камбербэтча Sun March.

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