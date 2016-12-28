|
Восьмое чувство
Рецензия: Спецвыпуск: Чувственно
Рождественский спецвыпуск «Восьмого чувства», как представляется после его просмотра, стал сюрпризом даже для сестёр Вачовски, за полгода до выхода второго сезона они, видимо, с подачи Нетфликса внезапно решили, что первая его серия после небольшой подрихтовки в виде дополнительного часа превращается в такую праздничную гулянку на все деньги, с фейерверками, катанием на коньках, игрой в искусственные снежки и небольшим вставным триллером.
Понятно, что при таком подходе сюжета там останется столько же — а именно на стартовую серию запоздалого сезона, призванного банально напомнить по кругу кто есть кто в этой довольно запутанной истории, зато один милый день рожденья плавно перейдёт в другой ещё более милый сочельник. То есть песен в кадре станет больше, положенная по концепту сексуальная оргия «кучкой» окажется длиннее, наркоманский угар копа станет беспросветнее, а остальные просто будут радоваться жизни под выстраданный каминг-аут мексиканца. И всего-то, до встречи в мае.
Однако сериал не был бы сам собой, если бы не запредельная милота, происходящая в кадре буквально ежесекундно. Да, её изрядно портит дурацкий агент Смит и известное количество самоповторов (а чего вы хотите от серии в стиле «напоминалки»), но эти драки с участием нескольких персонажей и колоритные обнимашки всех со всеми — это ровно то, что понравилось зрителям в первом сезоне, и чего дурного в том, чтобы ещё раз сыграть в эту шарманку, устроив заодно караоке с задуванием свечей. Для рождественского выпуска в общем не высший класс («Шерлок», например, был куда оригинальнее со своим внезапным возвратом в викторианскую эпоху), но в общем норм, под шампусик с оливье пойдёт.
А вот по поводу чего сразу возникла масса вопросов — если сумрачный Архитектор вкупе с бесконечными родственниками героев станет теперь главным двигателем истории — это беда, потому что с ними каши никакой не сваришь. А затеянная Стражинским игра в прятки тоже не очень кинематографична и очень занудна. Конечно, у авторов ещё могут быть козыри в кармане, но они в просмотренной серии ни разу не проявились.
Название сериала: Восьмое чувство
Оригинальное название: Sense8
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
О сериале "Восьмое чувство":
Фантастический сериал, снятый Ланой и Энди Вачовски, Томом Тыквером, Джеймсом Мактигом и Дэном Глассом (специалистом по спецэффектам в фильмах Вачовски).
Авторы сценария: Майкл Стражински и Вачовски.
История о группе людей со всех уголков мира, которые внезапно оказываются связаны. Они также обнаруживают в себе сверхчеловеческие способности. Но вскоре их жизни оказываются под угрозой, потому что находятся люди, считающие их угрозой мировому порядку.
Сериал стартует 5 июня 2015.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Восьмое чувство:
2016: Итоги года кино
Восьмое чувство: Спецвыпуск: Чувственно
Дед Мороз. Битва магов: Вымораживая
Пассажиры: Ты мне всю жизнь испортил
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории: Утечки в реакторе
27 декабря, вторник
Утром во вторник, 27 декабря, в Лос-Анджелесе скончалась американская актриса, писательница, сценарист и продюсер Кэрри Фишер...
Отечественный бокс-офис в преддверии Нового года мучительно пытается забраться хоть на какую-то высоту...
Невеста new
Красавица и чудовище, Beauty and the Beast
Прокат в России: 16 марта 2017 года
» TV-ролик
Пассажиры : Межзвёздный Грааль | Леопольд
Фильм этот я ждал года с 2013-го, с того момента, как впервые узнал о нём (кстати, именно на Кинокадре) ещё в то время... далее
26 декабря, понедельник
Больших премьер в этот раз снова было много. Аж две из них пришлись на проекты Ридли Скотта — в одном он выступил только продюсером...
Поскольку католическое Рождество в этом году выпало на воскресенье , таблицы сборов ещё более запутанные...
» Тизер 2
Чужой: Завет, Alien: Covenant new
Прокат в России: 18 мая 2017 года
|
|
|
|
|
2016: Лучшее и худшее, итоги года кино «Изгой-Один. Звёздные Войны», рецензия «Пассажиры», отзыв «Дед Мороз. Битва магов», рецензия Сериал «Мир Дикого запада», рецензия «Восьмое чувство», спецвыпуск, отзыв «Эш против Зловещих мертвецов», отзыв «28 панфиловцев», отзыв «Холистическое детективное агентство», отзыв