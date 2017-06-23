«Хан Соло», «Мир Юрского периода: Павшее царство» и «Мировая война Z 2»

Рон Ховард официально назначен режиссёром фильма про Хана Соло

Рон Ховард заменит уволенных из спин-оффа «Звёздных войн» о Хане Соло режиссёров Фила Лорда и Криса Миллера, снимавших картину на протяжении пяти месяцев. Lucasfilm официально назначила Ховарда режиссёром проекта.

Напомним, что на днях президент компании Кэтлин Кеннеди в качестве причин расставания с «талантливыми Лордом и Миллером, сумевшими собрать для фильма потрясающий состав исполнителей и съёмочную команду», абсолютно разное творческое видение. Режиссёры, в свою очередь, также назвали творческие разногласия основными причинами их «ухода».

Напомним, что сольный проект об одном из ключевых персонажей звёздной саги Хане Соло охватит семь лет его жизни — с 18 до 24 лет, когда он стал владельцем корабля «Тысячелетний сокол» и познакомился с Чубаккой. Мы также узнаем, как он получил своё имя, встал на неправедный путь вора и контрабандиста с сомнительной моралью и впервые встретил в Мос-Эйсли Люка Скайуокера и Оби-Вана Кеноби.

Сценарий написали Лоуренс Каздан и Джон Каздан. Главные роли исполняют: Олден Эренрайк (Хан Соло), Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан), Эмилия Кларк, Вуди Харельсон, Тенди Ньютон и Йонас Суотамо (Чубакка).

Съёмки фильма с Роном Ховардом возобновятся 10 июля. Неизвестно пока, удастся ли удержать прежнюю дату релиза — 25 мая 2018 года без изменений, поскольку многое зависит от того, сколько отснятого материала «выживет» после просмотра новым режиссёром и сколько сцен придётся переснимать заново.

«Мир Юрского периода 2» обзавёлся официальным названием

Сиквел картины 2015 года «Мир Юрского периода» получил официальное название — «Падшее царство». Объявление сделала кинокомпания Universal Pictures. Идею для продолжения подкинул в своё время Колин Треворроу, сценарист и режиссёр предыдущего фильма. Она опирается на цитату из оригинальной картины 1993 года «Парк Юрского периода», которую произнёс доктор Алан Грант устами Сэма Нила:

«Динозавр и человек — виды, разделенные эволюционным барьером в 65 миллионов лет, были неожиданно заброшены в одно и то же время. Можем ли мы хотя бы приблизительно представить себе — чего нам от этого ожидать?»

Напомним, что фильм снимал режиссёр Стивен Спилберг. Теперь он возвращается как продюсер серии вместе с Фрэнком Маршаллом. Сценарий сиквела написали Треворроу и Дерек Конноли, его детали нам по-прежнему неизвестны. Режиссёр проекта — Хуан Антонио Байона.

К своим ролям в фильме вернутся: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард и Джефф Голдблюм, который снимался в двух первых фильмах Спилберга в роли доктора Йена Малкольма. Среди новичков: Тоби Джонс, Даниэлла Пинеда, Джастис Смит и Рэйф Сполл.

Прокат фильма начнётся 22 июня 2018 года.

Дэвид Финчер официально становится режиссёром «Войны миров Z 2»

Наконец, кинокомпания Paramount Pictures запускается с производством сиквела зомбо-блокбастера Марка Фостера 2013 года «Война миров Z» и официально объявляет Дэвида Финчера его режиссёром. К главной роли в картину вернётся Брэд Питт, ранее успешно сотрудничавший с режиссёром в фильмах: «Семь», «Бойцовский клуб» и «Загадочная история Бенджамина Баттона».

Напомним, что в основе «Войны миров Z» лежит одноимённый бестселлер Макса Брукса, представляющий собой интервью очевидцев со всех стран мира, переживших одну из величайших катастроф в истории человечества. В отличие от книги, действие которой происходит во времена постапокалипсиса, события фильма разворачиваются в самый разгар охватившей мир страшной эпидемии, угрожающей стереть человечество в лица земли.

Брэд Питт играет бывшего сотрудника ООН Джерри Лэйна, которому поручено установить причину возникновения эпидемии для борьбы с ней. Он также выступает продюсером сиквела через свою компанию Plan B. Съёмки стартуют в начале 2018 года, стало быть, её релиз может состояться уже в 2019 году.

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