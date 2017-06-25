5 лучших роликов недели: трибьют Цою, краски в макро и Нью-Йорк в кино

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

«Яндекс» снял трибьют Цою. Получилось неидеально, но занятно и даже немного по-балабановски.





Красиво наснятое лондонское метро.





Смешивание масляных красок в макросъёмке.





Суперкат с изображением Нью-Йорка в кино:





Аниматор «Трона 2» и «Обливиона» пиарится диким роликом про нашествие резиновых людей:





На этом всё.

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