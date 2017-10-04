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Кинокасса России: 26-29 октября, «Последний богатырь» против «Матильды»

Киноблог » Бокс-офис » 30 октября 2017, 18:16:26
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Последний богатырь

Благодаря неожиданному столкновению двух отечественных релизов на фоне долгой череды кассовых неудач российский прокат впервые с конца мая почти добрался до четырёхмиллионной планки проданных билетов, что соответствует вожделенным 1 млрд руб.

Главным же локомотивом этого внезапного денежного цунами оказалась вовсе не распиаренная Поклонской мелодрама Алексея Учителя «Матильда». Начиналось всё для новичка неплохо — отличные предпродажи давали прогнозы чуть не 400 миллионов рублей, однако уже четверг, принёсший 34 млн руб., снизил ожидания до 350 лям, а дальше всё вдруг пошло под откос — 200 млн руб. вот всё, что далось претенденту на лидерство в итоге. А при бюджете в $25 млн несчастный прогноз на максимум четыре сотни миллионов рублей итога означает, что кино теперь окупит лишь десятую часть своих расходов, вот тут депутатопрокурорше самое время поинтересоваться очередной «творческой неудачей».

Совсем другая история случилась с возглавившим четверговую кассу «Последним боратырём» — 60 млн руб. за четверг плюс десятка предпоказов в итоге вылилась в 420 млн руб. на вечер воскресенья. Учитывая пустой следующий уикенд, получите прогноз на чуть меньше ярда, ну и в целом — в этом году у рекордсмена «Притяжение» старт был слабее (390 млн руб.). Наши поздравления русскому «Диснею», ещё бы бюджет тут оказался не больше 10 лям вечнозелёных, но тут остаётся только гадать.

На этом фоне 120 млн руб. «Пилы 8» смотрятся тоже весьма неплохо, особенно если вспомнить о минорном заокеанском старте, который в относительном выражении оказался в два раза слабее. Из прочих премьер фальстартные «Фиксики» на предпоказах заработали свой миллион долларов, а «Скайлайн 2» не оправдал даже скромных прогнозов, ограничившись суммой в четверть миллионов долларов за четырёхдневку.

А вот кто случился главным пострадавшим — это «Геошторм»: 90 млн руб. — это почти четырёхкратное падение, таким образом текущая сумма 450 млн руб. снижает прогноз с шести сотен итога до максимум пяти с копейками. И наконец «Салют-7» торжествено преодолевают искомые шесть сотен миллионов, тогда как «Бегущий по лезвию 2049», считавшийся главным блокбастером октября, останавливается на полумиллиарде ровно, до упора продолжая бодаться за победу в этом своеобразном дерби с «Геоштормом», это всё до крайности печально.

Что касается новой недели, то тут на заметные деньги претендуют лишь выходящие из предпоказов «Фиксики», которые поднимут с пола свои полторы сотни лям. А вот валовая касса в ожидании ноябрьских тяжеловесов неминуемо вернётся к привычным последнее время шести сотням миллионов.


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