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Ролики россыпью: «Игра престолов», «Легенда о Коловрате», «Идеальный голос 3»

Киноблог » Ссылка дня » 26 июня 2017, 14:42:54
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Ролики россыпью: Игра престолов , Легенда о Коловрате , Идеальный голос

Игра престолов, трейлеры
Игра престолов
трейлеры

Пока в кинотеатрах одни блокбастеры, у нас блокбастеры только в сериалах. Вот в новом ролике «Игры престолов» обещают наконец резню драконами.

Остальное — скромное жанровое кино. Марк Уэбб после «Человека-паука» продолжает искать себя, и на этот раз косит под Вуди Аллена в «Единственном живом парне в Нью-Йорке». Костер-Валдау продолжает сниматься в би-муви — на этот раз в роли криминального авторитета в драме «Выстрел в пустоту». А Эллен Пейдж снимается в би-муви, наверное, потому, что больше никуда не берут — её «Коматозники» уже сейчас выглядят скучно и слабо.

Подъехали ненужные сиквелы «Идеальный голос 3» и «Здравствуй, папа, Новый год 2». Хоррор про акулу «Синяя бездна» никак трейлером не впечатляет, но каким-то же образом она стала хитом в американском прокате. Точно так же пока не впечатляет ролик биографического фильма о создателе Винни-Пуха «Прощай, Кристофер Робин». Скорее всего, будет стандартное для жанра кино, предсказуемое и сладко-сопливое.

Но есть и премьеры с претензией. Бородатый Рэдклифф борется за выживание в «Джунглях». Лили Коллинз играет анорексичку в «До костей» и по ходу фильма находит смысл жить. Тем же самым занимается Джейк Гилленхааль в «Сильнее» — тут он изображает инвалида после взрыва на Бостонском марафоне. Ну, и неожиданно перевоплощение Элисон Бри в сериале «Блеск» про женский реслинг в 80-х.

Ну, и Карен Оганесян снял, кажется, приличную возрастную комедию «Жизнь впереди». Что интересно, по сценарию Крыжовникова, с актёрами Крыжовникова, но без Крыжовникова в титрах — мастер снял свою фамилию.

Также свежие трейлеры у отечественной горе-мелодрамы «Матильда», социальной драмы Кэтрин Бигелоу «Детройт», романтической комедии с Уизерспун «Снова дома», шпионского экшна «Американский убийца», хоррора «Аннабель 2» и чудовищного фэнтези «Легенда о Коловрате», которое хочет быть новым «300 спартанцев», но не может.

Новые ролики о создании — у «Тёмной башни» по Стивену Кингу и «Гадкого я 3». Отрывки — у драмы «Ветреная река» и комедии «Дом». Телеролики — у военной драмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана.


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