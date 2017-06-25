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5 лучших роликов недели: трибьют Цою, краски в макро и Нью-Йорк в кино
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
«Яндекс» снял трибьют Цою. Получилось неидеально, но занятно и даже немного по-балабановски.
Красиво наснятое лондонское метро.
Смешивание масляных красок в макросъёмке.
Суперкат с изображением Нью-Йорка в кино:
Аниматор «Трона 2» и «Обливиона» пиарится диким роликом про нашествие резиновых людей:
На этом всё.
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