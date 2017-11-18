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Джордж Клуни поставит мини-сериал по мотивам романа «Уловка-22»
Paramount TV и Anonymous Content разрабатывают новую экранизацию классического романа Джозефа Хеллера «Уловка-22». Джордж Клуни поставит все шесть серий мини-сериала и сыграет роль полковника Кэткарта. Клуни также продюсирует проект вместе со своим давним соратником Грантом Хесловом. Сценарий написали Люк Дэйвис («Лев») и Дэвид Мишо («Машина войны»).
«Уловка-22» — сатирический роман Джозефа Хеллера, опубликованный в 1961 году. Он рассказывает о капитане Йоссариане, понимающем бессмысленность идеи военного противостояния и симулирующем сумасшествие, чтобы избежать службы. Но ему мешает таинственный параграф в уставе под названием «Уловка-22», гласящий о том, что не желающий воевать не может считаться сумасшедшим в силу своего здравомыслия.
«Уловку-22» экранизировали дважды. В 1970-м вышел масштабный фильм Майка Николса, главные роли в котором сыграли Алан Аркин, Ричард Бенджамин, Джон Войт, Энтони Перкинс и Орсон Уэллс. В 1973-м была снята пилотная серия так и не запущенного сериала, главную роль в ней исполнил Ричард Дрейфусс.
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