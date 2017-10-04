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Бокс-офис США: 3-5 ноября, «Тор: Рагнарёк» подавляет

Киноблог » Бокс-офис » 05 ноября 2017, 19:29:34
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Тор: Рагнарёк

Следующий за Хэлоуином уикенд в заокеанском прокате традиционно слаб, потому в том, что основную кассу тут будет собирать главная новинка «Тор: Рагнарёк» никто не сомневался, остался лишь вопрос, сколько именно он сумеет заработать. В итоге американский бокс-офис продолжает играть в качели, когда то густо, то пусто, на этот раз валовая касса сольными усилиями сумела добраться до $165 млн, что с заметным запасом является новым рекордом данного фрейма, причём сразу две трети из этих денег досталось Тору.

Эта история началась ещё в пятницу, когда с ночными показами премьера подняла $47 млн, однако должного развития этот зрительский энтузиазм не получил даже несмотря на восторженные рейтинги зрителей и прессы — уже в субботу началось падение, окончательно вылившееся в тридцатипроцентный обвал воскресенья. На выходе получите достаточно скромные для современного «Марвела» $117 млн старта, это меньше например «Железного человека 2» (прогнозы, напомним, были куда выше), а значит больше трёх сотен дома фильму не видать. Другое дело, что выхода в прибыль фильма ценой $180 млн осталось заработать буквально пару долларов, ведь по миру он уже собрал три сотни, а вместе с домашним прокатом теперь всеми силами нужно подбираться к миллиарду итога.

Что касается прочих премьер, то тут единственным фильмом, собравшим больше десятки, оказались «Очень плохие мамочки 2», которые, впрочем, со своей двадцаткой на старте не сумели догнать прошлогодний оригинал. Сотни лям итога дома ему тоже не повторить, так что 25 миллионов бюджета будут, конечно, окуплены, но без особого энтузиазма.

А вот кто окончательно утонул, так это «Пила 8», на второй уикенд проката его касса обвалилась втрое, так что к текущей тридцатке прибавится ещё максимум десять лям. Бюджет тут конечно всего $10 млн, но случайный перезапуск франшизы можно считать в должной мере безуспешным.

Из прочих релизов обсуждать нечего, разве что упомянем пробивший полсотни дома видеоблогерский ужастик «Счастливого дня смерти» — при бюджете в неполную пятёрку это один из главных успехов сезона.

Новый уикенд на этом фоне неминуемо покажет падение валовой кассы раза минимум в полтора, лидер останется прежним, а свои деньги попытаются собрать не хватающие звёзд с неба «Здравствуй, папа, Новый год 2» и «Убийство в Восточном экспрессе» — оба выходят среднешироким прокатом, на 3300 площадках.

Следите за нашими обзорами.


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