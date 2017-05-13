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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Бокс-офис США: 2-4 июня, «Чудо-женщина» берёт верх

Киноблог » Бокс-офис Лига Справедливости » 04 июня 2017, 23:07:31
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Чудо-женщина

Второй кинокомикс этого лета оказался вторым же его релизом, в полной мере оправдавшим кассовые ожидания. Вооружённая достойной рекламной кампанией, позитивной критикой и статусом первого в истории фильма о супергероине с бюджетом выше $100 млн, «Чудо-женщина» собрала на старте как раз $100,5 млн эстимейтс. Этого не хватило для того, чтобы поравняться с «Отрядом самоубийц» ($133,7 млн) и «Человеком из стали» ($116,6 млн), однако позади остались все марвеловские конкуренты из серии «история становления», лидерами среди которых являются «Железный человек» ($98,6 млн) и «Стражи Галактики» ($94,3 млн), кроме того, фильм Пэтти Дженкинс более чем в полтора раза обогнал первого «Капитана Америку» ($65 млн), действие которого также происходило на фоне одной из мировых войн.

Стартовав ниже, чем все три её предшественника в киновселенной DC, «Чудо-женщина» имеет гораздо лучшие зрительские рейтинги, сразу же проявившиеся в том, что лишь 38% её стартовых сборов пришлось на пятницу (для сравнения, у «Бэтмена против Супермена» и «Отряда самоубийц» эта доля составляла 48-49%). Вкупе с относительно лёгкой конкуренцией в течение ближайших недель это должно позволить новичку уверенно покорить дома 250-миллионный порог, а то и приблизиться к «Человеку из стали» ($291 млн). Что же до общемировой кассы, то она при текущих $223 млн и только грядущем участии Франции, Германии, Испании и Японии нацеливается как минимум на шесть сотен против заявленного производственного бюджета в $149 млн.

Капитан Подштанник

На вторую строчку, но с почти отсутствующим шумом приземлился мультфильм «Капитан Подштанник» — последний проект Dreamworks на ближайшие полтора года, первый и единственный трейлер которого появился всего два месяца назад, не сумел воспользоваться своим статусом первого детского релиза за эти же два месяца и ограничился скромными $23,5 млн, это лишь половина того, что собирали недавние хиты студии «Босс-молокосос» ($50,2 млн) и «Тролли» ($46,6 млн). Учитывая, что уже в июне на экраны выйдут две гораздо более крупные анимационные премьеры, к концу проката новичок соберёт в лучшем случае $70-80 млн, и за пределами США ему светит не больше.

Комбинация «Чудо-женщины» и того, что этот уикенд следовал за праздничным, тяжело ударила по всем старожилам, и сильнее всего здесь пострадали «Пираты Карибского моря 5», после слабого старта обвалившиеся сразу втрое. Результатом стали $21,6 млн за вторые выходные и $114,6 млн за десять дней проката, и при таком раскладе итоговые домашние сборы фильма уже точно не превысят $160 млн, а значит, отставание от четвёртой части ($241 млн) будет более чем полуторакратным.

В остальном «Стражи Галактики 2» и «Спасатели Малибу» просели более чем вдвое, для кинокомикса это означало $9,7 млн за пятый уикенд и $355,5 млн за месяц проката, а для провалившейся дома комедии — $8,5 млн за второй уикенд и $41,7 млн текущей кассы при затратах в $69 млн. «Чужой: Завет» рухнул ещё на 62% к $4 млн за третьи выходные и смешным $67,2 млн подытога, а подростковая мелодрама «Весь этот мир» единственной в топ-12 удержалась в рамках двукратного падения, что привело её к $3,3 млн за выходные и $28,3 млн подытога при бюджете в десятку.

Что касается второго уикенда июня, то там против «Чудо-женщины» выйдет перезагруженная с Томом Крузом в главной роли «Мумия» (4000), она же вторая попытка «Юниверсала» перенести в сегодняшний день свою собственную киновселенную о монстрах. Вместе с ней широко стартуют байопик с Кейт Марой про военнослужащую и её собаку «Меган Ливи» и с энтузиазмом встреченный на фестивалях независимый хоррор «Оно приходит ночью». Следите за нашими обзорами.


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