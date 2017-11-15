  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Квентин Тарантино, Джей Джей Абрамс

Киноблог » Вести с полей » 15 ноября 2017, 14:00:46
Написать комментарий

К новому проекту Тарантино присоединился продюсер «Гарри Поттера» Дэвид Хейман

Дэвид Хейман

Квентин Тарантино продолжает искать новую студию для своей новой безымянной картины. После скандала с Харви Вайншейном Тарантино больше не сотрудничает с Weinstein company. Практически все студии готовы рассматривать возможности финансирования ленты. Sony, Fox, Universal, Annapurna и Lionsgate предлагают Тарантино сотрудничество, но учитывая, что режиссёру требуется солидный бюджет (100 млн долларов), а также на TWC он привык работать без вмешательства продюсеров в финальный монтаж, выбрать студию не так просто.

Как сообщил 14 ноября Deadline, к проекту присоединился продюсер «Гарри Поттера» Дэвид Хейман. Предполагается, что участие Хеймана поможет Тарантино перейти на новую студию на таких же эксклюзивных условиях, какие были у него в TWC.

Среди претендентов на роли в новой картине Квентина Тарантино — Брэд Питт, Сэмюэл Л. Джексон и Леонардо ди Каприо. По информации инсайдеров, на днях Тарантино вёл переговоры также с Томом Крузом. Ожидается, что главную женскую роль исполнит Марго Робби.

Известно, что Тарантино снимет фильм, действие которого будет развиваться в 1969 году и затронет начало 1970-х и будет завязано на событиях, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, но по словам самого Тарантино, называть его «фильмом о Чарльзе Мэнсоне» было бы некорректно, так же как называть «Бесславных ублюдков» фильмом о Гитлере.

Съемки девятой ленты Тарантино начнутся в середине 2018 года и пройдут в Лос-Анджелесе. Релиз фильма ожидается в 2019-м.

Джей Джей Абрамс снял короткометражку по комиксу 9-летнего Джимми Киммела

Мэтт Дэймон

Джей Джей Абрамс экранизировал собственный комикс известного телеведущего Джимми Киммела, написанный им в возрасте девяти лет. Этот фильм стал подарком Киммелу на его день рождения.

Комикс назывался «Великолепная десятка». Его главными героями были Человек-мускул и Цветной парень. Героев комикса сыграли Бен Аффлек, Дженнифер Энистон, Мэтт Дэймон, Зак Галифианакис и многие другие. Абрамс уверяет, что не изменил в сценарии ни слова.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/11/15/5375.shtml
Написать комментарий:
Пседоним
Заголовок
Сообщение:
 
Смотрите также:
Роднянский и Эрнст вошли в список 500 самых влиятельных людей мирового шоу-бизнеса
Слово главвреду: Вайнштейн, Скорсезе и «Сделано в Америке»
Новости коротко: «Гамбит», Галь Гадот и «Тени»
Дэвид Финчер отмечает 55-летний юбилей
Орландо Блум, Тони Гилрой и Гильермо дель Торо
Раздел Вести с полей
Сериалы по «Властелину колец» и игре Hitman | 14/11
Джордж Миллер, сериалы по «Звездным войнам» и «Корпорации монстров» | 13/11
Новая трилогия «Звёздных войн», «Кратер» и Metal Gear Solid | 10/11
Ридли Скотт вырежет Кевина Спейси из фильма «Все деньги мира» | 09/11
Дуэйн Джонсон и Вин Дизель | 08/11
Также в блоге:
Кинокасса России: 9-12 ноября, «Тор» отбивается от «Восточного экспресса» » Бокс-офис » 13/11
Бокс-офис США: 10-12 ноября, «Тор» держит удар » Бокс-офис » 12/11
Кинокасса России: рекордный уикенд «Последнего богатыря» и «Тора» » Бокс-офис » 06/11
Бокс-офис США: 3-5 ноября, «Тор: Рагнарёк» подавляет » Бокс-офис » 05/11
Кинокасса России: 26-29 октября, «Последний богатырь» против «Матильды» » Бокс-офис » 30/10
Кинозвёзды в новостях
Гильермо дель Торо
Николь Кидман
Мэтт Дэймон
Харви Вайнштейн
Дастин Хоффман
Адам Сэндлер
Дуэйн Джонсон
Эмма Уотсон
Кейт Бланшетт
Ридли Скотт
Джордж Клуни
Джейк Гилленхааль
Эндрю Гарфилд
Брайан Крэнстон
Никита Михалков


Обновления
К новому проекту Тарантино присоединился продюсер «Гарри Поттера» Дэвид Хейман
Квентин Тарантино продолжает искать новую студию для своей новой безымянной картины...
Джей Джей Абрамс снял короткометражку по комиксу 9-летнего Джимми Киммела
Джей Джей Абрамс экранизировал собственный комикс известного телеведущего Джимми Киммела, написанный им в возрасте девяти лет...

14 ноября, вторник

Новости кино:
Объявлены новые даты проведения ММКФ
Московский Международный кинофестиваль в 2018 году меняет даты своего проведения...
Amazon выкупил права для телесериала по «Властелину колец»
Стриминговый сервис Amazon Prime получил право создания сериала по мотивам книг Джона Р. Р. Толкиена «Властелин колец»...
Автор «Джона Уика» напишет сценарий сериала по игре Hitman
Телекомпания Fox 21 и стрим-сервис Hulu объединят усилия по созданию сериала «Хитмэн», на основе популярной одноимённой компьютерной игры...
Трейлеры, кадры, постеры:

Фердинанд, Ferdinand
» Отрывок
» Трейлер

Джуманджи 2: Зов джунглей
Джуманджи 2: Зов джунглей, Jumanji 2: Welcome to the Jungle
Прокат в России: 21 декабря 2017 года
» Трейлер 3

Величайший шоумен, Greatest Showman
» Трейлер 2
» Русский трейлер 2

13 ноября, понедельник

Новости кино:
Объявлен лонг-лист претендентов на «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм»
26 полнометражных анимационных фильмов были представлены на соискание премии «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм»...
Стал известен лонг-лист премии «Золотой орёл»
Экспертный совет кинопремии «Золотой орёл» определился со списком кинопроектов, по которым будет проводиться предварительное голосование...
Джордж Миллер выиграл суд против Warner Brothers
Австралийская кинопроизводственная компания Kennedy Miller Mitchell, основанная режиссёром Джорджем Миллером и продюсером Дагом Митчеллом...
Disney запустит сериалы по «Звездным войнам» и «Корпорации монстров»
Компания Walt Disney собирается выйти на рынок стриминговых сервисов с сериалами по «Звёздным войнам» и «Корпорации монстров»...
Кинокасса России: 9-12 ноября, «Тор» отбивается от «Восточного экспресса»
Если прошлый уикенд оказался не по зубам всем без исключения отечественным кассандрам, то новый уикенд в этом смысле тоже не подвёл...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Субурбикон: Игра в жанр
Клуни сумел сохранить особый стиль Коэнов и ничего не испортить. И в конкурсе на самое смешное выражение лица человека, попавшего в сложные обстоятельства никто не перегнул палку

Галерея: Лига Справедливости
16 ноября 2017 года на мировые и отечественные экраны выходит кинокомикс Зака Снайдера и Джосса Уэдона «Лига Справедливости»

Убийство в Восточном экспрессе: Странные суждения
Режиссура, которой интереснее заниматься своими делами, чем рассказывать историю с ритмом и напряжением

Тор 3: Рагнарёк: Сжигая мосты
Режиссёр хватается за любую возможность пошутить, но называть фильм полной комедией — это сильно привирать

Зови меня своим именем: На всю жизнь
Драма, львиная доля удовольствия от которой заключается просто во времяпровождении в компании персонажей. Фильм блаженно свободен от антагонистов и вообще любых искусственных конфликтов и поворотов
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Лига Справедливости», кадры . «Тор 3: Рагнарёк», рецензия . «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия . «Субурбикон», отзыв . «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв . «Джунгли», рецензия . «Матильда», отзыв . «Зови меня моим именем», отзыв . «Ван Гог. С любовью, Винсент», отзыв . «Фиксики», отзыв . «Пила 8», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Лига справедливости", "Субурбикон", "Тор: Рагнарёк", "Убийство в Восточном экспрессе", "Последний богатырь", "Фиксики: Большой секрет", "Мифы", " Маленький вампир"
Новинки кино 2017: "Снеговик", "Тайна Коко", "Иностранец", "Легенда о Коловрате", "Звёздные войны: Последние джедаи", "Джуманджи 2: Зов джунглей", "Фердинанд", "Движение вверх", "Короче"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   