«Расплата 2» и «Заклятие 3»

«Расплата» обзаведётся сиквелом

Кинокомпания Warner Bros. Pictures приступает к разработке сиквела прошлогоднего экшен-триллера «Расплата», главную роль в котором сыграл Бен Аффлек. В продолжение вернутся все — от режиссёра Гэвина О'Коннора, который всегда был оптимистично настроен по отношению к сиквелам, до главного исполнителя. Сценарий также снова напишет Билл Дюбук, попавший со своей оригинальной историей в Чёрный список лучших сценариев.

Напомним, что главный герой «Расплаты» — аутичный Кристиан Вульф с нестандартными математическими способностями, первоклассными навыками рукопашного боя и стрельбы. Последние таланты особенно необходимы Вульфу, чтобы суметь вовремя защититься, так как по своей основной работе ему приходится иметь дело с поиском пропавших денег в самых опасных криминальных организациях мира. Однажды он попадает в объектив подразделения по борьбе с преступностью при министерстве финансов — и сразу же берётся за вполне легальный заказ на аудит в корпорации по производству высокотехнологичного оборудования, где одна из сотрудниц обнаружила несоответствие в цифрах на миллионы долларов. Как только Вульф начинает приближаться к сути происходящего — появляются первые жертвы и их число стремительно растёт.

Бюджет фильма составил всего $44 млн, а сборы в международном прокате — свыше $155 млн. Помимо Аффлека, который повторит главную роль независимого аудитора Кристиана Вульфа, в картине сыграли: Анна Кендрик, Джей Кей Симмонс, Синтия Аддай-Робинсон, Джон Литгоу, Джин Смарт, Джеффри Тэмбор и Джон Бернтал. Последний также вернётся в сиквел на роль Брэкстона — брата главного героя.

Началась разработка триквела «Заклятия»

Кинокомпании Warner Bros. Pictures/New Line Cinema активно разрабатывают третью часть хоррор-дилогии Джеймса Вана «Заклятие». В проект возвращается один из сценаристов второй картины Дэвид Лесли Джонсон и продюсер Питер Сафран. Ван также примет участие в проекте в качестве сценариста, а вот режиссёрские обязанности, как полагают, возьмёт на себя кто-то другой.

Главные герои франшизы — американские исследователи паранормальных явлений и супруги Эд и Лоррейн Уоррены, которых играют Патрик Уилсон и Вера Фармига соответственно. Каждый фильм представляет собой расследование ими сверхъестественной активности, связанной с проявлением злого духа и основанный на реальном случае.

Триквел, как ожидают, вновь будет рассказывать об одном из интересных и зловещих случаев из практики Уорренов. Сафран, в одном из своих недавних интервью, подтвердил, что супруги вновь отправятся к семье, которая оказалась в опасности в собственном доме. Джеймс Ван несколько раз указывал на то, что события следующей истории могут перенестись в 1980-е годы. И это пока всё, что официально известно про сюжет «Заклятия 3».

Реальная Лоррейн Уоррен в 2013 году упоминала два случая, которые могли бы стать основой для фильма. Первый из них произошёл в Лондоне, и мы уже видели это во втором «Заклятии», а второй — в Японии, где прошло другое захватывающее расследование, сильно пошатнувшее здоровье Эда.

Напомним, что франшиза породила серию спин-оффов, рассказывающих истории монстров из «Заклятия»: про демоническую куклу Аннабель, Монахиню и Горбуна, о котором было объявлено совсем недавно. На сегодняшний день суммарный бюджет всех вышедших в прокат картин серии составляет $66,5 млн, а доход — $895 млн.

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