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Кинотавр 2017: фоторепортаж

Киноблог » Вести с полей » 15 июня 2017, 16:37:27
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Джессика Честейн договаривается об участии в «Тёмном Фениксе»

Джессика Честейн

Джессика Честейн планирует сыграть злодейскую роль в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс» ("X-Men: Dark Phoenix"). Автор сценария, продюсер и режиссёр — Саймон Кинберг. В картину вернётся основной состав франшизы про Людей Икс: Джеймс Макавой (профессор Ксавьер), Майкл Фассбендер (Магнето), Дженнифер Лоуренс (Мистик), Николас Холт (Зверь), Александра Шипп (Шторм), Тай Шеридан (Циклоп) и Коди Смит-Макфи (Ночной змей). Заглавную роль Феникса/ Джины Грей исполнит Софи Тёрнер.

События в фильме развернутся спустя десятилетие после «Апокалипсиса». Основой для истории послужит комикс «Сага о Тёмном Фениксе». Джина Грей после воздействия на неё радиации приобретает небывалую космическую силу, которая превращает её в опасного противника. Честейн сыграет властительницу империи Ши'ар Лиландру Нерамани, которая стремится уничтожить силу Феникса.

Помимо Кинберга фильм продюсируют Лорен Шулер Доннер и Хуч Паркер. Его релиз состоится 2 ноября 2018 года.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/15/5220.shtml?1
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