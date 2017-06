Хью Джекман, Гвендолин Кристи и телеадаптация «Основания» Айзека Азимова

Хью Джекман сыграет «Кандидата» президентской гонки в драме Джейсона Рейтмана

Хью Джекман сыграет американского сенатора Гэри Харта в политико-биографической драме «Кандидат» ("Frontrunner"). Автор сценария и режиссёр — Джейсон Рейтман.

Харт был весьма харизматичной персоной, долгое время — с 1975 по 1987 год прослуживший сенатором от штата Колорадо. Дважды, в 1984 и 1988 годах, выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах от демократической партии. Во время второй кампании считался фаворитом, далеко оторвавшимся от основного соперника Майка Дукакиса, однако разразившийся скандал из-за внебрачной связи с моделью Донной Райс резко ухудшил его положение. Харт вступил со СМИ в конфронтацию и вскоре на обложке одного из журналов появилась фотография, доказывающая супружескую неверность Харта. Разоблачительные новости выбили его из президентской гонки. Дукакис, к слову, также проиграл выборы Джорджу Бушу-старшему.

Впоследствии экс-сенатор вернулся к юридической практике и также принимал участие в государственной «комиссии Харта-Рудмана по терроризму». Был одним из тех, кто предупреждал администрацию Буша о возможной террористической атаке 11 сентября 2001 года. С 2008 по 2011 год занимал должность заместителя председателя Совета по национальной безопасности. Кроме того, является публицистом (15 книг) и романистом (5 романов).

Основой для сценария фильма послужила книга «Всё тайное стало явным: политические новости превратились в бульварную прессу» ("All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid"), написанная политическим журналистом Мэттом Бэем и бывшим пресс-секретарём Хилари Клинтон Джеем Карсоном в 2015 году.

Skydance экранизирует «Основание» Айзека Азимова

Очередную попытку экранизировать научно-фантастический роман-эпопею Айзека Азимова «Основание» предпринимает телеканал Skydance. Более несуществующими признаны экранизация для Columbia Pictures под руководством Роланда Эммериха и телеадаптация для НВО и Warner Bros. Television при участии Джонатана Нолана.

Разработка текущего проекта возложена на Дэвида С. Гойера и Джоша Фридмана («Изумрудный город», «Череп и кости», «Война миров»).

Оригинал, изданный первоначально в виде восьми рассказов в "Astounding Magazine" в 1942 году, представляет собой сложную эпическую сагу о людях, расселённых по различным планетам Галактики в пределах единой Империи. Герой сюжета, психо-историк Гэри Селдон, способный заглянуть в будущее, видит неизбежный крах империи, и решает предпринять ряд действий, которые могли бы помочь человечеству пережить грядущую катастрофу.

Эпопея в итоге была издана в виде трилогии, в которую вошли книги: «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия».

Гвендолин Кристи получила роль в фильме Роберта Земекиса

Гвендолин Кристи присоединилась к актёрам фильма Роберта Земекиса с рабочим названием «Марвенкол» ("Marwencol"). Также в картине снимаются: Стив Карелл, Лесли Манн, Дайан Крюгер, Жанель Моне («Скрытые фигуры») и Эйса Гонсалес.

В основе проекта — одноимённый документальный фильм 2010 года, рассказывающий историю фотографа и художника Марка Хоганкэмпа, провалившегося в девятидневную кому после жестокого избиения. Когда он очнулся, то практически ничего не помнил. В качестве терапии, на которую у него не было средств, Марк изобрёл собственную. Во дворе дома он построил вымышленный кукольный мир Марвенкол, представляющий собой бельгийскую деревню времён Второй мировой войны, и населил её фигурками всех, кто его окружал, включая себя, свою жену, друзей и даже избивших его подростков. Временами он сбегал в этот вымышленный мир, где разыгрывал различные сценарии со своими куклами и фиксировал всё это на фото и видеокамеру, что в итоге действительно помогло Марку восполнить часть утраченных воспоминаний и максимально адаптироваться в жизни.

Марка сыграет Стив Карелл, Жанель Моне и Эйса Гонсалес — будут играть жительниц деревни, Дайан Крюгер примерит на себя роль бельгийской ведьмы по имени Дея Торис, которая воскрешает главного героя каждый раз, когда его убивают нацисты. Лесли Манн сыграет женщину, которая интересуется работой Марка, а Гвендолин Кристи сыграет русскую сиделку главного героя Анну.

Сценарий к фильму писали Земекис и Кэролайн Томпсон, продюсеры: Земекис, Джек Рапке, Стив Старки и Черилейн Мартин. Производство стартует в ближайшее время при поддержке кинокомпании Universal Pictures.

