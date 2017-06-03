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Бокс-офис США: 23-25 июня, «Трансформеры» обваливаются

Киноблог » Бокс-офис Трансформеры » 25 июня 2017, 22:39:04
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Трансформеры: Последний рыцарь

Нетерпимость изрядной части американских зрителей к вымученным продолжениям долгоиграющих франчайзов, в полной мере проявившая себя в последние пару лет, изначально не сулила «Трансформерам 5» ничего хорошего, и поскольку сам фильм себе ничем не помог, а заокеанская критика на данной стадии могла над увиденным лишь смеяться, то уже в начале недели всё было готово к сходу с рельс. Всё началось в среду, когда новичок собрал $15,7 млн и в результате аж вчетверо уступил аналогичному показателю второй части ($62 млн) и в два с половиной раза — третьей ($37,7 млн), и хотя рост в пятницу и субботу был несколько лучше, чем у предшественников, к концу уикенда фильм все равно поджидали скромные $45,3 млн за три дня и $69,1 млн за пять.

Таким образом, «Последний рыцарь» в любом случае в два с лишним раза отстаёт как от ТФ-2 ($109 млн за уикенд и $200 млн за пятидневку), так и от ТФ-3 ($98 млн и $162 млн), и за свои пять дней он собрал в полтора раза меньше, чем стартовавшая в пятницу четвёртая часть ($100 млн) — за три; кроме того, лучший из стартовых дней новичка — суббота, в которую он собрал $17,5 млн — почти на 40% уступает премьерному вторнику первых «Трансформеров» ($27,9 млн), через неделю отмечающих 10-летие. По графику предыдущих сиквелов и с учётом сверхконкурентного июля ТФ-5 теперь легко может не добраться дома и до полутора сотен итога, что будет означать обвал на 40% по сравнению с ТФ-4 ($245 млн) и в два-три раза — с первыми тремя фильмами, собиравшими от 320 до 400 миллионов.

Что касается сборов за пределами США, там фильм поднял $196 млн, из которых $123 млн пришло из Китая. Поскольку выносливость в большинстве рынков будет никакой, а впереди из крупных только Бразилия, Мексика и Япония, то сильно больше полумиллиарда новичку здесь не грозит; вкупе с Америкой это будет означать около 700 миллионов к концу проката против миллиардных сборов третьей и четвёртой частей и заявленного производственного бюджета в $217 млн. К полному закрытию франчайза такие сборы вряд ли приведут, но учитывая общее падение и тот факт, что наибольший процент в карманы продюсеров кладёт именно американский прокат, сейчас как раз тот момент, чтобы как можно серьёзнее пересмотреть планы на будущее.

Чудо-женщина

Позади лидера в Штатах случился фотофиниш, ближе которого просто не бывает — и «Тачки 3», и «Чудо-женщина», по заверениям их прокатчиков, собрали за уикенд ровно $25,2 млн эстимейтс, и вероятно, что «Диснею» придётся всё-таки отдать «Уорнерам» вторую строчку, поскольку нынешние его расчёты подразумевают невозможное падение «Тачек» всего на 11% в воскресенье. Так или иначе, мультфильм просел более чем вдвое и добрался за 10 дней проката до $99,9 млн, к которым он добавит ещё полсотни, а кинокомикс, наоборот, удержался в рамках 40-процентного падения и довёл подытог до $318,4 млн, впереди у него должно быть ещё 60-80 миллионов.

Лучшее падение в чарте внезапно показал триллер про акул «Синяя бездна» — фильм опустился всего на треть к $7,4 млн за второй уикенд и $24,3 млн подытога, теперь он так доберётся и до сороковника. В контрасте с этим, плохо принятый байопик «2pac: Легенда» ощутил на себе весь гнев своей целевой аудитории, рухнув почти впятеро к $5,9 млн за выходные и $38,6 млн общей кассы, а сразу за ним «Мумия» просела ещё на 60% к $5,8 млн за третий уикенд и $68,5 млн подытога.

Все оставшиеся четыре фильма в десятке лидеров в едином порыве снизились на 40%, в результате «Пираты Карибского моря 5» показали $5,2 млн за пятый уикенд и $160 млн за месяц проката, «Очень плохие девчонки» — $4,7 млн и $16,6 млн, «Капитан Подштанник» — $4,3 млн и $65,7 млн, «Стражи Галактики 2» — $3 млн и $380,2 млн. Наконец, за пределами топ-10 отметился сатирический драмком про Сальму Хайек и расистов «Беатрис за ужином» — расширившись с 77 площадок до пяти сотен, фильм собрал там $1,8 млн и довёл подытог до $3 млн, осталось теперь подобраться к десятке.

Что касается грядущего уикенда, то он фактически растянется за океаном на пять дней ввиду выпадающего на вторник 4 июля, и воспользуются этим три широких новичка — уже в среду стартует один из главных киноманских релизов года в лице музыкального экшна Эдгара Райта «Малыш на драйве» (3100), в пятницу же к нему присоединятся дежурный «Гадкий я 3» (4350+) и комедия с Уиллом Ферреллом и Эми Поэлер «Дом» (3000+). Следите за нашими обзорами.


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