  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  
ММКФ 2017: фото красной дорожки закрытия

Киноблог » Вести с полей » 30 июня 2017, 15:21:25
Комментариев: [ 1 ] | Комментировать

«Люди Икс: Новые мутанты», обновление

Алиси Брага

Розарио Доусон так и не стала частью актёрской команды кинокомикса «Люди Икс: Новые мутанты». Её место займёт бразильянка Алиси Брага («Я легенда», «Потрошители», «Элизиум»). Актриса сыграет доктора-мутанта Сесилию Рейес, обладающую силой протоплазмового силового поля, используемого для создания протоплазменного оружия. Она также может создавать вокруг себя защитную био-область. Для подростков Рейес станет наставником.

В картине также снимаются: Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон («Очень странные дела»), Блу Хант («Древние») и Генри Зага.

Фильм расскажет о мутантах-подростках, которые создают единую команду.

Тейлор-Джой получила роль мутанта-волшебницы Магики со способностью телепортации. Настоящее имя русской девушки — Ильяна Распутина. Мэйси Уильямс сыграет Волчицу, девушку из Шотландии по имени Рейн Синклер, способную превращаться в женщину-волка. Чарли Хитон сыграет Пушечное ядро/ Сэмюэла Гатри со способностью летать на высоких скоростях, причём, в полёте мутант обладает сверхчеловеческой прочностью и его трудно остановить. Героиня Блу Хант — Мираж/Даниелла Мунстар, телепатка, способная создавать иллюзии, пси-стрелы и телепатически общаться с животными. Некоторое время преподавала в институте Ксавьера. Генри Зага сыграет мутанта по имени Санспот/Роберто да Коста, который поглощает энергию, снабжающую его сверхчеловеческой силой и энергетическими потоками, которые он может использовать как оружие.

Съёмки стартуют в июле под руководством Джоша Буна и при поддержке кинокомпании 20th Century Fox. По словам режиссёра, это будет намного более мрачная история, вдохновлённая комиксами 1980-х годов с сюрреалистическим душком. Релиз фильма планируется на 13 апреля 2018 года. Возрастной рейтинг фильма — PG-13.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/30/5238.shtml?0
Читать остальные части этого выпуска
Комментариев: 1 | Комментировать | Обсудить на форуме | На главную | Рецензии | Афиша
Раздел Вести с полей
Кэрис Ван Хаутен и Наоми Уоттс | 29/06
Хью Джекман, Гвендолин Кристи и телеадаптация «Основания» Айзека Азимова | 28/06
«Расплата 2» и «Заклятие 3» | 27/06
Томми Ли Джонс сыграет потерянного отца Брэда Питта в научно-фантастической картине «К звёздам» | 24/06
«Хан Соло», «Мир Юрского периода: Павшее царство» и «Мировая война Z 2» | 23/06
Также в блоге:
Кинокасса России: 22-25 июня, «Трансформеры» замедляются » Бокс-офис » 27/06
Ролики россыпью: «Игра престолов», «Легенда о Коловрате», «Идеальный голос 3» » Ссылка дня » 26/06
Бокс-офис США: 23-25 июня, «Трансформеры» обваливаются » Бокс-офис » 25/06
5 лучших роликов недели: трибьют Цою, краски в макро и Нью-Йорк в кино » Ссылка дня » 25/06
Кинокасса России: 15-18 июня, «Тачки 3» спокойно лидируют » Бокс-офис » 20/06
Кинозвёзды в новостях
Николь Кидман
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Кирстен Данст
Том Круз
Стивен Спилберг
Кристен Стюарт
Джессика Честейн
Эль Фэннинг
Джонни Депп
Колин Фарелл
Хоакин Феникс
Леонардо ди Каприо
Уилл Смит
Дайана Крюгер
Брэд Питт


Обновления
«Люди Икс: Новые мутанты», обновление
Розарио Доусон так и не стала частью актёрской команды кинокомикса «Люди Икс: Новые мутанты». Её место займёт бразильянка Алиси Брага...
«Люди Икс: Тёмный Феникс», обновление
Эван Питерс повторит роль Ртути в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс»...

Лучшие комментарии:
Гадкий я 3 : Без огонька. Дежурное | exord
При просмотре 3-ей "гадкой" части возникает забавные ощущения: больше замечаешь с какой тщательностью сделана/отрендрена фактура шарфика Грю... далее

29 июня, четверг

Новости кино:
Китайская картина «Хохлатый ибис» получила главный приз 39-го ММКФ
ММКФ-2017, фоторепортаж Главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля получила картина китайского режиссёра Лян Цяо «Хохлатый ибис». Церемония...
Кэрис Ван Хаутен сыграет в триллере Брайана де Пальмы «Домино»
В триллере Брайана де Пальмы с рабочим названием «Домино» произошла замена актрисы...
Наоми Уоттс поучаствует в экранизации жизнеутверждающей истории «Пингвин Блум»
Наоми Уоттс сыграет ведущую роль в фильме «Пингвин Блум» по одноимённой книге известного австралийского писателя Брэдли Тревора Грива...

28 июня, среда
Хью Джекман сыграет «Кандидата» президентской гонки в драме Джейсона Рейтмана
Хью Джекман сыграет американского сенатора Гэри Харта в политико-биографической драме «Кандидат». Автор сценария и режиссёр — Джейсон Рейтман...
Skydance экранизирует «Основание» Айзека Азимова
Очередную попытку экранизировать научно-фантастический роман-эпопею Айзека Азимова «Основание» предпринимает телеканал Skydance...
Гвендолин Кристи получила роль в фильме Роберта Земекиса
Гвендолин Кристи присоединилась к актёрам фильма Роберта Земекиса с рабочим названием «Марвенкол»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой, Spider-Man: Homecoming
Прокат в России: 6 июля 2017 года
кадров: +55
» Промо-ролик

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Галерея: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия
29 июня в российской столице закрылся 39-й Московский кинофестиваль. Главный приз получила картина китайского режиссёра Лян Цяо «Хохлатый ибис». В основной

Гадкий я 3: Братик
Расширение «суперзлодейской вселенной» — это, конечно, хорошо, но с тем же успехом брат-близнец мог бы завестись у Шрека

Синяя бездна: Без воздуха
В середине случается единственный жуткий момент, который не способно испортить ничто: съёмка от первого лица, когда во всех направлениях одна лишь тёмная вода

Трансформеры 5: Последний рыцарь: Истерика
Бэй прекрасно осознаёт, насколько тупое кино снимает, и быстро переходит к неприкрытой самопародии

Лучше звоните Солу: Сезон 3: Разрушитель
Джимми снова пускается во все тяжкие, окончательно разочаровываясь в людях и себе, остаётся сделать всего один шаг к настоящему Солу Гудману
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

ММКФ 2017, фото с красной дорожки закрытия . «Трансформеры 5», рецензия . «Гадкий я 3», отзыв . «Тачки 3», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . «Нелюбовь», рецензия . «Лучше звоните Солу», 3 сезон, отзыв . «Синяя бездна», отзыв . Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв . Сериал «Карточный домик», отзыв . Кинотавр 2017, фоторепортаж . «Мумия», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Гадкий я 3", "Синяя бездна", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Тачки 3", "Мумия", "2:22", "Пираты Карибского моря 5", "Холодное танго"
Новинки кино 2017: "Человек-паук: Возвращение домой", "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр", "Удача Логана"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   