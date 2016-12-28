  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2016 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Форум WIKI  

Восьмое чувство

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Спецвыпуск: Чувственно

Роман КОРНЕЕВ, 28 декабря 2016
Рецензия
Восьмое чувство

Рождественский спецвыпуск «Восьмого чувства», как представляется после его просмотра, стал сюрпризом даже для сестёр Вачовски, за полгода до выхода второго сезона они, видимо, с подачи Нетфликса внезапно решили, что первая его серия после небольшой подрихтовки в виде дополнительного часа превращается в такую праздничную гулянку на все деньги, с фейерверками, катанием на коньках, игрой в искусственные снежки и небольшим вставным триллером.

Понятно, что при таком подходе сюжета там останется столько же — а именно на стартовую серию запоздалого сезона, призванного банально напомнить по кругу кто есть кто в этой довольно запутанной истории, зато один милый день рожденья плавно перейдёт в другой ещё более милый сочельник. То есть песен в кадре станет больше, положенная по концепту сексуальная оргия «кучкой» окажется длиннее, наркоманский угар копа станет беспросветнее, а остальные просто будут радоваться жизни под выстраданный каминг-аут мексиканца. И всего-то, до встречи в мае.

Восьмое чувство

Однако сериал не был бы сам собой, если бы не запредельная милота, происходящая в кадре буквально ежесекундно. Да, её изрядно портит дурацкий агент Смит и известное количество самоповторов (а чего вы хотите от серии в стиле «напоминалки»), но эти драки с участием нескольких персонажей и колоритные обнимашки всех со всеми — это ровно то, что понравилось зрителям в первом сезоне, и чего дурного в том, чтобы ещё раз сыграть в эту шарманку, устроив заодно караоке с задуванием свечей. Для рождественского выпуска в общем не высший класс («Шерлок», например, был куда оригинальнее со своим внезапным возвратом в викторианскую эпоху), но в общем норм, под шампусик с оливье пойдёт.

А вот по поводу чего сразу возникла масса вопросов — если сумрачный Архитектор вкупе с бесконечными родственниками героев станет теперь главным двигателем истории — это беда, потому что с ними каши никакой не сваришь. А затеянная Стражинским игра в прятки тоже не очень кинематографична и очень занудна. Конечно, у авторов ещё могут быть козыри в кармане, но они в просмотренной серии ни разу не проявились.



 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Восьмое чувство
Оригинальное название: Sense8
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Сериалы » Фантастические
О сериале "Восьмое чувство":

Фантастический сериал, снятый Ланой и Энди Вачовски, Томом Тыквером, Джеймсом Мактигом и Дэном Глассом (специалистом по спецэффектам в фильмах Вачовски).

Авторы сценария: Майкл Стражински и Вачовски.

История о группе людей со всех уголков мира, которые внезапно оказываются связаны. Они также обнаруживают в себе сверхчеловеческие способности. Но вскоре их жизни оказываются под угрозой, потому что находятся люди, считающие их угрозой мировому порядку.

Сериал стартует 5 июня 2015.

Обсудить на форуме | Новинки кино

Новинки кино:
Красавица и чудовищеЧужой: ЗаветЧудо-женщинаМогучие рейнджерыПланета обезьян: ВойнаОбитель зла: Последняя главаБегущий по лезвию 2049Три икса: Мировое господство
Недавние громкие новинки:
ШерлокИзгой-Один. Звёздные Войны: ИсторииМир дикого западаЧёрные парусаМоанаДругой мир: Войны кровиПрибытиеГолиаф

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Сериалы":
Родина Трейлер 2, сезон 6
Восьмое чувство О съёмках спецвыпуска
» Трейлер спецвыпуска
Большая маленькая ложь Трейлер
» Тизер
OA Трейлер
Шерлок Трейлер 2, сезон 4
33 несчастья Трейлер 3
Холистическое детективное агентство Дирка Джентли Трейлер
Мир дикого запада Трейлер финала
Молодой Папа О съёмках
Рик и Морти Неканоничные эпизоды
Миллиарды Трейлер, сезон 2
Девчонки 6 сезон, тизер
Чёрные паруса Трейлер, сезон 4
  
Новые трейлеры:
Меня зовут Майкл Трейлер
Невеста Трейлер
Красавица и чудовище TV-ролик
Время первых Тизер 2
Космос между нами Русский трейлер 2
Прежде чем я уйду Русский трейлер
Чужой: Завет Русский трейлер
Табу Трейлер 2
Чужой: Завет Трейлер
Смайлики Тизер
Могучие рейнджеры Международный трейлер
Планета обезьян: Война Русский трейлер
Затерянный город Зет Трейлер 2
Три богатыря и морской царь Трейлер 2
Обитель зла: Последняя глава Русский отрывок 3
все трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2016 декабрь 2017 январь февраль март
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Восьмое чувство:

Восьмое чувство
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 10
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

2016: Итоги года кино

Подведение итогов — занятие неблагодарное, впоследствии обязательно выяснится, что самое интересное ты пропустил. Новый год заставляет нас обернуться и попытаться вспомнить, чем нам запомнился предыдущий

Восьмое чувство: Спецвыпуск: Чувственно
Один милый день рожденья плавно перейдёт в другой ещё более милый сочельник. Песен в кадре станет больше, а оргия «кучкой» окажется длиннее, и только

Дед Мороз. Битва магов: Вымораживая
Когда не происходит ничего магического, кино получается приятное — намного лучше того, что снимает Сарик и сам Бондарчук

Пассажиры: Ты мне всю жизнь испортил
Итого получилось красиво, местами излишне сопливо, местами недостаточно изобретательно и традиционно очень тупо

Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории: Утечки в реакторе
Главное открытие состоит в том, что это вообще не один фильм, а два, и первый является растянутым бесполезным прологом второго
Ещё рецензии

Обновления

27 декабря, вторник

Новости кино:
Умерла исполнительница роли принцессы Леи Кэрри Фишер
Утром во вторник, 27 декабря, в Лос-Анджелесе скончалась американская актриса, писательница, сценарист и продюсер Кэрри Фишер...
Кинокасса России: 22-25 декабря, «Пассажиры» срезают «Ёлки 5»
Отечественный бокс-офис в преддверии Нового года мучительно пытается забраться хоть на какую-то высоту...
Трейлеры, кадры, постеры:

Меня зовут Майкл, I Am Michael new
постеров: 1, кадров: 5
» Трейлер

Невеста new
постеров: 1, кадров: 16
» Трейлер

Красавица и чудовище
Красавица и чудовище, Beauty and the Beast
Прокат в России: 16 марта 2017 года
» TV-ролик

Лучшие комментарии:
Пассажиры : Межзвёздный Грааль | Леопольд
Фильм этот я ждал года с 2013-го, с того момента, как впервые узнал о нём (кстати, именно на Кинокадре) ещё в то время... далее

26 декабря, понедельник
Ролики россыпью: «Чужой: Завет», «Бегущий по лезвию 2049», «Гадкий я 3», «Дюнкерк»
Больших премьер в этот раз снова было много. Аж две из них пришлись на проекты Ридли Скотта — в одном он выступил только продюсером...
Бокс-офис США: 23-26 декабря, «Изгой-Один» и «Зверопой» во главе праздников
Поскольку католическое Рождество в этом году выпало на воскресенье , таблицы сборов ещё более запутанные...
Трейлеры, кадры, постеры:

Время первых
» Тизер 2

Космос между нами, Space Between Us
» Русский трейлер 2

Прежде чем я уйду, Before I Fall
» Русский трейлер

Чужой: Завет
Чужой: Завет, Alien: Covenant new
Прокат в России: 18 мая 2017 года
постеров: 1, кадров: 11
» Русский трейлер
» Трейлер

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2016 фильмы 2016 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2016   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

2016: Лучшее и худшее, итоги года кино . «Изгой-Один. Звёздные Войны», рецензия . «Пассажиры», отзыв . «Дед Мороз. Битва магов», рецензия . Сериал «Мир Дикого запада», рецензия . «Восьмое чувство», спецвыпуск, отзыв . «Эш против Зловещих мертвецов», отзыв . «28 панфиловцев», отзыв . «Холистическое детективное агентство», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2016 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Викинг", "Дед Мороз. Битва магов", "Пассажиры", "Елки 5", "Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории", "Три богатыря и Морской царь", "Снежная королева 3: Огонь и лёд", "Викинг 18+"
Новинки кино 2016: "Кредо убийцы", "Закон ночи", "Три икса: Мировое господство", "Притяжение", "Великая стена", "Трейнспоттинг 2", "Джон Уик 2", "Лего Фильм: Бэтмен", "На пятьдесят оттенков темнее"

2003-2016 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   