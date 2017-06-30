Люди Икс: «Новые мутанты» и «Тёмный Феникс»

«Люди Икс: Новые мутанты», обновление

Розарио Доусон так и не стала частью актёрской команды кинокомикса «Люди Икс: Новые мутанты». Её место займёт бразильянка Алиси Брага («Я легенда», «Потрошители», «Элизиум»). Актриса сыграет доктора-мутанта Сесилию Рейес, обладающую силой протоплазмового силового поля, используемого для создания протоплазменного оружия. Она также может создавать вокруг себя защитную био-область. Для подростков Рейес станет наставником.

В картине также снимаются: Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон («Очень странные дела»), Блу Хант («Древние») и Генри Зага.

Фильм расскажет о мутантах-подростках, которые создают единую команду.

Тейлор-Джой получила роль мутанта-волшебницы Магики со способностью телепортации. Настоящее имя русской девушки — Ильяна Распутина. Мэйси Уильямс сыграет Волчицу, девушку из Шотландии по имени Рейн Синклер, способную превращаться в женщину-волка. Чарли Хитон сыграет Пушечное ядро/ Сэмюэла Гатри со способностью летать на высоких скоростях, причём, в полёте мутант обладает сверхчеловеческой прочностью и его трудно остановить. Героиня Блу Хант — Мираж/Даниелла Мунстар, телепатка, способная создавать иллюзии, пси-стрелы и телепатически общаться с животными. Некоторое время преподавала в институте Ксавьера. Генри Зага сыграет мутанта по имени Санспот/Роберто да Коста, который поглощает энергию, снабжающую его сверхчеловеческой силой и энергетическими потоками, которые он может использовать как оружие.

Съёмки стартуют в июле под руководством Джоша Буна и при поддержке кинокомпании 20th Century Fox. По словам режиссёра, это будет намного более мрачная история, вдохновлённая комиксами 1980-х годов с сюрреалистическим душком. Релиз фильма планируется на 13 апреля 2018 года. Возрастной рейтинг фильма — PG-13.

«Люди Икс: Тёмный Феникс», обновление

Эван Питерс повторит роль Ртути в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс» ("X-Men: Dark Phoenix"). Ранее в картину зачислились актёры: Джеймс Макавой (профессор Ксавьер), Майкл Фассбендер (Магнето), Дженнифер Лоуренс (Мистик), Николас Холт (Зверь), Александра Шипп (Шторм), Тай Шеридан (Циклоп), Коди Смит-Макфи (Ночной змей) и Джессика Честейн, которая сыграет властительницу империи Ши'ар Лиландру Нерамани, стремящуюся уничтожить силу Феникса. Заглавную роль Феникса/ Джины Грей исполнит Софи Тёрнер. Из новичков проекта — канадский актёр Ламар Джонсон. Его роль не раскрывается.

События в фильме развернутся спустя десятилетие после «Апокалипсиса». Основой для истории послужит комикс «Сага о Тёмном Фениксе». Джина Грей после воздействия на неё радиации приобретает небывалую космическую силу, которая превращает её в опасного противника.

Автор сценария, продюсер и режиссёр — Саймон Кинберг. Также фильм продюсируют Лорен Шулер Доннер и Хуч Паркер. Релиз состоится 2 ноября 2018 года.

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