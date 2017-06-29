|
Кэрис Ван Хаутен и Наоми Уоттс
Кэрис Ван Хаутен сыграет в триллере Брайана де Пальмы «Домино»
В триллере Брайана де Пальмы с рабочим названием «Домино» ("Domino") произошла замена актрисы. Вместо ранее объявленной Кристин Хендрикс главную женскую роль будет играть Кэрис Ван Хаутен, хорошо известная по таким проектам, как: «Игра престолов», «Операция Валькирия», «Из времени во время», «Потрошители», «Пожиратели», «Сила воли» и многим другим. Главную мужскую роль исполняет в Николай Костер-Валдау.
Интересно, что актёры ранее снимались в «Игре престолов», хотя и не встречались на съёмочной площадке. Ван Хаутен пошутила по этому поводу: «Кто знал, что Джейме Ланнистер и Мелисандра встретятся за пределами Вестероса?»
События «Домино» разворачиваются между Скандинавией и Испанией. В центре сюжета — полицейский из Копенгагена, жаждущий возмездия для таинственного преступника по имени Имран, убившего его напарника. Коп обращается за помощью к своему коллеге и любовнице покойного, чтобы выследить Имрана, однако не так просто осуществить задуманное. Между двумя сторонами начинается игра в кошки-мышки, привлекающая к себе внимание опасного агента ЦРУ.
Николай Костер-Валдау играет полицейского, который хочет посадить опасного преступника, а Кэрис Ван Хаутен также сыграет копа и любовницу погибшего напарника главного героя.
Сценарий к фильму написал Питер Скавлан («Кон-Тики»). Съёмки стартуют в ближайшее время и пройдут на территории нескольких стран: Бельгии, Испании, Дании и Голландии.
Наоми Уоттс поучаствует в экранизации жизнеутверждающей истории «Пингвин Блум»
Наоми Уоттс сыграет ведущую роль в фильме «Пингвин Блум» ("Penguin Bloom") по одноимённой книге известного австралийского писателя Брэдли Тревора Грива. Автор адаптированного сценария — Шон Грант («Берлинский синдром»).
В центре сюжета — семейство Кэмерона и Сэм Блум, которую сыграет Уоттс. После смертельно опасного падения она оказывается парализованной. Один из её трёх сыновей, особенно тяжело переживающий произошедшее, находит выпавшего из гнезда раненого птенца сороки. Из-за черно-белого окраса дети дают птице прозвище Пингвин. Его жизнерадостность и игривость приносят в семью желанную радость, особенно павшей духом Сэм. А скорое восстановление Пингвина показывает, что какой бы мрачной не казалась жизнь, сострадание, дружелюбие и поддержка могут появиться самым неожиданным образом, давая надежду на лучшее.
Наоми Уоттс не только сыграет в фильме. Она также приобрела права на экранизацию вместе с Риз Уизерспун и Бруной Папандреа. Они выступят продюсерами картины и полностью профинансируют её производство совместно с Эммой Купер.
Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/29/5237.shtml
Написать комментарий:
Смотрите также:
Николай Костер-Валдау, Кристина Хендрикс, Брайан де Пальма, Джефф Голдблюм, Дэнни де Вито и Шайя Лабуф
Ролики россыпью: «Чёрная пантера», «Убийство в Восточном экспрессе», «Сделано в Америке», «Удача Логана»
Раздел Вести с полей
Томми Ли Джонс сыграет потерянного отца Брэда Питта в научно-фантастической картине «К звёздам» | 24/06
Также в блоге:
|
В триллере Брайана де Пальмы с рабочим названием «Домино» произошла замена актрисы...
Наоми Уоттс сыграет ведущую роль в фильме «Пингвин Блум» по одноимённой книге известного австралийского писателя Брэдли Тревора Грива...
28 июня, среда
Хью Джекман сыграет американского сенатора Гэри Харта в политико-биографической драме «Кандидат». Автор сценария и режиссёр — Джейсон Рейтман...
Очередную попытку экранизировать научно-фантастический роман-эпопею Айзека Азимова «Основание» предпринимает телеканал Skydance...
Гвендолин Кристи присоединилась к актёрам фильма Роберта Земекиса с рабочим названием «Марвенкол»...
Человек-паук: Возвращение домой, Spider-Man: Homecoming
Прокат в России: 6 июля 2017 года
Планета обезьян: Война, War for the Planet of the Apes
Прокат в России: 13 июля 2017 года
27 июня, вторник
Минувшие выходные у нас были фактически целиком отданы на откуп одному новичку-тяжеловесу, однако на сей раз такой подход прокатчиков не сработал так же эффектно...
Галерея: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка открытия
Синяя бездна: Без воздуха
Трансформеры 5: Последний рыцарь: Истерика
Лучше звоните Солу: Сезон 3: Разрушитель
Фарго: Дело о двухцентовой марке
|
|
|
|
|
ММКФ 2017, фоторепортаж с красной дорожки «Трансформеры 5», рецензия «Тачки 3», рецензия «Мумия», отзыв Сериал «Американские боги», отзыв «Нелюбовь», рецензия «Лучше звоните Солу», 3 сезон, отзыв «Синяя бездна», отзыв Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв Сериал «Карточный домик», отзыв Кинотавр 2017, фоторепортаж «Чудо-женщина», рецензия