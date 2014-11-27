Натали Портман надеется вернуться в киновселенную Marvel

В конце прошлого лета Натали Портман подтвердила, что не будет сниматься в кинокомиксе «Тор: Рагнарёк», прокомментировав, что Тор может оставить в прошлом свой роман с с учёным Земли, роль которого исполняла Портман.

Тем не менее, Натали Портман надеется, что она сможет вернуться в киновселенную Marvel когда-нибудь в будущем.

В свежем интервью изданию Deadline Натали Портман рассказала, что работа в блокбастерах с точки зрения актёра — это совершенно иной масштаб, поскольку приходится работать с таким количеством синего экрана, что требуется намного больше фантазии и воображения, чем при съёмках в реальных декорациях. «Это действительно вызов для меня, — сказала актриса. — Когда вы работаете с синим экраном, вам недостаточно просто находиться в эмоциональном состоянии вашего персонажа — вы должны представить себе всё, что снаружи и внутри, вы должны создать весь мир. Это как будто вы снова становитесь ребёнком».

Нет никаких сведений, когда Портман сможет вернуться в киновселенную Marvel, однако в фильме «Тор: Рагнарёк» Тор познакомится с новым женским персонажем — Валькирией в исполнении Тессы Томпсон. Не похоже, что тут будет какой-то романтический интерес, но если он будет, это скорее всего означает, что для Джейн Фостер, персонажа Портман, больше нет места в жизни Тора. Но это не значит, что она не сможет играть ключевую роль в борьбе с Таносом, отмечает Slashfilm .

Напомним, официальный актёрский состав кинокомикса «Тор: Рагнарёк» был объявлен в мае 2016 года. В фильме снимаются: Крис Хемсворт, Кейт Бланшетт, Энтони Хопкинс, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Тесса Томпсон, Джейми Александр, Идрис Эльба, Джефф Голдблюм и Карл Урбан.

Выход на экраны «Тора 3» запланирован на 3 ноября 2017 года.

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