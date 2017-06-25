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5 лучших роликов недели: трибьют Цою, краски в макро и Нью-Йорк в кино

Киноблог » Ссылка дня » 25 июня 2017, 17:43:25
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5 лучших роликов недели: трибьют Цою, краски в макро и Нью-Йорк в кино

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

«Яндекс» снял трибьют Цою. Получилось неидеально, но занятно и даже немного по-балабановски.


Красиво наснятое лондонское метро.


Смешивание масляных красок в макросъёмке.


Суперкат с изображением Нью-Йорка в кино:


Аниматор «Трона 2» и «Обливиона» пиарится диким роликом про нашествие резиновых людей:


На этом всё.


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