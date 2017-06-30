«Люди Икс: Тёмный Феникс», обновление

Эван Питерс повторит роль Ртути в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс» ("X-Men: Dark Phoenix"). Ранее в картину зачислились актёры: Джеймс Макавой (профессор Ксавьер), Майкл Фассбендер (Магнето), Дженнифер Лоуренс (Мистик), Николас Холт (Зверь), Александра Шипп (Шторм), Тай Шеридан (Циклоп), Коди Смит-Макфи (Ночной змей) и Джессика Честейн, которая сыграет властительницу империи Ши'ар Лиландру Нерамани, стремящуюся уничтожить силу Феникса. Заглавную роль Феникса/ Джины Грей исполнит Софи Тёрнер. Из новичков проекта — канадский актёр Ламар Джонсон. Его роль не раскрывается.

События в фильме развернутся спустя десятилетие после «Апокалипсиса». Основой для истории послужит комикс «Сага о Тёмном Фениксе». Джина Грей после воздействия на неё радиации приобретает небывалую космическую силу, которая превращает её в опасного противника.

Автор сценария, продюсер и режиссёр — Саймон Кинберг. Также фильм продюсируют Лорен Шулер Доннер и Хуч Паркер. Релиз состоится 2 ноября 2018 года.

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