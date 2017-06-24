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Томми Ли Джонс сыграет потерянного отца Брэда Питта в научно-фантастической картине «К звёздам»
Томми Ли Джонс сыграет вместе с Брэдом Питтом в научно-фантастическом эпик-фильме «К звёздам» ("Ad Astra"). Снимает картину Джеймс Грэй по сценарию, который он написал вместе с Итаном Гроссом («Грань»). Питту уже довелось поработать с режиссёром, правда, в качестве одного из продюсеров, в историко-приключенческом проекте «Затерянный город Z». Главная роль, которую актёр поначалу планировал сыграть, отошла в итоге Чарли Ханнаму.
Главный герой научно-фантастической истории — слегка аутичный космический инженер Рой Макбрайд, предпринявший смелое путешествие в космос, чтобы найти своего отца, который более 20 лет назад покинул Землю в надежде обнаружить жизнь на планете Нептун. Миссия закончилась неудачей, и следы старшего Макбрайда затерялись.
Томми Ли Джонс будет играть пропавшего в космосе отца Роя, которого в свою очередь сыграет Брэд Питт.
Производство обеспечивает кинокомпания New Regency. Питт также выступает продюсером фильма через свою компанию Plan B совместно с Джеймсом Грэем, а также: Марком Бутаном из Mad River, постоянным партнёром Грэя Энтони Катагасом из Keep Your Head Productions и Родриго Тексейрой из RT Features, которая оказывает проекту финансовую поддержку.
Запланированные на май съёмки теперь переносятся на сентябрь.
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