|
Восьмое чувство
Рецензия: Сезон 2: Освободите Вилли
После рождественского спешала «Восьмое чувство» отправилось на полугодичный перерыв с чувством некоторого неудовлетворения. После плотного и достаточно надрывного первого сезона от Вачовских требовалось задавать новые вопросы и рваться к следующим вершинам, а вместо этого они вознамерились даже не топтаться на месте, а ретироваться куда-то в глубокие тылы.
Зритель познакомлен со всеми героями, мир в общем описан, но когда ты так задрал планку, тупо сюсюкать с геями и не только — это как-то... тупо, что ли. То есть какие-то завязки нам предложили — мол есть и ещё группы, и их даже много, а Вольфганг попадает в мир подпольного Берлина, а коп со своей исландкой скрывается от Висперса, чем не конфликт? В качестве завязки — почему нет, в качестве основного развития сюжета — ни боже мой. Не хватает ни весомости, ни вовлечения, ни в конце концов уровня угрозы. Да, Висперса перменовали в Каннибала, ещё пара левых сенсейтов отбросила кони, ну, девка эта до странности озабоченная (тут таких много), а уж геев-то, геев.
И по мере просмотра серий уже основного сезона ощущение это не меняется. Ну, да, Кафеус подался в африканскую политику, по району бегает не то живой, не то мёртвый Джонас, а вокруг кружит хищный Висперс, но в общем и целом не происходит ровным счётом ничего. Таблеточки, укольчики, тёрки одних с другими, не детектив, а светский раут, не драма, а мелодрама. Райли вообще забыли придумать сюжет, она только устроила внезапный музыкальный камин-аут для широкой публики (тут у каждого свой по очереди, кроме, может быть, Калы), пока остальные бегали по району. Взять хотя бы Сун Бак, она таки выбралась из тюрьмы, чтобы тупо весь сезон сидеть по притонам и строить изворотливый план... подойти всё-таки к брату на вечеринке и пырнуть того ножом. Очень.
Даже досматривая финальную серию сезона, вы будете наблюдать всё то же мудовое рыдание. Никто толком ничего не делает, и только все страдают по очереди. Ну или спасают друг дружку из очередной передряги, в которую можно было просто не попадать. Причём спасают так, будто присутствуют на мероприятии физически (во втором сезоне вообще плохо с системой, да что там, хоть с какой-то логикой), чем окончательно сбивают с толку. И лишь последние 10 минут широкими гребками вывозят сюжет. Как и ещё пара-тройка таких же вставных десятиминуток ранее. Чего, куда, где попытки договориться с другими сенсейтами, где сколачивание альянсов и прочего. Нет, вместо этого очередной бог из машины. Ничего не понятно, но все очень возбуждены. А чего они так же своего не вызволили, а?
Название сериала: Восьмое чувство
Оригинальное название: Sense8
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
О сериале "Восьмое чувство":
Фантастический сериал, снятый Ланой и Энди Вачовски, Томом Тыквером, Джеймсом Мактигом и Дэном Глассом (специалистом по спецэффектам в фильмах Вачовски).
Авторы сценария: Майкл Стражински и Вачовски.
История о группе людей со всех уголков мира, которые внезапно оказываются связаны в «кластер». Но вскоре их жизни оказываются под угрозой, потому что находятся люди, считающие их угрозой мировому порядку.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Восьмое чувство:
Чужой: Завет: Что-то пошло не так
Восьмое чувство: Сезон 2: Освободите Вилли
Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2017
Мелкие преступления: Обидно вышло
Ограды: Король джунглей
19 мая, пятница
Сандра Буллок подписалась на ведущую роль в остросюжетном экшн-триллере «Грузовик с наличностью». Режиссёр картины — Джозеф Владика...
Шон Леви возглавит съёмки научно-фантастической драмы «Падение», а также выступит продюсером через свою компанию 21 Laps совместно с компанией Стивена Спилберга Amblin...
Дом, House new
» Отрывок
Мумия, Mummy
Прокат в России: 8 июня 2017 года
Чужой: Завет : Это чужой, детка! | Иван
Тут модно нынче среди комментаторов говорить, что мол, испортился Ридли, то ли дело раньше было. На самом деле нет. Раньше было всё то же... далее
18 мая, четверг
Netflix анонсировал разработку сериала по мотивам фэнтезийной саги польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак»...
Клайв Оуэн, Джоэль Киннаман, Розамунд Пайк и Коммон подписались на участие в триллере «Три секунды» по одноимённому роману шведских писателей Бёрге Хелльстрёма и...
Сэм Рокуэлл и Тараджи П. Хенсон сыграют главные роли в фильме «Лучшие враги» по одноимённой книге Оши Грэй Дэвидсон...
Научно-фантастический теле-сериал «Электрические мечты Филипа К. Дика» по мотивам произведений писателя пополнился тремя новыми актёрами: Ричардом Мэдденом...
17 мая, среда
Во Франции открывается юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе примут участие 18 фильмов...
Дайана Крюгер получила роль французской актрисы в биографической драме «Джей Ти Лерой» о том, как две женщины создали одного мужчину...
Паоло Соррентино продолжит рассказывать о римских понтификах во втором сезоне «Молодого папы»...
Сэм Раими, Мэтью Вон и Роберт Земекис возглавили список пожеланий студии Warner Bros. Pictures среди потенциальных режиссёров кинокомикса «Флэш»...
|
|
|
|
|
Каннский кинофестиваль, фоторепортаж «Чужой: Завет», рецензия «Меч короля Артура», рецензия «Стражи Галактики 2», рецензия «Мелкие преступления», отзыв «Ограды», отзыв «Форсаж 8», отзыв «Прочь», отзыв Сериал «Миллиарды», 2 сезон, отзыв «Перестрелка», рецензия «Восьмое чувство», 2 сезон, отзыв «Основатель», отзыв