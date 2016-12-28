Рецензия: Спецвыпуск: Чувственно

Роман КОРНЕЕВ , 28 декабря 2016

Рождественский спецвыпуск «Восьмого чувства», как представляется после его просмотра, стал сюрпризом даже для сестёр Вачовски, за полгода до выхода второго сезона они, видимо, с подачи Нетфликса внезапно решили, что первая его серия после небольшой подрихтовки в виде дополнительного часа превращается в такую праздничную гулянку на все деньги, с фейерверками, катанием на коньках, игрой в искусственные снежки и небольшим вставным триллером.

Понятно, что при таком подходе сюжета там останется столько же — а именно на стартовую серию запоздалого сезона, призванного банально напомнить по кругу кто есть кто в этой довольно запутанной истории, зато один милый день рожденья плавно перейдёт в другой ещё более милый сочельник. То есть песен в кадре станет больше, положенная по концепту сексуальная оргия «кучкой» окажется длиннее, наркоманский угар копа станет беспросветнее, а остальные просто будут радоваться жизни под выстраданный каминг-аут мексиканца. И всего-то, до встречи в мае.

Однако сериал не был бы сам собой, если бы не запредельная милота, происходящая в кадре буквально ежесекундно. Да, её изрядно портит дурацкий агент Смит и известное количество самоповторов (а чего вы хотите от серии в стиле «напоминалки»), но эти драки с участием нескольких персонажей и колоритные обнимашки всех со всеми — это ровно то, что понравилось зрителям в первом сезоне, и чего дурного в том, чтобы ещё раз сыграть в эту шарманку, устроив заодно караоке с задуванием свечей. Для рождественского выпуска в общем не высший класс («Шерлок», например, был куда оригинальнее со своим внезапным возвратом в викторианскую эпоху), но в общем норм, под шампусик с оливье пойдёт.

А вот по поводу чего сразу возникла масса вопросов — если сумрачный Архитектор вкупе с бесконечными родственниками героев станет теперь главным двигателем истории — это беда, потому что с ними каши никакой не сваришь. А затеянная Стражинским игра в прятки тоже не очень кинематографична и очень занудна. Конечно, у авторов ещё могут быть козыри в кармане, но они в просмотренной серии ни разу не проявились.