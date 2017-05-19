Рецензия: Сезон 2: Освободите Вилли

Роман КОРНЕЕВ , 19 мая 2017

После рождественского спешала «Восьмое чувство» отправилось на полугодичный перерыв с чувством некоторого неудовлетворения. После плотного и достаточно надрывного первого сезона от Вачовских требовалось задавать новые вопросы и рваться к следующим вершинам, а вместо этого они вознамерились даже не топтаться на месте, а ретироваться куда-то в глубокие тылы.

Зритель познакомлен со всеми героями, мир в общем описан, но когда ты так задрал планку, тупо сюсюкать с геями и не только — это как-то... тупо, что ли. То есть какие-то завязки нам предложили — мол есть и ещё группы, и их даже много, а Вольфганг попадает в мир подпольного Берлина, а коп со своей исландкой скрывается от Висперса, чем не конфликт? В качестве завязки — почему нет, в качестве основного развития сюжета — ни боже мой. Не хватает ни весомости, ни вовлечения, ни в конце концов уровня угрозы. Да, Висперса перменовали в Каннибала, ещё пара левых сенсейтов отбросила кони, ну, девка эта до странности озабоченная (тут таких много), а уж геев-то, геев.

И по мере просмотра серий уже основного сезона ощущение это не меняется. Ну, да, Кафеус подался в африканскую политику, по району бегает не то живой, не то мёртвый Джонас, а вокруг кружит хищный Висперс, но в общем и целом не происходит ровным счётом ничего. Таблеточки, укольчики, тёрки одних с другими, не детектив, а светский раут, не драма, а мелодрама. Райли вообще забыли придумать сюжет, она только устроила внезапный музыкальный камин-аут для широкой публики (тут у каждого свой по очереди, кроме, может быть, Калы), пока остальные бегали по району. Взять хотя бы Сун Бак, она таки выбралась из тюрьмы, чтобы тупо весь сезон сидеть по притонам и строить изворотливый план... подойти всё-таки к брату на вечеринке и пырнуть того ножом. Очень.

Даже досматривая финальную серию сезона, вы будете наблюдать всё то же мудовое рыдание. Никто толком ничего не делает, и только все страдают по очереди. Ну или спасают друг дружку из очередной передряги, в которую можно было просто не попадать. Причём спасают так, будто присутствуют на мероприятии физически (во втором сезоне вообще плохо с системой, да что там, хоть с какой-то логикой), чем окончательно сбивают с толку. И лишь последние 10 минут широкими гребками вывозят сюжет. Как и ещё пара-тройка таких же вставных десятиминуток ранее. Чего, куда, где попытки договориться с другими сенсейтами, где сколачивание альянсов и прочего. Нет, вместо этого очередной бог из машины. Ничего не понятно, но все очень возбуждены. А чего они так же своего не вызволили, а?