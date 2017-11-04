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Сериалы по «Властелину колец» и игре Hitman

Киноблог » Вести с полей » 14 ноября 2017, 14:44:02
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Amazon выкупил права для телесериала по «Властелину колец»

Властелин колец

Стриминговый сервис Amazon Prime получил право создания сериала по мотивам книг Джона Р. Р. Толкиена «Властелин колец». Переговоры с правообладателями длились несколько месяцев и закончились подписанием контракта. Amazon заплатит около $250 млн за одни только глобальные телеправа. Немалым будет и производственный бюджет.

Производством проекта займется New Line, принадлежащая Warner Bros. Entertainment. К проекту также привлекут компанию Tolkien Estate and Trust, которая управляет имуществом писателя, и издательство HarperCollins. Ранее сообщалось также, что в работе над проектом лично примет участие генеральный директор Amazon Джефф Безос.

Примечательно, что идея создать сериал на основе вселенной «Властелина колец» рассматривалась также компаниями HBO и Netflix. Однако только Amazon решилась удовлетворить финансовые запросы правообладателя. Проект потребует от компании очень больших вложений, но она не сомневается в целесообразности сделки. Стриминговый сервис получил в своё распоряжение одно из самых популярных в мире литературных произведений и, согласно контракту, может делать на его основе проект с большим количеством телесезонов, возможностью бесчисленных продолжений и спин-оффов. Руководство Amazon называет будущий сериал «своей «Игрой престолов».

О сроках начала работы над сериалом пока не сообщается.

Автор «Джона Уика» напишет сценарий сериала по игре Hitman

Дерек Колстад

Телекомпания Fox 21 и стрим-сервис Hulu объединят усилия по созданию сериала «Хитмэн», на основе популярной одноимённой компьютерной игры. Пилотный эпизод напишет Дерек Колстад, сценарист первого «Джона Уика». Колстад возьмет на себя также функции продюсера вместе Адрианом Аскариа и Чаком Гордоном.

Первая игра серии Hitman вышла в ноябре 2000 года. На данный моммент франшиза насчитывает восемь частей. Fox уже дважды адаптировала игру для большого экрана. В 2007 году вышел фильм «Хитмэн», где главную роль сыграл Тимоти Олифант. При бюджете в 24 млн долларов картина собрала в прокате 100 млн, но всё равно считается провальной из-за обилия негативных отзывов. В 2015 году роль киллера в ленте «Хитмэн: Агент 47» исполнил Руперт Френд, но студии вновь не повезло: при возросшем бюджете в 35 млн фильм собрал лишь 82 млн долларов.


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