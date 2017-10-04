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Кинокасса России: длинный уикенд «Последнего богатыря» и «Тора»

Киноблог » Бокс-офис » 06 ноября 2017, 11:55:13
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Тор 3

Самый бардачный и непредсказуемый уикенд года в российском прокате оказался также самым ударным со времён январских праздников. Начиналось всё, впрочем, куда скромнее. Для начала усилиями Минкульта уикенд лишился главной премьеры — «Тор: Рагнарёк» переехал с четверга на вечер понедельника, ограничившись IMAX-предпоказами, так что прокат был отдан на откуп сразу трём отечественным релизам второй недели проката, так что прогнозы на уикенд были скромнейшими. Однако зритель массово решил воспользоваться лишним выходным, многие устроили себе мини-отпуск, и уже в четверг стало понятно, что в кинотеатрах будет жарко. Для начала 25 миллионов рублей собрал «Тор», нацелившись на абсолютный рекорд предпоказов, но куда существеннее были 67 млн руб. «Последнего богатыря» — это было вдвое премьерного четверга, и вот это уже было по-настоящему серьёзно. Дело в том, что последним фильмом, который показывал похожие результаты, был «Кот в сапогах» 6 лет назад, и он собрал в итоге полтора миллиарда рублей, а это лишь немного меньше самого кассового отечественного фильма всех времён «Сталинграда» и равно сборам «Викинга».

Если же добавить к этому удвоенный прогноз почти всех фильмов топа, то валовая касса не имела шансов не показать ударные цифры, так и получилось — на утро понедельника количество проданных билетов приближается к 5 миллионам, а валовая касса приближается к монструозным 1.2 млрд руб., кажется, столько российский прокат не собирал в неновогодние уикенды со времён старта «Пятидесяти оттенков серого». Тем более мы не припомним такого тотального доминирования отечественных релизов — за пятидневку это получится миллиард на круг, что опять же до сих пор случалось только в рамках новогодних каникул.

Как же в итоге разделились деньги? Для начала, предпоказы «Тора» составили 200 млн руб. без учёта начинающегося в 18:00 повсеместного широкого проката, это и будет новым рекордом, в среднем на один сеанс предпоказов пришлось невероятные 100 проданных билетов, а ведь это всё — дорогущие «аймаксы». Что касается прогнозов на сборы первой недели проката, то они должны прибавить фильму ещё миллиард рублей.

Далее в точности согласно графику «Кота в сапогах» диснеевско-российский хит «Последний богатырь» показал ровно полмиллиарда за второй уикенд, доведя общую кассу до 1.1 млрд руб., так что осталось понять, насколько серьёзным будет падение после старта подвинутого конкурента, как показали сборы понедельника — обвал будет как минимум троекратным. И борьба за место в тройке российского дерби всех времён тут будет вестись до последнего зрителя.


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